Бизнесмен из Канады: «Возможностей много, но в России люди особо не рискуют»

Хосе Луис Гомез-Родригез — о стереотипах жизни в России и впечатлениях о Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Хосе Луис Гомез-Родригез — канадский бизнесмен мексиканского происхождения, который уже больше 10 лет живет в Казани. В числе других своих проектов он открыл в столице Татарстана языковую школу «Думай на английском». Стереотипы канадцев о жизни в России, гастрономические открытия и разочарования, впечатления о «маленькой» Казани, различия между бизнесом в России и Канаде — об этом и многом другом он рассуждает в своем интервью «Реальному времени».

«Русские дружелюбны, только когда открывают перед тобой двери своего дома»



— Почему вы переехали в Россию?

— Я родился в Мексике. Потом переехал в Канаду. В Торонто окончил школу и университет по специальности «Бизнес и экономика». А в Россию меня привела любовь. В Канаде я познакомился со своей женой. По образованию она гинеколог, хирург. Но чтобы работать врачом в Канаде, ей нужно было пройти множество бюрократических процедур, подтверждать диплом, проходить дополнительное обучение. И мы решили переехать в Татарстан, в ее родную Казань. По профессии я бизнес-консультант, но у меня есть и сертификат преподавателя, полученный в Канаде. Когда я приехал в Россию, сначала работал тренером по брендингу и учил деловому английскому языку — проводил корпоративные тренинги с директорами крупных компаний. Позже меня пригласили учить языку детей и студентов. Здесь я преподаю уже более 10 лет, и теперь Казань — мой второй дом.

— Какой вы представляли себе Россию, когда жили в Канаде?

— У канадцев стереотипы о России такие же, как и везде: медведь на улице, балалайка, много красивых женщин, много водки. Но я очень люблю историю. Когда я был маленьким, мой папа покупал мне книги о России. Я читал русские сказки, знал много о Москве, о Санкт-Петербурге. Но о Татарстане и Казани ничего не знал до тех пор, пока сюда не приехал. Казань показалась мне очень маленьким городом. Для сравнения, в Торонто живет около 4 миллионов человек, в Мехико — 20 миллионов. Я люблю большие города. Однако Казань, хоть и маленькая, но очень красивая.

— Как вы думаете, чем отличаются россияне от жителей Канады?

— Менталитет, конечно, разный. Здесь люди в основном сосредоточены на том, что происходит здесь и сейчас. Очень немногие задумываются о будущем. Русские люди живут «сейчас». В Канаде — планируют будущее. Многие там заботятся об окружающей среде, экологии, животных, чтобы сохранить это все для будущего. А в России люди думают иначе: я живу хорошо здесь и сейчас, и чтобы так и оставалось — нужно много работать.

«У канадцев стереотипы о России такие же, как и везде: медведь на улице, балалайка, много красивых женщин, много водки» realnoevremya.ru/Максим Платонов

Здесь прохожие меньше улыбаются на улице, и поэтому кажется, что вокруг мало хороших людей. Но если тебя приглашают в гости, то всегда будет накрыт полный стол угощений, и неважно, есть у хозяина деньги или нет. Мне это нравится. В Канаде люди на улице всегда приветливы и снисходительны, все максимально любезны. Русские же дружелюбны, только когда открывают перед тобой двери своего дома.

«Два билета на Чебоксары, пожалуйста»

— Как изменилась Казань за время, пока вы здесь живете?

— Сейчас это абсолютно другой мир. Я приехал в 2010 году, за три года до Универсиады, в городе полным ходом шли строительные работы. Но 2013 год полностью изменил представление о Казани. А потом были международный чемпионат FINA, чемпионат мира по футболу — и так с каждым годом становилось все лучше и лучше… Сегодня Казань прекрасна: озеро Кабан, набережная, центр города, есть велодорожки. Десять лет назад в ресторанах была в основном русская, татарская и узбекская кухня, пицца, в моду еще только входили суши. А сейчас есть все, что только пожелаешь: греческий ресторан, китайский, индийский... Сегодня Казань — это яркий, оживленный город, где даже энергетика стала другая.

«Сегодня Казань — это яркий, оживленный город, где даже энергетика стала другая». realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Как вам русская кухня? А татарская?

— Я обожаю есть и люблю готовить сам. Но некоторые продукты для меня так и остались непонятными — например, кефир и творог. В Торонто такого не едят. Еще в первые годы жизни в России я совсем не любил гречку. В Канаде фермеры кормят ею домашний скот, а здесь это один из основных гарниров. Сейчас-то мне уже нравится, это полезно. Еще одно странное блюдо для меня — холодец. Первый раз я его попробовал, когда только приехал в Россию. Месяц назад — попробовал во второй раз. Но есть не смог. В итоге разогрел в микроволновке и съел его как суп.

Вообще в России очень интересная кухня. Мне нравятся борщ, солянка, ваши традиционные салаты: селедка под шубой, оливье. Правда, мне лично иногда не хватает в блюдах остроты. А татарская кухня для меня — тесто с картошкой и мясом. Маленькое тесто, большое тесто, треугольное тесто... Очень мне нравится куриный бульон.

— Как ваши друзья отреагировали на решение переехать в Россию?



— Все мне говорили: «Ты куда? Ты ку-ку что ли?» И все в таком духе.

— А как складывались ваши отношения с русским языком?

— До переезда я ни разу не бывал в России, абсолютно не говорил по-русски. Я жил в Мексике, Канаде, Бразилии, Европе. Говорю на английском, испанском, французском, немного на итальянском. А русского, когда переехал сюда, не знал совсем. Не знал алфавит, не мог читать. Было сложно. Понемногу я осваивался, начал привыкать. Но в русском языке для меня слишком сложные правила, все эти окончания... Порой мне хочется сказать многое, но я не могу. Не хватает словарного запаса, знаний грамматики.

«В первые годы жизни в России я совсем не любил гречку. В Канаде фермеры кормят ею домашний скот, а здесь это один из основных гарниров». realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Курьезные ситуации случались?

— Некоторые слова сбивают меня с толку. Например, иностранец легко спутает «голос» и «волос» — похожие же слова. Как-то раз мы пошли с дочкой в кукольный театр. Я подошел к кассе и говорю: «Можно мне два билета на Чебоксары, пожалуйста». Девушка-кассир мне говорит: «Вы не туда пришли. Чтобы купить билеты на Чебоксары, вам нужно поехать на вокзал, идите туда». Спасла моя помощница: она объяснила, что нам нужны билеты на спектакль про Чебурашку.

«В России очень много бюрократии»

— Как отличается ведение бизнеса в Канаде и в России?

— В каждой стране есть свои плюсы и минусы. В России в оформлении документов очень много бюрократии, каждая инстанция должна поставить печати, подписи. В Канаде все быстрее. Там за полтора часа можно оформить новую компанию и получить все регистрационные документы.

В Канаде с высшим образованием найти работу трудно, потому что конкуренция большая, а вакансий мало. А вот ручной труд там — это совсем другая история. В Канаде бизнесменом быть порой не так выгодно, как сантехником или электриком. Потому что обладатель рабочей специальности — например, хороший слесарь — нередко зарабатывает больше. Если я столяр, электрик, сантехник, час моей работы в Канаде стоит примерно 150 долларов. В России у таких же мастеров выходит от силы 50 долларов в день.

«В России в оформлении документов очень много бюрократии, каждая инстанция должна поставить печати, подписи. В Канаде все быстрее». realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России очень много возможностей для ведения своего бизнеса. Но почему-то люди даже не думают об этом. Наверное, это отзвук того, что в советское время предпринимательства не было. Ведь Россия — молодая страна, ей всего 30 лет. Сейчас в России отношение к собственному бизнесу примерно такое же, как было в Америке 50 лет назад.

Здесь люди особо не рискуют. Вот есть работа со стабильной зарплатой — например, 50 тысяч рублей. И человек уже знает, как потратит эти деньги. А подумать о том, что можно зарабатывать больше — правда, ты не знаешь, как будет развиваться твои бизнес — такого у русских в менталитете нет. Конечно, есть инициативные люди, но большая часть населения не знает, как рисковать.

У меня несколько бизнес-проектов, которые я веду. Я открыл здесь школу английского языка, параллельно работаю бизнес-консультантом в сельскохозяйственной сфере. Это перспективное направление — но в нем здесь пока еще мало инвестиций, слабо развиты технологии, зато много бюрократии. Я как бизнес-консультант делал проекты «под ключ» в Америке и Мексике, но в России это не работает.

— А что работает в России?

— В России такая особенность: если ты сделаешь хорошую рекламу — можешь продать что угодно, любую ерунду.