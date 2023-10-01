Елена Фомина: «Я здесь для того, чтобы помочь людям»

Доктор медицинских наук — о помощи тем, кто уже отчаялся, и о том, как высокая цель помогает карьерному росту

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Елена Евгеньевна Фомина — врач с 21-летним стажем, доктор медицинских наук, заведующая отделением ультразвуковой диагностики №1 Республиканской клинической больницы. Ее научные работы открыли способы помогать женщинам, которые испытывают хронические боли и давно отчаялись: по методам Фоминой диагностируют болезни вен малого таза, которые до сих пор диагностике не поддавались. Для этого не нужно сложного и дорогого оборудования: только обыкновенный аппарат УЗИ, который есть в каждой рядовой ЦРБ. О пути к мечте, о гордости и о важных изобретениях, о важности поддержки семьи и о бесконечном труде — наш новый портрет.

«Решила, что стану спасать людей. Никогда в этом не сомневалась!»

Наша героиня с детства, сколько себя помнит, хотела быть доктором и на вопросы любопытствующих взрослых отвечала, что станет хирургом. Откуда возникло это стремление, эта четкая уверенность у ребенка? Ведь в семье не было ни одного медика. Елена Евгеньевна предполагает, что все дело в подруге ее бабушки.

— Я была еще совсем маленькая, когда познакомилась с ней. Она была главным врачом одной из казанских больниц. Возможно, я на интуитивном уровне впитала то, что она в моем присутствии рассказывала взрослым о своей работе хирургом во время Великой Отечественной войны, вдохновилась ее примером. И решила, что буду хирургом и стану спасать людей. Никогда в этом не сомневалась! — рассказывает доктор.

В школе девочка с самого начала делала упор на предметы, которые предстояло сдавать на вступительных экзаменах в медицинский институт: физику, русский язык, химию и биологию. Готовилась очень серьезно, занималась с репетиторами — наша героиня сколько себя помнит школьницей, столько ходила по репетиторам. В 1990 году она окончила школу с серебряной медалью, сдала физику на 18,5 баллов из 19 и была зачислена на лечебный факультет (в те годы, если медалист сдавал первый экзамен на пятерку, он сразу же зачислялся в вуз, не сдавая остальных испытаний).

— Я с самого начала была настроена на один экзамен. Была уверена в себе, знала, что поступлю. Одной из первых и была зачислена, — вспоминает доктор.

В хирургию Елена Евгеньевна все-таки не пошла: специализировалась на акушерстве и гинекологии. В 1997 году наша героиня родила двоих сыновей-близнецов, а в 1999 окончила интернатуру по акушерству и гинекологии. В 2000-м настало время выходить на работу — но работы… не было! Устроиться работать акушером-гинекологом в те годы было очень сложно —штатные места в клиниках были заняты.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Была уверена в себе, знала, что поступлю. Одной из первых и была зачислена

«Мне очень повезло: в МКДЦ работали сплошь гуру медицины»

Год наша героиня поработала терапевтом в казанском роддоме №4. Потом пришлось сделать небольшой перерыв в работе — нужно было уделить время детям. В 2002-м Елена Евгеньевна встретила на улице хирурга Игоря Михайловича Игнатьева, своего институтского преподавателя по сосудистой хирургии. Тот вспомнил свою студентку и предложил ей прийти поработать в МКДЦ, который открылся в 1999 году и как раз тогда собирал под своей крышей талантливые кадры. Только вот позвал Игнатьев заниматься совсем новым для нашей героини видом деятельности:

— Он предложил мне заниматься ультразвуковой диагностикой, помогать сосудистым хирургам, исследовать сосуды. Мне очень повезло: в МКДЦ работали сплошь гуру медицины. Куда ни придешь — у этого доктора я училась. Статьи этого — читала. А этот — автор разработки, которой я восхищалась… Я была одной из самых молодых в коллективе, — вспоминает Елена Евгеньевна.

Сосудистые исследования в те годы в МКДЦ начинали Наталья Обухова и Лилия Сафиуллина. У них наша героиня и училась. Это был обширный пласт работы: «на крыло» предстояло поставить ультразвуковую диагностику сосудов конечностей и внутренних органов — всего организма. Опять нашей героине пришлось взяться за учебники: снова вспоминать анатомию, искать и изучать всю доступную на тот момент литературу, читать, заучивать…

Игорь Игнатьев сподвигнул свою ученицу написать кандидатскую диссертацию. Он был ее научным консультантом, а научным руководителем работы выступил Марс Константинович Михайлов, который в те годы был ректором КГМА. Над диссертацией Елена Евгеньевна работала рука об руку с сосудистыми хирургами. Защитилась она в 2012 году. Потом продолжила работать в МКДЦ, параллельно — на кафедре хирургических болезней в КГМУ, потом ее пригласили в КГМА — читать лекции на кафедре ультразвуковой диагностики (сначала это был только курс, а потом была организована и отдельная кафедра).

В научную работу наша героиня втянулась очень быстро — она любит и читать профессиональную литературу, и предлагать свои наработки, придумывать новые способы помогать людям. Ведь медик-ученый — это одновременно и клиницист, и аналитик, и изобретатель, и преподаватель, и еще много разных ипостасей в одном человеке. А конечная цель всей этой работы — понять, как облегчить состояние пациентам, как сделать их здоровыми. В случае ультразвуковой диагностики речь идет о постановке диагноза (а как известно, правильная постановка диагноза — первый залог успеха лечения).

На стене в кабинете Елены Евгеньевны висят четыре патента на изобретенные методы исследования. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«За все нужно бороться, просто так ничего не дается»

На стене в кабинете Елены Евгеньевны висят четыре патента на изобретенные методы исследования: она со своей научной группой специализируется на диагностике вен малого таза. Но это не все патенты — в работе сейчас находится пятый. Наша героиня рассказывает о том, что среди них есть особенно дорогие ее сердцу патенты. Например, первый — «Способ ультразвукового исследования вен таза у женщин».

— Этот патент я получила, когда работала в МКДЦ, — рассказывает Елена Евгеньевна. — За все нужно бороться, просто так ничего не дается. И с этим патентом так тоже вышло. Мы долго и методично защищали его, доказывали его актуальность и новизну. Наверное, это была репетиция дальнейших моих действий — например, защиты докторской диссертации. С 2007 года, когда я начинала работать над кандидатской диссертацией, уже были наработки, и нужно было как-то их оформить. Методика исследований, которая родилась из этих наработок, описана в этом патенте. Это — мое детище, мой третий ребенок! В 2017 году мы подали заявку, и только в 2019 получили патент!

Следующий патент Елена Евгеньевна писала одна, это была ее единоличная разработка. Новые изобретения появились по приходу в РКБ — третий патент был получен безо всяких сложностей, не пришлось даже ничего обсуждать. Это была совершенно новая тема, которой до сих пор не занимались нигде: «Контрастное ультразвуковое исследование сосудов малого таза». К сожалению, успешно и результативно начав работать над этой тематикой, доктора в Казани не смогли ее продолжить — препарат, который служил контрастом, перестал поставляться в Россию. Причем это случилось, скорее, по коммерческим причинам, нежели по политическим.

В основном изобретения Елены Евгеньевны связаны с исследованием вен малого таза — этому посвящена и ее докторская диссертация. Она ищет, как диагностировать поражения вен в этой области, чтобы избавлять пациентов от мучительных болей и недиагностированных заболеваний.

В основном изобретения Елены Евгеньевны связаны с исследованием вен малого таза — этому посвящена и ее докторская диссертация. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«С 2007 года мы работаем с сосудистыми хирургами над этой проблемой»

Если кандидатская диссертация пишется по решению одной задачи, то докторская посвящена целой комплексной проблеме. Все способы, которые разработаны под руководством Елены Фоминой — это диагностика тазовых венозных заболеваний (например, варикозной болезни таза). У мужчин эти патологии можно увидеть на обычном осмотре у уролога. А у женщин репродуктивная система спрятана внутрь организма. И если в органах малого таза начинается, к примеру, варикоз вен — возникают проблемы, причину которых очень сложно найти. Елена Евгеньевна перечисляет:

— Например, хронические боли в малом тазу. Или диспареуния — сильные боли при половом контакте. Это элементарно может приводить к распаду семьи! Еще из симптомов — боли в крестце. Или боли в животе, когда женщина сидит. Когда встает — боль проходит, как только пациентка садится — возвращается. Как найти корень проблемы? Наша пациентка идет к гинекологу. Тот не находит проблемы по своему профилю. Уролог — тоже. Гастроэнтеролог — тоже не находит. Не находит и нейрохирург, к которому несчастная женщина идет, чтобы поискать проблему в позвоночнике. Эти пациентки ходят по кругу, и доходят в итоге буквально до психиатров, где лечить начинают психическую причину боли. А мы можем показать: причина этой боли — самая что ни на есть физиологическая, вот она. И причину эту можно устранить — либо с помощью сосудистой хирургии, либо (в ряде случаев) даже консервативно! Я и беременных тоже сейчас смотрю, потому что у них тоже возникают такие заболевания. Вот какой куст проблем мы успешно решаем! Эти болезни раньше не диагностировались вообще никак, а теперь мы способны найти их, а значит, и избавить пациенток от страданий.

Это особенные пациентки, и работать с ними нелегко, рассказывает наша героиня. Они жалуются на врачей, которые так долго не могли им помочь. Но когда специалисты ультразвуковой диагностики находят, в чем причина их страданий, а сосудистые хирурги это подтверждают и решают проблему — жизнь этих женщин качественно изменяется к лучшему. Ультразвук — один из самых доступных и безопасных методов диагностики сосудистых заболеваний в малом тазу. Он недорогой, а аппараты УЗИ есть в большинстве клиник страны.

Прямо сейчас на защите в патентном бюро лежит новая заявка Елены Евгеньевны и ее научной группы — «Способ ультразвуковой диагностики синдрома Мея-Тернера на фоне острого тромбоза». Он упростит врачам задачу, поможет поставить правильный диагноз, используя при этом доступные аппараты. Мы спрашиваем: а как такие заболевания — например, обструкции вен в малом тазу — диагностировались раньше? Елена Евгеньевна разводит руками и качает головой:

— А никак. Например, ставили диагноз «тромбоз подвздошных вен», а отчего он, почему — так и оставалось непонятным. С 2007 года мы работаем с сосудистыми хирургами над этими проблемами — и каждый год знания наши пополняются. Кстати, оглядываясь назад с высоты накопленного опыта и знаний, я понимаю: докторскую диссертацию сейчас я бы совсем по-другому построила и писала!

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Эти пациентки ходят по кругу, и доходят в итоге буквально до психиатров, где лечить начинают психическую причину боли. А мы можем показать: причина этой боли — самая что ни на есть физиологическая, вот она

«Мне с обеими диссертациями очень помогала семья»

Хотя докторскую диссертацию наша героиня защитила не так давно: 19 мая 2021 года. От кандидатской до докторской прошло ровно десять лет — это совсем небольшой срок для медицинской науки, зачастую между этими двумя диссертациями ученый работает два, три десятка лет… А вот Елена Евгеньевна говорит, что справилась бы и раньше — просто первая ее статья по методике ультразвукового исследования, после которой она твердо решила, что будет защищать докторскую, вышла в 2016 году. Выходит, что первые пять лет после кандидатской она решалась, а потом всего за пять лет написала еще один фундаментальный труд, дело своей жизни.

— Знания нарастали, нарастали — куда-то же их надо было девать. Было бы быстрее, если бы я не была женщиной и у меня не было бы ответственности перед детьми, — рассказывает доктор. — Но мне с обеими диссертациями очень помогала семья. И дети, и особенно муж. Я защищалась в Москве, в Сеченовском институте — и как минимум полгода бесконечно туда ездила. На день, на два — процедуры предзащиты и подготовки к защите, диссертационный совет, сбор документов, другие организационные моменты требовали моего личного присутствия. Семья поддерживала это все, помогала даже в написании этой работы. Если бы не мой супруг Андрей — я бы, наверное, правила эту диссертацию еще месяца два. А он сразу же, как только я ее написала, сел над ней и поправил стилистику, орфографию, дал дельные советы. Просто он инженер с энциклопедическими знаниями. Иногда Андрей меня спрашивает по самым разным поводам: «А ты разве этого не знаешь?» И мне, доктору наук, даже стыдно становится. У меня очень умный супруг!

А дети помогали нашей героине переводить статьи — еще в ту пору, когда не так были развиты автоматические переводчики. С их помощью она подготавливала материалы перед тем, как сдавать кандидатский минимум по английскому языку.

И в течение всего этого времени нужно было еще и работать в клинике, и не забывать о домашних делах! Работала над своими научными трудами ночами, утром волевым усилием поднималась, чтобы идти на работу, а вечером была женой и мамой…

— Но я ни о чем не жалею. И если бы мне предложили вернуться назад и снова прожить эти годы — я бы прожила их так же, — улыбается Елена Евгеньевна.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Мне с обеими диссертациями очень помогала семья. И дети, и особенно муж

«Я тоже участвовала в обсуждении новых клинических рекомендаций»

Впрочем, она и сейчас не спешит почивать на лаврах — молодая, деятельная, с пытливым умом и множеством идей, наша героиня работает дальше и расширяет область своей деятельности — не ограничиваясь ультразвуковыми исследованиями, заглядывает в область компьютерной томографии. Работой на эту тему под ее руководством занимается ее аспирант.

Доктор рассказывает: в профильных клинических рекомендациях от 2018 года была лишь одна глава, посвященная венам таза. Остальное все — венам нижних конечностей. В 2022 году было новое обсуждение, были написаны новые клинические рекомендации, в которых венам таза было уделено огромное внимание.

— Предмет моей отдельной гордости состоит в том, что и я тоже принимала участие в обсуждении этих новых клинических рекомендаций. Сосудистые хирурги, москвичи, которые их разрабатывали, пригласили меня для этого. Сказали: «У вас есть работы по этой тематике, и мы хотим, чтобы вы участвовали». В июне они меня приглашали и на свой узкопрофильный форум. Всем этим я очень горжусь, — признается доктор.

Действительно: разработка клинических рекомендаций — это, в своем роде, создание некоего сводного сборника инструкций, по которым работают все врачи огромной страны. И участвовать в этом процессе — огромная ответственность и большая честь.

Результатом этой работы стало то, что сейчас к венам таза начали относиться настолько серьезно, что выделили их заболевания в отдельную нозологическую форму. Теперь есть клинические рекомендации по заболеваниям вен нижних конечностей и отдельные клинические рекомендации по заболеванию вен таза и вульвы. Сейчас они находятся на обсуждении, их текст опубликован.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Во время УЗИ все зависит от знаний специалиста. Если ты знаешь эту патологию — ты ее увидишь

— В них очень четко по диагностике всё сделано, но пока сосудистые хирурги считают, что для диагностики достаточно ультразвука и флебографии. КТ, МРТ пока считаются дополнительными методами. А мы сейчас работаем над тем, чтобы КТ вен малого таза тоже вошел в список обязательных обследований женщины. Объясню, почему: в зависимости от анатомических особенностей, мы можем чего-то не увидеть на ультразвуковом исследовании. Во время УЗИ все зависит от знаний специалиста. Если ты знаешь эту патологию — ты ее увидишь. А при компьютерной томографии вены заполняются контрастом изнутри, и видна полная объемная картина, которая не оставляет поводов к разночтениям, — рассказывает Елена Евгеньевна. — Поэтому сейчас мы очень хотим ввести лучевую диагностику, работаем над этим.

В планах и бесконтрастная диагностика — магнитно-резонансная томография. Методика исследования вен таза с ее помощью тоже находится сейчас в активной разработке, наша героиня занимается этим вместе с коллегами. Кроме того, сейчас набирается хороший материал по эластометрии нервов ног — над этим работает ученица Елены Евгеньевны в Травмоцентре РКБ, и если мысли о патенте. Словом, доктора активно стремятся применить весь спектр методов исследования, который им доступен, и с его помощью решать вопросы пациентов.

Конечно, этот спектр широк, но, например, в Москве у ученых-медиков возможностей больше — просто благодаря тому, что там больше современной техники. Как и во всех других областях естественных наук, многое зависит от оборудования.

Елена Евгеньевна вспоминает, как два года во время защиты докторской диссертации у нее спросили: «А почему вы занимаетесь ультразвуком, зачем это? Можно же сделать КТ или МРТ с контрастом — да и всё». И она объяснила, «зачем это». Во-первых, компьютерная томография не покажет гемодинамику вен: нельзя будет посмотреть, как работают сосуды. Программы, которые пишутся для этого, пока еще есть только за рубежом. А во-вторых, аппараты КТ и МРТ — это дорогое оборудование. Они, конечно, есть в передовых клиниках, в центрах второго и третьего уровня. На них работают специалисты, которые обучены иметь дело именно с этими аппаратами. И все отлично. Но что делать в рядовых ЦРБ? Аппарат УЗИ там точно есть, и есть специалист ультразвуковой диагностики. А вот более дорогого оборудования, скорее всего, нет, и поэтому нужно дать докторам инструмент для диагностики доступными методами.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

С теми же самыми хроническими болями женщины мне рассказывают: «Я везде была. Мне сказали, что у меня все хорошо»

«Люди приходят к нам как в последнюю инстанцию»

Грустная тенденция последнего десятилетия, когда среднестатистический пациент относится к врачу без должного уважения, подтверждается и на опыте нашей героини. Она говорит, что порой встречается с очень безапелляционными высказываниями, с резкими выражениями в адрес медиков. Ее единственный инструмент в каждом таком случае — спокойная, уверенная вежливость. В подавляющем большинстве случаев это помогает нормализовать ситуацию, установить ровный, конструктивный эмоциональный фон.

И все же, несмотря ни на что пациенткам Елена Евгеньевна относится с душой, с состраданием: перед ней, в первую очередь, женщина, которой плохо. И только уже потом — клинический случай или технический вопрос. Кстати, болезни вен таза встречаются и у мужчин, и с их диагностикой наша героиня работает тоже. Лечатся они уже не у сосудистых хирургов, а у урологов. Но подавляющая часть ее пациентов — все-таки женщины.

— Люди приходят к нам как в последнюю инстанцию, — говорит доктор. — Они уже прошли всех врачей, которых только могли. С теми же самыми хроническими болями женщины мне рассказывают: «Я везде была. Мне сказали, что у меня все хорошо». Я отвечаю: «Да, у вас в целом все хорошо, но есть вот такие вот признаки, которые указывают на заболевание вен таза». А что с этим делать — знают сосудистые хирурги, которые решают, нужна ли операция, каким методом оперировать и можно ли обойтись консервативными способами. Я очень хочу помочь. Может быть, когда-нибудь даже мы создадим профильный центр, посвященный этим заболеваниям. Мысли об этом у нас уже есть, но консенсуса с сосудистыми хирургами и другими специалистами пока нет. Все это нужно оформить в некую общую концепцию и проработать, — делится мыслями Елена Евгеньевна.

Сейчас доктор вместе с коллегами-сосудистыми хирургами пишет монографию, в которой будут изложены все знания, накопленные казанскими докторами в области изучения вен малого таза у женщин. В ней описываются история развития заболеваний, их этиология, патогенез, диагностика. Рассказывается обо всех используемых методах исследований — в том числе и тех, что появились за последние годы, уже после защиты докторской диссертации.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Не сказать, что я мягкий руководитель. Наверное, я жесткий человек. Но у меня должен быть порядок — и он в нашем отделении присутствует!

«Когда с тремя мужчинами дома справляешься — можешь решить любую проблему»

17 лет наша героиня проработала в МКДЦ. 1 июня 2019 года она перешла в Республиканскую клиническую больницу — ее пригласили возглавить отделение ультразвуковой диагностики №1. Елена Евгеньевна считает себя строгим руководителем — говорит, что очень любит порядок, он должен быть во всем. А значит, этого она требует и от сотрудников своего отделения. С улыбкой рассказывает:

— Когда я пришла работать в МКДЦ, с меня сосудистые хирурги старались сдувать пылинки. Я им казалась очень хрупкой и нежной. Они даже спрашивали у меня, как чувствуют себя мои дочки — им в голову не могло прийти, что у меня сыновья. А ведь когда с тремя мужчинами дома справляешься и приходишь в коллектив — ты можешь там решить любую проблему. Конечно, в коллективе у всех свои проблемы, руководить непросто. Но с каждым стараюсь находить общий язык, участвовать в решении проблем, если это требует моего участия. Своих докторов всегда защищаю перед руководством. Ругать — ругаю. Но за дело! Они знают: Елена Евгеньевна любит порядок. Не любит, когда опаздывают или рано убегают с работы без уважительной причины. Не сказать, что я мягкий руководитель. Наверное, я жесткий человек. Но у меня должен быть порядок — и он в нашем отделении присутствует!

Врач ультразвуковой диагностики и авторитетный ученый, Елена Евгеньевна работает одновременно в обеих этих своих ипостасях. Ее приглашают на диагностику, когда встречаются с редкими патологиями, или же когда специалист сомневается в том, что видит. Разумеется, в области ее компетенций не только вены малого таза, которым она посвятила свои научные работы. В том, что касается ультразвукового исследования сосудов, она знает всё — по всему организму. И счастье тем пациентам, которые попадают в ее руки.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Когда я пришла работать в МКДЦ, с меня сосудистые хирурги старались сдувать пылинки. Я им казалась очень хрупкой и нежной

«Елена Евгеньевна, посмотрите, пожалуйста»

Доктор рассказывает лишь один из многих случаев, в которых ее профессиональный взгляд и подход ученого помог избежать серьезных последствий. Есть такая врожденная аномалия — аплазия (полное отсутствие) нижней полой вены ниже почечных вен. В этом случае кровоток формировался по другим сосудам, и раньше такую патологию врачи не видели — диагностики просто не было. А оказывается, что люди с такой аномалией — не такая редкость, как может показаться!

Как-то раз в РКБ к сосудистым хирургам пришла девушка, которая жаловалась на то, что на брюшной стенке сильно выделялась одна вена, и это было эстетической проблемой. Задачей врачей изначально было убрать эту вену. Описание ультразвукового исследования, которое принесла с собой девушка, было стандартным: дескать, всё хорошо, все сосуды в порядке, но вот эта вена просто так атипично расположена и сформирована, а поэтому так сильно выделяется.

— А у сосудистых хирургов, конечно же, за многие годы работы развивается профессиональное чутье. Что-то их насторожило, они подумали: что-то тут не так. И пришли ко мне: «Елена Евгеньевна, посмотрите, пожалуйста». Я начала смотреть — а у нее, оказывается, аплазия и нижней полой вены, и подвздошных вен. То есть, этих вен у нее просто не существовало с рождения. А тот сосуд, на который она жаловалась, соответственно, стал коллатералью — обходной ветвью кровотока, который в отсутствие комплекса полых и подвздошных вен взял на себя их функцию. Представляете, что было бы, если бы сосудистые хирурги, опираясь на принесенные этой пациенткой результаты УЗИ-обследования, просто взяли бы и да и перерезали эту коллатераль? Что бы там затромбировалось — предсказывать не взялся бы никто.

Иными словами, этой молодой девушке фантастически повезло попасть в руки к Елене Евгеньевна, которая увидела особенность ее анатомии и смогла предотвратить большие проблемы. Сейчас такие патологии в РКБ видят: доктор рассказывает, что за последние годы из 200 исследованных на этот предмет пациентов аплазию нижней полой вены диагностировали троим молодым женщинам.

Сейчас они наблюдаются у сосудистых хирургов. В силу атипичного кровотока в брюшной полости есть определенные вопросы с тем, как будет решаться репродуктивный вопрос в их случае — как будет протекать их беременность. Но никаких приговоров им пока никто не выносит:

— У нас было две женщины с такой аплазией, которые к нам попали уже после того, как родили детей. Все у них хорошо, с детьми все в порядке. Но после родов их начали беспокоить тазовые боли. И когда мы их диагностировали (это было еще когда я писала диссертацию) — то сосудистые хирурги решили обойтись без операции. Потому что природа мудра, она сформировала им коллатерали в отсутствие нижней полой вены, организовала отток венозной крови. А с болями справились с помощью препаратов консервативной терапии.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Представляете, что было бы, если бы сосудистые хирурги, опираясь на принесенные этой пациенткой результаты УЗИ-обследования, просто взяли бы и да и перерезали эту коллатераль?

«Любой учитель живет в своих учениках»

Елена Евгеньевна старается не только открывать области нового сама, но и делится своими знаниями с коллегами: это и врачи ее отделения, и доктора из других клиник республики. Вообще, обучение — это третья главная ипостась ее работы, и она это очень люит. В КГМА она читает лекции и ведет на кафедре работу по профессиональной переподготовке докторов. В КГМУ тоже работает в области постдипломного образования врачей. Ее курс нужен докторам, которые хотят овладеть навыками ультразвукового исследования.

Распространенный пример — когда гинеколог учится ультразвуку, чтобы подтверждать свой диагноз протоколом исследования. Он должен иметь сертификат специалиста УЗИ. Еще один пример — у хирургов в профессиональном стандарте указано, что они должны владеть FAST-протоколами ультразвукового исследования. Такие протоколы применяются прямо у кровати больного — когда определяется наличие жидкости в легких, в сердце или в брюшной полости. И это должен сделать хирург, не привлекая врача ультразвуковой диагностики. Есть необходимость иметь определенные УЗИ-навыки и у анестезиологов-реаниматологов. И чтобы работать с такими методами, они должны иметь отдельный сертификат, подтверждающий обучение. Вот такое обучение и проводит Елена Евгеньевна.

А еще, конечно же, у нее есть ученики, которым она стремится передать свои мысли, знания, наработки.

— Любой учитель живет в своих учениках, — говорит наша героиня. — И я хочу не только, чтобы они продолжали мое дело по варикозу вен таза. Но и очень хочется мне здесь ввести МРТ сердца. Это очень востребованное исследование. Хочется сделать обучающий центр для врачей — это пока еще моя мечта…

Елена Евгеньевна признается: очень любит читать лекции. И даже процесс методических разработок этих лекций — тоже любит! Всегда очень тщательно готовится к занятиям, постоянно обновляет текст — не придерживается подхода «единожды написать курс и потом всю жизнь его читать». Каждый раз старается внести в лекции что-то креативное, но все, что положено знать врачу ультразвуковой диагностики, всегда в полном объеме дает.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Я здесь для того, чтобы помочь людям. И только когда идешь к этой цели — ты достигаешь каких-то высот

«Я перфекционистка, и это распространяется на все вокруг меня»

Елена Евгеньевна не может ответить на вопрос о том, что больше всего ей нравится в ее работе. И клиницист, и ученый, и учитель — все это для нее одинаково значимо, ведь все эти амплуа врача не могут существовать одно от другого, и все они очень интересные.

— Из клиники выходит вся наука. В свою очередь, и клиника потом базируется на твоих научных наработках и знаниях. И всё это впоследствии ты не можешь держать в себе — всё это нужно передать другим. Понимаете? Это части одного целого, и я не могу выделить, что меня больше всего привлекает, — говорит доктор.

Все это, конечно, требует времени. А ведь у Елены Евгеньевны и рабочая нагрузка, и работа с курсантами, и, в конце концов, семья. Она признается: писать кусочки научных статей старается между приемом пациентов или находит на это время ближе к концу рабочего дня. Много работает и дома — уделяет научной работе по несколько часов в выходные дни.

Конечно, и отдыхать тоже нужно, и время с семьей провести. И на всё она находит время — возможно, сказывается способность к правильной организации своих ресурсов, присущая любому хорошему руководителю. Впрочем, доктор уверяет: за стенами больницы она совершенно обычный человек.

— Я очень люблю свой дом. Там всегда идеальный порядок. И даже тарелки в шкафу «смотрят» в одну и ту же сторону и расставлены строго по возрастанию диаметра. Я перфекционистка, — улыбается Елена Евгеньевна. — И это распространяется на все вокруг меня. В одежде не должно быть ни одной складки, прическа должна быть всегда в порядке, и дома тоже все должно быть безупречно.

Наша героиня держит себя в тонусе — занимается спортом. Ходит в зал, любит фитнес и йогу. Но большую часть своего свободного времени все-таки посвящает научной работе: появился час — нужно написать часть статьи. Появилось два — надо почитать новую литературу, которая выходит по теме.

— Я здесь для того, чтобы помочь людям. И только когда идешь к этой цели — ты достигаешь каких-то высот, — улыбается Елена Евгеньевна, прощаясь с нами.

