Единственная татарская андеграундная рок-песня 90-х

Слушаем записи фестиваля «Живая волна» 1997 года

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Говоря о татарской эстраде 90-х вперемежку с русскоязычной поп-музыкой и рок-творчеством, начинаешь поневоле задаваться вопросом: если в советское время в Казани не было рок-групп, поющих на татарском языке, то в эпоху капитализма и роста национального самосознания они наверняка появились? Пока что исследования показывают, что в 1990-е годы в столице Татарстана была одна группа, которая сочинила одну татарскую песню. Это «Тревожное воскресение» с композицией «Туган ил». В их дебютном альбоме она просто называется «Татарская».

Рок в автограде



В конце 90-х музыкальный андеграунд существовал не только в Казани, но и в Набережных Челнах. Здесь проходили концерты, выходила тиражом в несколько тысяч экземпляров газета «Лодки причалов», а также организовывались фестивали. Среди них самым живучим была «Живая волна».

На фестиваль приходило челнинское телевидение и делало развернутые концертные передачи. Показывали их вечером.



Группа «Вконтакте» под названием «Челнинский культ-архив «HAIRле КИЧ»» (также именовалась одна из самиздатовских газет автограда) несколько лет назад представила записи того периода, где есть и видео с концерта 23 ноября 1997 года. Играют местные: «Восточный Экспресс», Рустем Янгулов, «Саунд Сервис», «Братья Блюз», Goosebery Fool, Misstress. А также кировская группа The Grizzly и две казанские команды. «КуКуКиКиЛай» требует отдельной статьи, а сегодня речь идет о группе «Тревожное воскресение».

Ее лидер Айрат Камалов (Леший) вспоминал в давнем интервью, что первую группу они создали с соседом по лестничной клетке, барабанщиком Рамилем Минуллиным, чуть ли не в конце 80-х годов, когда нашли в подвале своего дома басовый барабан и две тарелки, после чего попросили в школе помещение под ансамбль.

Сначала это было трио «Холст», а потом появилось название «Тревожное воскресенье», через мягкий знак. Так назывался советский художественный остросюжетный фильм-катастрофа 1983 года о пожаре на танкере. Музыканты увидели его в подшивке журнала «Советский экран». После, чтобы избегать подколок в духе «Тревожный Константин Никольский», они стали «Тревожным воскресением», через «и».

Активно команда существовала до середины нулевых, потом вновь проснулась и даже записала альбом «Снайпер». Группа играла то рок в духе ленинградцев 80-х, то заковыристый пост-панк с вкраплениями и скрипичных партий, и духовых. А в 1996-м они собрали дебютную пластинку, которую сейчас не найти в сети.

И в 1997-м «ТВ» выступили в Набережных Челнах, благодаря чему у нас есть возможность понять, как они выглядели и звучали.

Песня о родине



В кадре Айрат Камалов с выбеленным лицом, в гриме клоуна. Он характеризует стиль группы как «эклектика» и поет песни с текстами вроде: «В мозгу нацарапаны злые слова, за счастьем пойдешь — полетит голова», солирует саксофон, внутри песни меняются ритмы и настроения. Не самый доступный материал, но публика реагирует бурно.

На 21-й минуте видео Камалов сообщает: «Следующая песня называется «Туган илем». Она на татарском языке, поэтому не удивляйтесь». После заковыристого интро начинается основная часть в духе 2-Tone групп начала 80-х, вроде The Specials, опять же, с неожиданными сменами мотива.

Слова там, в частности, следующие: «Дорфалыкны мин күп күрдем, синең күзләрне, синең утларны. Җиргә авам, аунап ятам. Ләкин синең җирдә, туган илем». «Я видел много грубости, твои глаза, твои огни. Падаю на землю, валяюсь, но на твоей земле, родная земля». Поет Камалов уверенно и без акцента.

Можно точно сказать, что по-татарски в 1997-м так никто не играл и не пел.

Татарская рок-музыка до сих пор не может поразить обилием имен. Не считать же таковым творчество ВИА «Сайяр», иногда, кроме фанка и диско, выдававшего немного рок-н-ролла на стихи советских поэтов!



В Татарстане за рок в 90-е отвечала челнинская команда «Сак-сок», исполнявшая в основном хард-рок в версиях народных песен, то есть своих песен не сочинявшая. Оригинальный материал можно было услышать от группы KGB, но это было детище финского татарина Дениза Бедретдина и казанского коллектива «Акт». Зульфат Хаким ходил между авторской песней и эстрадой.



А чтобы местная команда, выросшая в республике, учившаяся в казанских школах, сотворила что-то на татарском, с живыми барабанами, не на сцене филармонии, а в обычном ДК… За долгие годы в архивах 1990-х нашлась одна песня.