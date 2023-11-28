Биткоин лихорадит, NFT на дне, а ИЖС разносит рынок: инвесторы снова вкладывают в недвижимость!

Ренат Дусаев — о том, почему апартаменты в ОАЭ выгоднее, чем в Турции, но чем они уступают коттеджам в Подмосковье и Татарстане

Фото: предоставлено ООО "Брокер Финанс" для realnoevremya.ru

Вкладывая свои средства, любой инвестор хочет сохранить и заработать. Какие финансовые инструменты прямо сейчас позволяют приумножить средства, опережая инфляцию, и самое главное, с минимальными рисками? Как показывает многолетняя практика, одним из самых надежных способов остается недвижимость. Да, в моменте она не «выстреливает», как биткоин или NFT. Но, с другой стороны (и это важнее для инвестора), недвижимость не падает так, как это сделал «биток»: в ноябре 2021-го он стоил 67,5 тысячи долларов, а спустя год — 15,9 тысячи… Безусловно, и на рынке недвижимости далеко не любой объект способен давать большую доходность. В своем авторском материале Ренат Дусаев, основатель компании Dusaev Consulting, рассказывает, как получить доход в 20% годовых на «бетоне» в РФ или стабильно зарабатывать до 10% годовых в валюте, благодаря сотрудникам мировых корпораций.

NFT пробивает дно, а депозиты манят ставкой

Мы живем в удивительное время, когда пандемия или геополитика с легкостью «роняют» модные инвестиционные инструменты и так же непринужденно превозносят «классику».

Например, расхваленный блогерами и некоторыми аналитиками биткоин постоянно лихорадит: в 2021-м он стоил 67,5 тысячи долларов за единицу, а спустя всего год упал до 15,9 тысячи, изрядно потрепав не только кошельки инвесторов, но и их нервную систему.

Аналогичная картина случилась и с NFT*, над падением которого посмеялись даже селебрити. Цены на популярные коллекции, такие как Azuki, Bored Ape Yacht Club и Mutant Ape Yacht Club, упали более чем на 25% по сравнению с предыдущим кварталом. А коллекции NFT, связанные с играми и метавселенной, в прошлом квартале упали в цене более чем на 40%.

Набирающие форму депозиты едва ли могут «догнать» инфляцию, но что еще важнее — не дают обладателю никакой капитализации. Деньги просто лежат и обесцениваются из-за девальвации рубля.

Зачем россияне продолжают инвестировать в Турцию?

В 2022-м россияне буквально сметали недвижимость в Турции: всего за год наши соотечественники приобрели там 16,3 тыс. домов и квартир — в три раза больше, чем в 2021 году.

Сейчас, осенью 2023-го, я бы не рекомендовал рассматривать рынок недвижимости Турции как способ высокого заработка — аренда приносит в среднем от 3 до 6% годовых. Но рекомендовал бы к нему присмотреться тем, кто планировал вести международную деятельность, иметь запасной аэродром для себя, своей семьи и своих капиталов. А еще — возможность путешествовать в 110+ стран без виз. По сути, инвестируя в экономику Турции от 400 тысяч долларов, вы и ваша семья приобретаете свободу, в том числе финансовую.

предоставлено ООО «Брокер Финанс» для realnoevremya.ru

Кстати, турецкий паспорт при таком условии получает не только инвестор, но и вся его семья: жена/муж и несовершеннолетние дети. Следовательно, все преференции, которые есть у вас, с этого момента доступны и им: качественное образование и медицина, возможность путешествовать по миру, возможность получить бизнес-визу в США сроком до 5 лет.

В данный момент, когда геополитические тиски сжимаются с каждым днем, это весомые аргументы. Да, вложения в турецкую недвижимость, может быть, и не дадут сверхприбыли, но могут стать вашим ключом к тем дверям, которые закрыты для рядового россиянина.

ОАЭ: как русскому инвестору сколотить состояние на иностранцах

А вот к чему я настоятельно рекомендую присмотреться своим клиентам — это к ОАЭ. Экономика здесь самая сильная в Персидском заливе. Помимо того, что это дружественная для нас страна, она еще и среди мировых лидеров по безопасности, противодействию коррупции, а капитал тут привязан к доллару. Дубай активно развивается, о чем свидетельствуют открывающиеся офисы крупных мировых компаний.

Например, Expo City Dubai сейчас застраивается и жилой, и коммерческой недвижимостью. Осенью 2023 года на территории свободной экономической зоны открылись офисы международных компаний — Emirates, DP World, Siemens и Engie. Планируется, что в новый район переедут около 3 тысяч сотрудников этих предприятий. А всего в ближайшей перспективе их количество здесь будет доведено до 10 тысяч человек. Им всем нужно где-то жить. Поэтому покупка жилой недвижимости в этой локации — интересная инвестиция.

В Дубае порог входа выше, чем в среднем в других странах. Цена однокомнатной квартиры здесь примерно от 150 тысяч долларов. В стоимость уже включена отделка апартаментов, кухня с мебелью и техникой, а также парковочное место.

Однако ОАЭ славится своими программами рассрочки — у инвестора нет необходимости вносить всю сумму сразу. Планы оплаты могут быть даже такими: 10% при бронировании, еще 10% в течение месяца, 25% — во время строительства, 5% — при сдаче, 50% после получения ключей в течение 5 лет (по 5% каждые полгода).

предоставлено ООО «Брокер Финанс» для realnoevremya.ru

В некоторых случаях купленные апартаменты сами себя оплачивают: рассрочка еще работает, а вы уже можете сдавать недвижимость за 8—10% годовых в валюте. На сегодняшний день это один из самых высокодоходных и гарантированных видов пассивного дохода.

ИЖС дает доходность в два раза выше, чем недвижимость в ОАЭ?

Если у вас нет опыта или желания (например, из-за геополитических событий) инвестировать в зарубежные рынки, не беда. В нашей стране тоже есть эффективные инструменты с высокой доходностью. Сейчас это рынок ИЖС, спрос на котором бьет все рекорды. По итогам 2022-го в эксплуатацию ввели исторические 57 млн кв. м. Желающих жить в частном доме так много, что объемы вводимого жилья в сегменте ИЖС опережают темпы многоквартирного строительства.

Но куда важнее, что это органичный рост: рынок частного домостроения для большинства россиян — самый доступный способ обзавестись жильем. Ведь квадратный метр собственного дома с землей в большинстве регионов существенно дешевле многоэтажного городского метра. При этом, наконец, появилась возможность получить льготную ипотеку и снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Эти и многие другие причины будут и дальше толкать рынок ИЖС вперед, а вместе с тем и разгонять стоимость «квадрата». Моя компания занимается инвестициями в загородную недвижимость около 5 лет: все эти годы я работаю только с двумя застройщиками. Один из них сейчас строит свыше 100 домов в Подмосковье, в том числе на Новорижском шоссе. Второй возводит в Лаишевском и Высокогорском районах Татарстана более 60 домов. Оба работают на рынке ИЖС более 10 лет и предлагают два вида сотрудничества.

Первый вид — прибыль 50 на 50. Инвестор заходит в проект с суммой, необходимой на покупку участка и эквивалентной себестоимости строительства дома. Например, это 10 млн руб. Спустя 6—9 месяцев дом продадут за 14—15 млн, и прибыль делится между застройщиком и инвестором 50 на 50. То есть за 6–9 месяцев инвестор может заработать 2—2,5 млн рублей. Это 25% доход, которые можно получить (в оптимистичном случае) всего за 9 месяцев.

Второй вид — выдача займа застройщику. Например, инвестор вкладывает в такой же дом, как и в примере выше: он передает застройщику 10 млн рублей и получает фиксированный доход, в зависимости от частоты выплат. Тут действует фиксированная схема: если выплаты инвестору идут каждый месяц, то он получает 18% годовых. Если раз в 6 месяцев — 19%. Если раз в год — 20%. На всю сумму займа предоставляется залог в виде земельных участков и домов.

За последние три года мои клиенты вложили в проекты этих застройщиков свыше 300 млн рублей!

предоставлено ООО «Брокер Финанс» для realnoevremya.ru

Почему инвесторы доверяют именно мне? Вот несколько веских причин:

5 лет занимаюсь этим видом деятельности и предлагаю клиентам только проверенных застройщиков, которые строят в популярных локациях;

всегда провожу предварительный аудит компании, в том числе по безопасности, и даю заключение инвестору, чтобы он мог убедиться в «чистоте» своего будущего партнера;

показываю финансовую модель сотрудничества: инвестор до начала работы понимает, сколько он вложит и сколько сможет заработать;

высокая вероятность получения дохода от 18 до 30% годовых;

инвестору не надо ничего делать: всю работу выполняю я в режиме «одного окна». Инвестор решает все вопросы со мной напрямую, не вставая с дивана.

Помимо этого, каждый инвестор, работая со мной, получает гарантии:

Залог земельного участка и дома. Инвестор получает в залог земельный участок, на котором строится дом. Также сам построенный дом переходит в залог инвестору.

Поэтапное внесение средств. Не надо перечислять всю сумму сразу и целиком. Это важно. Сначала инвестор оплачивает земельный участок, на который накладывается обременение в пользу инвестора. Второй этап — строительство дома, который уже возводится на земле, находящейся в залоге у инвестора.

Короткие сроки реализации проекта. Мои партнеры — а это две строительные компании с опытом более 10 лет — возводят дома всего за 6—8 месяцев. Некоторые из них продаются в момент строительства.

Заработок. Стоимость загородного «квадрата» растет. По оценкам ЦИАН, средняя стоимость загородного дома в России к началу весеннего сезона 2023 года составила 9,78 млн рублей. Это на 18% выше, чем стоил в среднем дом в марте 2022-го. А за три года — с марта 2020-го — средняя стоимость увеличилась на 85%.

Следовать моим рекомендациям или нет — выбор каждого инвестора. Но вы должны понимать одно — долгие размышления сказываются на доходе. Пока вы думаете, другие инвестируют и зарабатывают.

*NFT Non-fungible token — англ. «невзаимозаменяемый токен». Токен, который используется для обозначения прав собственности на уникальные объекты

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Ренат Дусаев