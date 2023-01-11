В Татарстане работникам фирмы-субподрядчика строительства М-12 выплатили задолженность по зарплате

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Компания «БСЛ Инжиниринг», выступающая субподрядчиком при строительстве трассы М-12 Москва — Казань, погасила задолженность по зарплате перед 13 сотрудниками. Она составляла 590 тысяч рублей.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, в связи с тем, что задолженность по зарплате погашена, уголовное дело прекращено. Он напомнил, что до этого следствию удалось добиться выплаты 30 сотрудникам «БСЛ Инжиниринг» 2,2 млн рублей долгов по оплате труда.



В июне 2022 года следственное управление СКР по Татарстану сообщало о погашении перед рабочими, привлеченными субподрядной организацией к строительству М-12, задолженности по зарплате в размере 504 тысяч рублей. Деньги получили 16 работников.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, М-12 в прошлом году получила название. Президент России Владимир Путин 13 декабря одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток», а весь коридор от Петербурга через Москву до Владивостока — «Россия».



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Татьяна Демина