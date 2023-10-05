Айдар Шагимарданов: «Зарплата учителя медресе 17 тысяч рублей — это большая беда»

По словам президента АПМ РФ, они должны получать 50—100 тысяч рублей

Фото: предоставлено АПМ РФ для realnoevremya.ru

Сегодня в России и по всему миру отмечается День учителя. Важность профессии в своем обращении подчеркнул президент России Владимир Путин, сказав, что «это призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия». Между тем в Татарстане не первый год поднимают проблему недостаточного финансирования мусульманских учебных заведений. В медресе стараются удержать преподавателей, хотя их заработок зачастую не превышает минимального размера оплаты труда. Духовным наставникам трудно жить и кормить семьи на зарплату в 17 тысяч рублей, тогда как по России средний заработок учителей составляет более 63 тысяч рублей, поэтому нередки случаи, когда они выбирают мирскую работу. К решению проблемы подключились в Ассоциации предпринимателей-мусульман России, где совместно с ДУМ РТ запустили проект «Семейные уроки». В рамках инициативы к концу года 50 хазратов в деревнях Татарстана начнут получать специальные выплаты. Подробнее об этом и других планах в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов.

«Мы хотим, чтобы количество мусульманских ученых росло»



Около 3 млн рублей своих денег ежемесячно мы направляем на благотворительность. Основной поток идет на развитие исламской науки и образования. Мы считаем, что это основа основ, и в дальнейшем хотим продолжать инвестировать в это направление. Мы очень переживаем за то, чтобы росло количество мусульманских ученых. Чтобы шакирды в мечетях и в медресе получали стипендии, чтобы хазраты в деревнях, которые организовывают обучение, получали за это заработную плату.

Совместно с Духовным управлением мусульман РТ мы организовали проект под названием «Семейные уроки». Объявили конкурс, заявки на участие подали около 300 хазратов из деревень Татарстана. Этот список мы переправили в ДУМ, они определили очередность, исходя из того, кто из хазратов обладает наибольшими знаниями и компетенциями, и мы этим хазратам начали выплачивать заработную плату. Сейчас ее получают 33 хазрата из разных сел и деревень Татарстана, до конца этого года мы планируем увеличить эту цифру до 50, а в следующем году прибавить к этому числу еще 100 хазратов, чтобы в конце 2024 года у нас было 150 хазратов, которые получают выплаты за уроки.

Кроме того, со следующего года мы совместно с ДУМ РТ планируем сделать именные стипендии АПМ РФ. Сейчас в Татарстане работают восемь медресе. Мы хотим в каждом из них выделить по 10 самых лучших учеников и выплачивать им именные стипендии ассоциации, чтобы они стремились развивать свои навыки, чтобы по окончании учебы не уходили в другие сферы, а продолжали научную деятельность и хотя бы 10% из них стали учеными, преподавателями.

«Мы объявили конкурс, заявки на участие подали около 300 хазратов из деревень Татарстана». предоставлено АПМ РФ для realnoevremya.ru

«Мы мечтаем, чтобы учителя медресе и хазраты получали достойную зарплату — в 50—100 тысяч рублей»



Сегодня одна из главных проблем — это недофинансирование исламского образования. Недавно в медресе «Мухаммадия» мы проводили круглый стол на эту тему, и там озвучили такую цифру: средняя зарплата учителя медресе — 17 тысяч рублей. Это очень страшно, это большая беда. Мы хотим, чтобы медресе воспитывало нас и давало нам знания, но сами же не прикладываем к этому никаких усилий как умма, как мусульманская общественность. Мы должны брать эту нагрузку на себя.

Каждый предприниматель-мусульманин должен понять, что если сегодня он не уделит этому вопросу внимание, то кто же будет завтра обучать его детей и его самого?

Мы очень хотим, чтобы наша ассоциация собирала на благотворительность не 3 млн в месяц, а 30 млн, и 90% от этой суммы мы будем направлять на развитие исламского образования.

Мы мечтаем, чтобы учителя медресе и хазраты, которые обучают людей в мечетях в деревнях и районах, получали достойную зарплату — в 50—100 тысяч рублей. Мы мечтаем, чтобы студенты в медресе получали стипендию в 30 тысяч и чтобы они развивали себя как ученых. Это большая проблема, которая на сегодняшний день не решается. Если мы надеемся, что она сама по себе разрешится, то это огромная ошибка. Если не заняться этим серьезно, мы не сможем воспитать наших детей, чтобы они были патриотично настроены, чтобы любили свою Родину, свой язык, культуру, религию. Если не будем вкладывать — этого не будет. Они все так же будут любить чипсы и колу. С той–то стороны вкладывают миллиарды, триллионы долларов, чтобы наших детей зомбировать. А у нас не вкладывают.

Мы мечтаем, чтобы студенты в медресе получали стипендию в 30 тысяч и чтобы они развивали себя как ученых. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ДУМ РТ

«Кредиты по законам шариата так и не начали выдавать»

В поддержке нуждается и сам мусульманский бизнес. В прошлом году в федеральном банке открыли отделение по халяльным финансам. Мы возлагали большие надежды на развитие исламского финансирования. В частности, ждали, когда начнут выдавать кредиты по законам шариата, но этого так и не случилось. Это направление все еще не развито.

Наши предприниматели ждут, чтобы по мусульманским канонам им была предоставлена возможность брать недорогие финансовые кредиты. Пока их нет, но мы ждем, что они будут. Здесь у нас только одно пожелание, чтобы банк максимально сотрудничал с мусульманскими учеными, с муфтиятом. Мы сразу сказали, что готовы во всем помогать. Готовы мотивировать членов нашей ассоциации, чтобы они приходили к ним. Учитывая, что это пилотный проект, предлагали проводить круглые столы, встречи с представителями бизнеса. Чтобы это место стало местом притяжения мусульманских предпринимателей. Но на сегодня о проекте до сих пор мало кто знает.

Актуальность исламских финансов сейчас очень большая. Мы ожидали, что когда откроется это отделение, все свои передовые технологии, суперменеджмент будут также направлены на развитие халяльного финансирования. Но пока, к сожалению, этого не видим.



В прошлом году в федеральном банке открыли отделение по халяльным финансам. realnoevremya.ru

«Иностранный мусульманский бизнес хочет выйти на российские маркетплейсы»

В этом году мы открыли новое направление, которое называется АПМ World. Мы давно думали о том, как сделать так, чтобы люди, не имеющие физической возможности принимать участие в деятельности нашей ассоциации, были активны. Решением стало онлайн-направление. Это дистанционное участие, любой предприниматель-мусульманин по всему миру может стать членом нашей ассоциации.

Запустили проект в июле, и на сегодня уже 200 предпринимателей вступили в ассоциацию. Очень надеемся, что это направление получит большой масштаб развития.

Среди участников, которые уже к нам присоединились, — предприниматели с Бали, из Африки, Турции, Средней Азии, Индии, Китая.

Сейчас у них открываются новые возможности сотрудничества с российскими мусульманскими компаниями. Через нас они имеют возможность как покупать товары, заказывать услуги у наших предпринимателей, так и продавать свои товары и услуги. АПМ и создано для того, чтобы развивать исламское предпринимательство.

Среди участников, которые уже к нам присоединились, — предприниматели с Бали, из Африки, Турции, Средней Азии, Индии, Китая. предоставлено АПМ РФ для realnoevremya.ru

Иностранные компании, которые вошли в АПМ World, предлагают самую разную продукцию, например бытовую электронику, текстиль, одежду, продукты питания, БАДы. Один бизнесмен даже занимается микроскопами, он их начал поставлять в Россию. В свою очередь, у нас зарубежные партнеры покупают те товары и услуги, которых нет в их странах. Отмечу, что сейчас самой большой популярностью среди иностранных предпринимателей пользуются не товары, а услуги, которые могут предоставить российские компании. Это IT-технологии, компьютерные услуги, услуги по систематизации в бизнесе — тоже IT-направление. Кроме того, у нас успешно работает система взаимодействия с маркетплейсами. Всем, кто проживает за рубежом и имеет желание выходить на российские маркетплейсы, нужна поддержка и консультация. Мы им помогаем наладить бизнес для торговли на наших маркетплейсах.

У нас есть еще одна цель, она уже обозримая. Мы строим мечеть на территории ДРКБ. Наш проект стоит 40 млн рублей. Для нас это немаленькая сумма. Строительство активно продолжается. До снега мы хотим зайти под крышу, чтобы зимой заниматься внутренними работами. Весной сделать благоустройство и уже открыться, Иншааллах!

Айдар Шагимарданов