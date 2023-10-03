«Жить здесь опасно» — семья из Кощаково жалуется на застройщика за продажу дома в овраге

Фото: Ирек Исмагилов, предоставлено realnoevremya.ru

В редакцию «Реального времени» обратился глава многодетной семьи из Кощаково Пестречинского района, пожаловавшись, что вместе с домочадцами едва не остался под плитами собственного дома, который он приобрел у частного застройщика. По словам хозяев, здание построили на месте бывшего оврага, засыпанного мусором. Как результат, грунт начал проседать, а строение — разрушаться. Корреспондент издания разбирался в ситуации и выслушал обе стороны конфликта. Подробнее — в материале.

«Мы думали настало счастливое время, а вышло наоборот»

Хозяин злополучного дома — Ирек Исмагилов, известный многим под именем Мустафа хазрат, купил его для своей семьи 2 года назад. Двухэтажное строение находится на улице Зеленой поселка Кощаково Пестречинского района.

— Мы продали свою двухкомнатную квартиру, которая была в ипотеке, и решили купить дом, чтобы детям было просторно. В 2021 году нашли подходящее жилье в Кощаково, недалеко от Казан, и решили его купить. Продажа квартиры и оформление документов дались нам очень трудно, пришлось ждать почти полгода, прежде чем оформить покупку дома. И покупатели квартиры ждали вместе с нами, и продавец дома тоже. Наконец сделка совершилась, мы сделали ремонт и переехали в дом. Мы-то думали, для нашей семьи настало счастливое время, а оказалось наоборот, — рассказывает Ирек Исмагилов.

Глава многодетной семьи приобрел новый дом в Кощаково 2 года назад. предоставлено realnoevremya.ru Иреком Исмагиловым

По словам новых хозяев дома, проблемы начались через полгода после переезда. Сначала члены семьи заметили, что на стенах появились трещины.



— Как-то к нам пришли друзья, строители, и заявили, что наш дом начал крениться. Мы даже не поверили в это, но позже жена заметила, что обои на стене расходятся, потом пошли трещины, которые начали увеличиваться. Я стал отправлять фото этих изъянов продавцу, который сам же является и застройщиком, Мухаммаду Тагаеву. В итоге он нашел строительную компанию, которая укрепляет грунт, они залили специальную бетонную смесь. Мы им поверили, как профессионалам, но мне известно, что они прежде, чем начать работы, не сделали даже экспертизу, — посетовал глава семейства.



Сначала члены семьи заметили, что на стенах дома появились трещины. предоставлено realnoevremya.ru Иреком Исмагиловым

Дом в овраге

Позже хозяину дома сообщили, что участок, на котором построен его дом, находится в овраге, засыпанном мусором.

— Оказалось, наш дом стоит на мусоре, старых мешках, ветках деревьев. Его фундамент — 3,5 метра. Ко мне приходило очень много друзей и знакомых, которые сами занимаются строительством, они все в один голос утверждают, что дом надо возвращать, что здесь жить нельзя. Мало того, это опасно. Плиты расходятся и трещат, мы все это даже слышим, — рассказывает Ирек Исмагилов.

По его словам, он поверил застройщику, что после усиления фундамента, в доме будет безопасно: «После того как укрепили грунт и залили сваи, Мухаммад сказал, что надо подождать 70 дней, чтобы бетон окреп. Затем он поменял в некоторых местах кладку. Тогда же Мухаммад собрал все подписи о том, что работы выполнены, составил трехсторонний договор, и я тоже поставил свою подпись. Мы поверили ему, надеясь на его совесть».



По словам хозяина, он поверил застройщику, что после усиления фундамента, в доме будет безопасно. предоставлено realnoevremya.ru Иреком Исмагиловым

Однако, как сообщил глава семейства, укрепление грунта не решило проблему. Дом продолжает крениться.



— Продавец теперь всем говорит, что вина лежит на той компании, которая укрепляла грунт. Я ему говорю: «Как же так? Эта компания просто приехала и выполнила свою работу». Главная проблема в том, что сам фундамент трещит по швам и дом сползает в сторону оврага. А он отвечает, что нет, все претензии к той компании. Мне все говорят, что он меня обманул, а я отвечаю, что он сам по себе очень хороший человек, может, и он сам обманулся. Мне все говорят, что надо подавать в суд, — обрисовал ситуацию нынешний владелец дома.

По словам хазрата, ему посоветовали просить у застройщика построить ему новый такой же дом в поселке Кощаково. На вопрос по поводу денег, он ответил, что дома сейчас подорожали. Сам Ирек Исмагилов сейчас находится в больнице, врачи предполагают, что ему нужна операция на сердце.

Плиты расходятся и трещат, мы все это даже слышим, — рассказывает хозяин дома. предоставлено realnoevremya.ru Иреком Исмагиловым

Застройщик: «Я не знал, что часть участка в овраге»



У частного застройщика и продавца в одном лице, Мухаммада Тагаева, своя точка зрения. Он утверждает, что и сам не знал о том, что участок находится в овраге:

— Я купил этот участок в Кощаково у частного лица. Когда я приехал его смотреть, участок был идеально ровный. На момент покупки я не знал, что часть земли находится в овраге. То есть половина участка стояла на нормальном грунте, половина — на овраге. Я этого не знал, купил землю и начал строить дом сестре. Я изначально не строил его на продажу. Этот дом был построен целенаправленно для родственников. Но сестра вышла замуж и уехала жить в Турцию. Поэтому я продал дом. Цену поставил невысокую — 5,5 млн рублей. Он был в идеальном состоянии.

По его словам, до продажи дом простоял целый год, никаких нареканий к нему не было. На тот момент было много желающих приобрести его, уверяет застройщик: «Потом появился хазрат, и я решил продать дом именно ему, а никому-то другому. У него тогда были проблемы с продажей квартиры, я ему помог как сумел с оформлением документов. Потом месяц-полтора ждал его и не продавал другим, хотел тем самым ему помочь».

Как утверждает, Мухаммад Тагаев, дом был в безупречном состоянии с предчистовой отделкой. Семья хазрата купила его в 2021 году, сделав косметический ремонт — плитку, обои, потолок. Затем заехали жить.

— Позже он попросил меня сделать отмостки и залить площадку перед домом, это я ему тоже сделал по себестоимости. Потом проходит примерно полгода и он мне отправляет фотографию, где видно, что дом дал трещину. Тогда я приехал к нему, мы пообщались с ним и вместе решили подождать до весны, чтобы понаблюдать, как поведет себя трещина. Весной 2022 года мы снова встретились, и я увидел, что трещина увеличилась. К этому моменту уже было принято решение — или забирать дом обратно — я ему это предлагал. Мы сидели вместе с хазратом и его женой, обсуждали сложившуюся ситуацию, и я ему предложил: «Хазрат, я предлагаю вам два варианта — или я забираю дом и возвращаю вам деньги обратно, мы расторгаем договор и разбегаемся, и мне проблем не надо, и вам. Или второй вариант — укреплять его. Он в ответ — нет, нас здесь все устраивает, нам нравится этот дом, жена начала плакать, нет, дом не отдадим, давай, почини нам его. Только после этого, клянусь Аллахом, я нанял специальных людей, пригласил их из Ижевска — рабочих, которые много лет занимаются укреплением грунта, геологией и выравниванием зданий, у них опыт работы не только с обычными домами, но и со школами, торговыми центрами и так далее, — уверяет Тагаев.

По его словам, за работу этим строителям было оплачено 1 млн 400 тысяч рублей: «У меня все это в документах зафиксировано, я специально оплатил по расчетному счету, чтобы все было прозрачно. Фирма, которая произвела укрепление дома, дала письменную гарантию на фундамент и на конструкцию на 5 лет. Тем самым взяв на себя все обязательства по устойчивости фундамента и грунта».

По словам застройщика, за укрепление грунта строителям было оплачено 1 млн 400 тысяч рублей. предоставлено realnoevremya.ru Иреком Исмагиловым

Тагаев рассказал, что составил договор, о проделанной работе, который подписали все причастные стороны:



— Та фирма, которая укрепляла полностью конструкцию дома и фундамент, выполнила очень большой объем работ — они залили двухметровую подушку у дома целиком и плюс залили 28 восьмиметровых свай, выровняли дом, и я к тому же снял всю наружную кладку и заново ее положил, поправил окна, заштукатурил и поменял обои. Хазрат и его супруга были счастливы. В итоге мы подписали документы, пожали друг другу руки и разошлись.

Однако сейчас, по словам продавца, хозяева дома предъявляют ему новые требования:



— Проходит месяц — два, звонят его юристы и высказывают новые требования хазрата. Теперь он хочет на мне еще и заработать, хотя я и так очень много раз шел ему навстречу, а мог бы вообще ничего не делать. Я поступил по-человечески и потратил свои деньги, чтобы исправить ситуацию с домом. Теперь он сам мне напрямую не звонит, говорит только через посредников. Сейчас у меня требуют 8,5 млн рублей. Я даже не знаю, откуда эта сумма взялась. Или второй вариант — построить ему такой же новый дом там же в Кощаково. На это я не могу пойти. Сейчас я согласен решить проблему, заплатив хазрату сумму, за которую я продал ему дом с минусом потраченных денег на укрепление грунта, то есть 5,5 млн минус 1,4 млн рублей. Но это, как я понимаю, его не устраивает.

Хозяин разрушающегося дома заказал строительную экспертизу дома. В выводах экспертов говорится следующее (пунктуация и орфография сохранены):

«Индивидуальный жилой дом по адресу: РТ, Пестречинский район, д.Кощаково, ул.Зеленая, д.2а имеет значительные дефекты несущих конструкций. Состаяние дома оценивается, как ограниченно-роботоспособное. Наличие сверхнормативных не устранимых отклонений несущих стен индивидуального жилого дома от вертикали делает устранение остальных недостатков экономически бессмысленным действием».

Сейчас многодетная семья Ирека Исмагилова проживает в съемной квартире, опасаясь оставаться в доме.