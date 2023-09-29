Десятая доля от урожая: как в Казани раздавали гушр-садаку
Сегодня Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ организовал раздачу нуждающимся очередной партии гушр-садаки. Гушр-садаку, предоставленную мухтасибатом Пестречинского района весом 1,5 тонны, получат более 35 малоимущих и многодетных семей Казани. Гушр — это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая. В мечетях республики принимаются овощи и фрукты: картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, сливы и др. Затем продовольственный сбор организованно передается малоимущим.
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