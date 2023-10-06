Комедия «Казанга сәяхәт» и Сабантуй в честь Мухамедьяра Султанова

Юбилейные торжества по случаю юбилея общероссийского муфтия 110 лет назад, часть 3

Фото: предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Мусульманский религиозный деятель Мухамедьяр Султанов был знаковой фигурой среди российских мусульман конца XIX века. Уроженец Мензелинского уезда, выпускник Императорского Казанского университета был пятым муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания (аналога современного ДУМ России). Поэтому юбилейные торжества по случаю его многолетней службы проходили в стране с особым размахом — праздник надолго запомнили. Подробнее об этом продолжает рассказывать в дзен-канале «Татарский мир» кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Поволжья и Приуралья Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Алсу Ахтямова.

День третий

22 мая (4 июня) 1911 года, воскресенье.

В этот день для горожан и гостей города было организовано несколько развлекательных мероприятий. Так, мусульманская молодежь устроила литературное мероприятие, самодеятельные артисты поставили комедию Исхака Казакова «Казанга сәяхәт» («Путешествие в Казань»). Народ был доволен. Однако, пожалуй, самым запоминающим событием в этот день было проведение Сабантуя.

С 9 утра народ стал стекаться на Сергиевскую гору (площадь) (названную так по имени стоящей здесь старейшей церкви). Здесь, в предгорье, возвели «триумфальную арку», разукрашенную флагами. Муфтий, губернатор, вице-губернатор прибыли к 11 часам.

Кульминацией Сабантуя был майдан, где провели различные состязания: на велосипеде, в беге, национальной борьбе (көрәш) и др. Победителям вручали призы (рубашки, платки, подарки из ситца). Зрелищным мероприятием стали конные скачки. 40 лошадей были распределены по группам. Так, в скачке на дистанцию 12 верст сивая лошадь в возрасте 9 лет показала лучший результат — время 10 минут 9 секунд. Она принадлежала учителю Чанышеву, проживавшему в деревне Юлук Орского уезда Оренбургской губернии (ныне — Баймакский район Республики Башкортостан). Победителю дали подарки в сумме на 20 руб. (шелковые платья, часы и др.).

Состязания на майдане продолжались до 5 часов вечера. На Сабантуе кураисты играли башкирские мелодии. Волшебные звуки курая завораживали зрителей. Стоявшие рядом с кураистами почтенные башкиры пели песни. Военный оркестр по просьбе организаторов мероприятия исполнил «мусульманские мелодии». Ноты для оркестра были записаны Султаном Габяши. Гостям предлагали целебный напиток — кумыс.



Сабантуй, фото нач. ХХ в. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

На Сабантуе было очень много народу. Правда, в источниках приводятся разные данные — 5 тыс. или даже 20–25 тыс. Может быть, современники были настолько впечатлены праздником, что количество было преувеличено. Горожане и гости города остались весьма довольны. Праздник также был записан на кинематографическую ленту.

День четвертый

23 мая (5 июня) 1911 года, понедельник.

В четвертый день празднования юбилея муфтия в зале Дворянского собрания был устроен концерт Камиля Мутыги. Концерт состоял из двух частей, оставил неизгладимое впечатление на зрителей. В частности, песня «Печальна судьба девушек» («Кызлар хәле кызганыч») и «Шакирды», «Махбус» («Узник») на мелодию «Тафтиляу». Выступления певца сопровождались аплодисментами зрителей.

В 8 часов вечера открылось совещание при Уфимской губернской земской управе по вопросу о типе начальной общеобразовательной мусульманской школы.

День пятый и шестой

24—25 мая (6—7 июня) 1911 года, вторник и среда.

В эти дни в помещении губернской управы были продолжены вечерние заседания по вопросу о типе начальной общеобразовательной мусульманской школы. Основные вопросы на повестке дня совещания 23—25 мая — язык преподавания, учебная программа, продолжительность курса обучения, учительский персонал, объем преподавания татарского языка, а также остальных предметов, заведывание мектебами и т.д. Был также поставлен отдельный вопрос об исследовании положения мектебов и медресе.

Фатих Карими. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Председатель совещания — П.Ф. Коропачинский. Участвовали представители Уфимского земства, инспектора народных училищ, представители мусульманской интеллигенции (Мухаммед-Шакир Тукаев, Садретдин Максудов, Гайса Еникеев, Шарафутдин Махмудов, Фатих Каримов, Хасан-Гата Габяши, Ибрагим Ахтямов и др.).

Таким образом, юбилейные мероприятия в период модернизационных процессов стали важным шагом к консолидации мусульман России. Они дали новый импульс движению за обновление общества, развитию школьного дела, сплотили представителей разных этноконфессиональных групп. Не все начинания были реализованы, но, главное, были определены векторы дальнейшего развития мусульманского сообщества.