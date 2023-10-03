Приключения доллара в России: ждать ли регулирования по китайскому сценарию?

Валютный контроль в условиях санкций, ограничения на вывод капитала и даже двойной курс рубля — какие меры готовы ввести власти, чтобы удержать курс российской валюты от очередного обвала. Ждать ли очередного скачка и до каких отметок, каким будет курс в 2024 году — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Тема курса рубля и валютного контроля второй месяц будоражит не только обычных граждан, но и финансовый истеблишмент страны. Споры о том, как укрепить рубль, не утихают с тех пор, как в конце лета доллар пробил психологический барьер в 100 рублей. Тогда же появилась информация, что власти России обсуждают введение контроля за движением капитала и даже создание так называемой «мембраны» на валютном рынке — между внутренним и внешним курсами рубля.

Эту идею озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников, аргументируя свою точку зрения тем, что такой подход к валютному регулированию уже применяет Китай.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Глава Сбера Герман Греф назвал это шагом назад: «Это уже было в Советском Союзе, это означает отсутствие конвертируемости». А глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал, что доллар вырастет до 250 рублей при двойном курсе.

Между Банком России, Минфином и Минэкономразвития также нет единой позиции по данному вопросу. ЦБ придерживается либерального подхода, аргументируя это тем, что на любые запреты найдутся «лазейки». Минфин выступает за ограничение оттока капитала через дружественные страны, а Минэкономразвития предлагает вводить «мембрану» для национальной валюты, которая также позволит отследить сколько рублей циркулирует за рубежом.



Доллар по 120

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует, что курс доллара может достичь 120 рублей уже в 2024 году. С ним согласен и Сергей Хестанов, экономист, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС: «Снижение валютной выручки и рост расходов федерального бюджета вполне могут привести курс к этой отметке», считает Хестанов.

— ЦБ РФ с 2013 года официально таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Если девальвация будет достаточно плавной, чтобы не вызывать панику, то вряд ли с ней будут серьезно бороться, — полагает он.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует, что курс доллара может достичь 120 рублей уже в 2024 году. realnoevremya.ru

— Без введения жестких валютных ограничений, с надеждой только на рыночное ценообразование валютного курса курс может быть любым, особенно в валютах, приток которых в Россию затруднен, — говорит Артем Тузов, исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс». — Чем меньше будет оборот на бирже в этих валютах, тем больше вероятность резких колебаний курса. Тут можно увидеть и 120, и даже больше.



Однако в начале 2024 года включается фактор президентских выборов в России, которые пройдут 17 марта. «В предыдущие три раза до выборов курс рубля к доллару вел себя довольно стабильно или даже немного укреплялся, — напоминает Александр Потавин. — После даты выборов рубль ослабевал. Либо сразу, как это было в 2018 году, или через пару месяцев, как в 2012 году, или к концу года, как в 2008-м. Поэтому вплоть до марта 2024 года пара USD/RUB, видимо, будет более-менее стабильна. Далее курс доллара опять уйдет вверх, вплоть до 120 рублей, но когда это случится по срокам, сказать сложно».

Государству выгоден плавающий курс

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» говорит, что сегодня способности государства влиять на курс ограничены, резервы в долларах и евро заморожены. «Повышение ключевой ставки не является панацеей в условиях изолированности России от мировых рынков капитала, когда приток спекулятивного иностранного капитала в более доходные рублевые активы невозможен. Более эффективен валютный контроль, но он имеет серьезные побочные эффекты», — отмечает эксперт.

— Способности поддерживать курс у государства есть, причем, в отсутствие шоков, длительное время, — не соглашается с ним руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюков. — Вопрос — в оправданности проведения валютных интервенций самих по себе. Все-таки государству, точнее, различным ведомствам, нужно учесть собственные интересы (наполнение бюджета) с общеэкономическими (поддержание жизненного уровня и инвестиционной активности, ценовой и социально-политической стабильности). А также обеспечить высокую устойчивость экономики к новым рискам, то есть сохранить резервы, стимулировать развитие инфраструктуры, импортозамещение. Это, как мы видим, непросто.

«Как показал 2022 год, государство может влиять на курс, если действительно этого хочет. Когда нужно, рубль укрепляется со 120 до 50 рублей за доллар», — напоминает Артем Тузов.

Введут ли китайскую модель в России?

— Если брать в качестве примера китайскую модель валютного рынка, то она, по сути, двухуровневая, и поэтому китайский юань имеет два курса: внутренний (CNY) и офшорный (CNH), — рассказывает Александр Потавин. — В Китае разделены валютные потоки на стандартные, связанные с текущим бизнесом (текущий счет), и инвестиции (капитальный счет). По отношению к капитальному счету действует так называемая политика «закрытого счета», то есть с него нельзя свободно выводить и заводить валюту в страну, если не соблюдаются жесткие требования валютного регулирования. В результате такой модели китайский юань не является свободно конвертируемой валютой. Создавалось все это для того, чтобы деньги, заработанные в Китае было очень сложно вывести в другие страны.

Cергей Хестанов напоминает, что в СССР было множество валютных курсов, с очень сложным, иногда индивидуальным по конкретной сделке, регулированием. «Если до формирования множественных валютных курсов дойдет (будем надеяться — что нет), курс будет определяться решением органов власти», — говорит эксперт.



Евгений Локтюков рекомендует пока не волноваться на эту тему. Однако после президентских выборов 2024 года вероятность получить два курса доллара ощутимо повысится, предупреждает Александр Потавин. На ближайшие полгода такая вероятность минимальна.