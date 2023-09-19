«Зарплата в «Мухаммадии» — минималка. Сколько? Не знаете? 17 тысяч»

Директора медресе и РИИ поговорили о зарплатах, бюджетах и меценатстве

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ДУМ РТ

На круглом столе в медресе «Мухаммадия», посвященному финансированию, объясняли, во сколько обходится содержание всех исламских учебных заведений республики и можно ли ее покрыть с помощью благотворительности. Преподаватель в ведущем медресе Татарстана получает сумма, соответствующую минимальному размеру оплаты труда, отметил заместитель директора «Мухаммадии» Рустем хазрат Хайруллин. В этом учебном году в медресе ввели платное обучение.

В медресе появился конкурс на место

— Мы живем в светском государстве, религия отделена от государства, — начал с основ ректор Российского исламского университета и Рафик хазрат Мухамметшин, указав, система исламского образования является наиболее уязвимой. Сейчас в Татарстане есть 11 образовательных учреждений для мусульман, включая Булгарскую академию, два вуза (РИИ и КИУ), а также 8 медресе. В них учится 4000 шакирдов.

— Может возникнуть вопрос: в Татарстане 1500 мечетей, 4000 шакирдов — не много ли? — усмехнулся хазрат, продолжив, что это представители 45 регионов. По сути, Татарстан обеспечивает кадрами Центральную Россию. Он напомнил, что еще в Татарстане еще есть 700 примечетских курсов.

Директор медресе имени 1000-летия принятия Ислама Ильяс хазрат Зиганшин отметил, что за 30 лет они выпустили более 3000 шакирдов. Сейчас учится 400, с учетом филиала в Балтасях, преподает им более 20 учителей. Зиганшин отметил, что на последнем пленуме ДУМ РТ было принято важное решение о преподавании на татарском языке:

— Нам пишут из регионов — нужны татарские муллы, значит, спрос на них есть, — сказал хазрат. Его коллега, директор медресе «Фанис» и имам-мухтасиб Ютазинского района Марат хазрат Марданшин, добавил, что у них в этом году на каждое место претендует два заявителя. В «Мухаммадие» в этом году конкурс — четыре человека на место.

Рустам Хайруллин, Рафик Мухаметшин, Марат Марданшин Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Сколько собрал новый онлайн-сервис

При этом у медресе «Фанис», основанного в 2007 году заведения большие проблемы с износом мебели и инвентаря, а также зарплатами. На работу по обновлению столовой Марданшин получил в этот день 42 929 рубля от фонда «Закят». Эти деньги фонд собрал при помощи онлайн-сервиса «Мәдрәсәгә игелек кыл — Сделай добро для медресе». Особенность его в том, что деньги можно перечислять конкретному учреждению. За три месяца было собрано 425 092,15 рублей. Из них 158 660,88 не получили адресата.



К примеру, для «Мухаммадии» было перечислено 77 025,48 рубля, для Кукморского медресе — 20 626.07. Все эти деньги пойдут строго по назначению. При этом, как указал генеральный директор «Закят» Булат хазрат Марданов, учитывая нынешние цифры, можно предугадать, что за год сервис соберет около 1,6 млн рублей. А это — лишь один из процент из требуемых суммы на все образовательные учреждения.

Для всех медресе в год нужно совокупно 50-60 млн рублей (к примеру, у «Мухаммадии» это — 18 млн). Для РИИ и КИУ — еще 100 млн. Итого — 160 млн рублей. Это, в частности, поможет оплачивать работу преподавателей на базовом уровне. Это немного по сравнению с вузами: Мухаметшин подчеркнул, что у КФУ бюджет — 5 млрд.

Половину из требуемых денег покрывает ДУМ РТ, помогает Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования и фонд «Закят». Остальное — дело меценатов, ими занимается каждое медресе отдельно. Как указал президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов, в этой сфере требуется основательный подход. Он вспомнил, по традиции, как медресе до революции поддерживали купцы (справедливости ради, система образования и стиль жизни тогда резко отличался от современного). Сейчас же у бизнесмена множество возможностей по благотворительности. Но Шагимарданов подчеркнул, что деньги следует вкладывать именно в образование, вспомнив, как в 90-е годы перестали финансировать науку:

— У меня папа — директор научно-исследовательского института, мне было 25-26 лет. Мы с ним вместе это переживали, — вспомнил бизнесмен, — мы увидели, как многие страны ушли вперед, те, кто развивал науку и образование.

— Нет целостного понимания, куда направить деньги, — продолжил Шагимарданов, рассказав пример, как один из участников ассоциации не смог дать ему денег, потому что отдал полмиллиона на питание бомжей, а не на строительство мечети при ДРКБ. Потому что другие успели его «укатать».

— Хорошее дело, но это декор, которым мы должны заниматься тогда, когда все наши преподаватели в медресе будут получать шикарные зарплаты, а лучшие ученики в каждом из медресе, по 30-50, будут получать именные стипендии! — сказал Шагимарданов.



На круглом столе возникло предложение почаще приводить бизнесменов в медресе. Директоры отметили, что зачастую это может сыграть в другую сторону: молодые люди видят, где есть деньги. Мол, у пожилых служителей есть проблемы с проблемы с продолжением династии: их сыновья в муллы идти не хотят. Да, мечети строятся, но благодетели не задумываются, что хазрату нужно где-то жить, что-то есть.

Распределение взносов онлайн-сервиса «Мәдрәсәгә игелек кыл — Сделай добро для медресе». Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Сколько получают преподаватели



— Все думают, что хазрат — это ангел, — резюмировал первый заместитель директора «Мухаммадии» Рустам хазрат Хайруллин.



Одно из решений финансового вопроса — укрепление вакуфной системы, когда мечети или медресе передается объект, доход от которого идет ему. Многие здания, принадлежавшие мечетям до революции, вновь обрели былых владельцев. Проблема в том, указал Мухамметшин, что находятся они, зачастую, в таком состоянии, что для их восстановления требуются миллионы.



Новое подспорье — введение платы за обучение. Как рассказал Рустам хазрат Хайруллин, в новом учебном году в медресе были созданы платные отделения. В 90-е такой формат практиковался в виде добровольного взноса. Сейчас все платежи идут через банк. Сумма небольшая — 12 тысяч на очном отделении за семестр, вечернее и заочное — 10 тысяч. При этом многим шакирдам учебу оплачивает то же ДУМ РТ.

— Зарплата в «Мухаммадии» — минималка. Сколько? Не знаете? 17 тысяч, — сказал замдиректора, напомнив, что у учителей эта цифра в среднем в два раза выше.

То есть, пояснил Хайруллин, учитель, который работает на одном месте с утра до вечера, получает 17 000. Он не может, как мулла, пойти почитать молитвы на торжественный обед, заняться другими процедурами, приносящими какой-то доход. Он только преподает. Скоро МРОТ повысится, в медресе ломают голову, что с этим делать.

