Команда с Родины Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру

Игры БРИКС-2024. Сборная Индии

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

До Игр БРИКС в Казани (они пройдут с 12 по 23 июня) остается семь месяцев. Спортивная редакция «Реального времени» представляет одну из самых загадочных и стремительно развивающихся спортивных держав — Индию.

Доминирование в хоккее на траве

Впервые Индия позиционировала себя на спортивном небосклоне в 1900 году, когда Норман Причард, англичанин по национальности, гуляя по Парижу, стал свидетелем проведения там летней Олимпиады, второй по счету. Поскольку спортивная форма у него была с собой — майка-трусы, руки-ноги, англичанин Причард заявился на 200 метров от Британской Индии, в которой проживал в то время, и прибежал вторым.

Англичане составили большинство в чемпионском составе на Олимпиаде 1928 года, когда выиграли турнир по хоккею на траве (9 из 15 хоккеистов). Кстати, игрок той команды Джайпал Сингх по окончании спортивной карьеры четырежды избирался в Лок Сабхи, нижнюю палату парламента Индии. В 1959 году был назначен генеральным консулом по Бахрейну, Оману и Эмиратам. В 1961—1964 годах работал послом Индии в Саудовской Аравии. Вторая победа была в 1932 году, и игрок того состава Бохари Лал Шах после отделения Пакистана от Индии, произошедшего в 1947 году, стал верховным комиссаром Пакистана на Цейлоне (ныне Шри Ланка), затем послом Пакистана в Ираке.

Что любопытно, между выходцами из Индии, достигшими успеха в политике или футболе Великобритании, также сохраняется паритет. В футболе его любители обязаны знать Майкла Чопру (нынешний спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба точно должен помнить экзотического «англичанина», своего противника по юниорскому чемпионату Европы 2001 года), а также Харпал Сингха из «Лидса». Ну а политический истеблишмент представляют премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава правящей партии в Шотландии Хамза Юсаф.

К берлинской Олимпиаде 1936 года, последней предвоенной, количество англичан в составе сборной уменьшилось до семи. Игрок того состава Мирза Масуд по окончании спортивной карьеры стал советником по спорту в правительстве премьер-министра Джавахарлала Неру. В 1961—1964 годы был послом в Саудовской Аравии.

Индийцы не меньше причастны к победе во Второй мировой войне, чем англичане

Пару слов о Второй мировой войне, в которой Индия якобы не участвовала, хотя это как посмотреть. Мы хотим напомнить читателям об операции «Самообладание», когда в августе 1941 года советские и английские войска вошли в Иран, объявив, что останутся в Иране еще шесть месяцев после победы над нацистской Германией. С одной стороны, в августе 1941-го это звучало излишне оптимистично, с другой — эти планы оправдались, и войска вывели, правда, с заметным опозданием от намеченного — 2 марта 1946 года, то есть 10 месяцев спустя после победы над Германией. К тому же от победы над Японией и окончания Второй мировой войны было как раз полгода, так что можно сказать, что союзники не обманули. Но есть нюансы. Если советская армия под командованием генерал-майора Федора Толбухина состояла из советских граждан, то английские войска под командованием генералов Эдварда Куинана и Уильяма Слима состояли из... индийцев, как становится понятно из названия «Индийские пехотные дивизии», а именно 8-я и 10-я индийские дивизии и 2-я индийская бронетанковая бригада. В качестве доказательств можно найти в интернете множество фотографий солдат тех бронетанковых бригад. Их британцы активно использовали на театре военных действий.

В том же Иране, Бирме (ныне Мьянма), Сирии, в Африке в противодействии войскам немецкого генерала Эрвина Роммеля, а в начале войны даже во Франции (!). Это к столь часто поднимаемому в последнее время вопросу участия союзников во Второй Мировой войне. Участие было, но зачастую не прямое английское. Поэтому, кода мы пишем, что во Второй мировой союзником СССР была Англия, в «уме» держим тот факт, что ею была Индия, с помощью солдат которой британцы «выполняли» союзнический долг. Правда, они в итоге просчитались, когда уже по окончании Второй мировой войны Индия освободилась от колониального гнета. И не только при помощи сатьяграхи (философии ненасилия), которую проповедовал Махатма Ганди, а еще и при участии многочисленных ветеранов Второй мировой.

В 1948 году индийцы впервые стартовали как представители независимой страны, поскольку годом ранее, в 1947-м, страна была разделена надвое: на Индийский Союз (с 1950 года получивший название Индия) и Пакистан. Индия снова победила в хоккее на траве, и в том чемпионском составе были не только этнические англичане, но еще и португальцы, и один голландец. Один из этнических португальцев Лоури Фернандес стал через 6 лет отцом, его дочь Лоррейн вошла в состав сборной, выступая на Олимпиаде 1980 года в Москве.

В 1950 году индусы готовы были стартовать на чемпионате мира по футболу, поскольку дорогу туда им «расчистили» конкуренты по Азиатскому континенту — Бирма, Индонезия и Филиппины, снявшиеся с оборочного турнира. В итоге Индию включили в жеребьевку вместе со сборными Италии, Парагвая и Швеции, после чего индийцы снялись с чемпионата, пояснив это тем, что им дорого лететь в Бразилию, плюс у игроков нехватка опыта.

Миф об игре босиком

Хотя тут считалось, что индийцам не понравилось правило ФИФА играть босиком, как было принято в этой стране. Правда, капитан сборной страны Шайлен Манна опровергал подобные слухи, помимо того, на фотографиях олимпийского полуфинала 1956 года с Болгарией игроки сборной Индии вполне себе обуты. На Играх в Мельбурне индийская сборная заняла четвертое место, воспользовавшись причудами регламента. Они обыграли в четвертьфинале Австралию, и этого хватило, чтобы бороться за медали. Не будем слишком строги, это та самая Олимпиада, которую выиграла сборная СССР, при этом также на уровне четвертьфинала мы сыграли с Индонезией нулевую ничью и победили только в переигровке.

А за год до этого разгромили ту же Индию в товарищеском матче в Москве сборной СССР 11:1 и совершили турне по Индии, сыграв там 17 победных матчей с разницей мячей 100:4. Кстати, 1955 год — это время, когда премьер-министр страны Джавахарлал Неру вместе с дочерью Индирой Ганди проехался по Советскому Союзу, посетив Москву. Они побывали в столицах Грузии и Узбекистана Тбилиси и Ташкенте, Волгограде, носившем в те годы название Сталинград, посетили уральские Свердловск (ныне Екатеринбург) и Магнитогорск, узбекский Самарканд, Калач в Воронежской области и побывали на Алтае.

Помимо того, их коллеги по волейболу прилетели на чемпионат мира 1952 года в Москву, приняв приглашение Советского Союза. Памятуя о том, что индусы ранее готовы были сыграть на футбольном чемпионате мира 1950 года в Швейцарии, куда не приехали, сославшись на отсутствие финансов, Советский Союз взял затраты индусов на себя. В итоге индийцы заняли на московском чемпионате мира восьмое место, наивысшее в истории их волейбола. В дальнейшем мы командировали в Индию тренера Михаила Пименова (1958—1960 годы).

Увы, перед следующим чемпионатом мира в СССР 1962 года сборная Индии снялась с турнира, что, возможно, помешало этой команде дебютировать на Олимпиаде 1964 года в Токио, поскольку на домашнем отборочном турнире они уступили единственную олимпийскую путевку сборной Южной Кореи. Следующий шанс стартовать Индия утратила, снявшись с чемпионата мира 1970 года (там ее заменила Монголия).

Совместный турнир с индийцами по травяному хоккею в СССР провели в 1979 году

Спустя 15 лет после турне национальной сборной в Индию отправилась молодежная сборная СССР. В 1970-м году молодежка обыграла коллег из сборной Индии. А также команды штатов Андхра-Прадеш, Западной Бенгалии, Майсура, Пенджаба.

Данный экскурс в прошлое он не только про ответы, но еще и про вопросы. В частности, такой: почему Советский Союз помогал Индии развивать местные волейбол и футбол, а в ответ не воспользовался помощью при развитии хоккея на траве? Во всяком случае, история не сохранила в справочной памяти моментов, когда законодатель моды Индия помогла бы советским дебютантам подготовиться, например, к первому чемпионате Европы 1970 года в Бельгии. Тогда, кстати, Евро проходил на стадионе «Эйзель», который станет печально знаменит через 15 лет смертельной давкой болельщиков во время матча «Ливерпуля» и «Ювентуса».

Перед Бельгией советские хоккеисты проводили товарищеские матчи со сборными ГДР, которые сами недалеко ушли от нас по уровню хоккейного мастерства, и сборной Польши, бывшей тогда в числе середняков европейского травяного хоккея. Но почему не играли с индийцами? Более того, в 1976—1979 годах, когда уже шла речь не просто о чемпионатах Европы или мира, а дебюте на домашней Олимпиаде, советские хоккеисты готовились через товарищеские матчи со сборными Голландии, ФРГ или международные турниры с соперниками из Пакистана. Был такой международный турнир с участием сборных ГДР и Пакистана, проведенный в Ульяновске на стадионе имени Ленинского комсомола. Тогда еще взаимоотношения между нашими странами были вполне рабочими, это через 2 года к власти в Пакистане придет генерал Зия-уль-Хак, и его режим в программах «Время» и «Международная панорама» иначе как «Пакистанская военщина» не будут именовать. В очередной раз совершили извечную для СССР ошибку, когда при построении союзнических отношений вкладывались в развитие страны, а не подкуп или вербовку ее элит.

Первый совместный с индийцами турнир был проведен только в августе 1979 года, когда в Москву приехали европейские середнячки Италия и Чехословакия, а также Япония и Индия. В октябре того же года советские хоккеисты наконец-то совершили мини-турне по Индии. Только после этих событий дело хоккейного сотрудничества сдвинулось с мертвой точки.

Продолжение следует.

