Банкет в Дворянском собрании и открытие школ в честь Мухамедьяра Султанова

Юбилейные торжества по случаю юбилея общероссийского муфтия 110 лет назад, часть 2

Фото: предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Мусульманский религиозный деятель Мухамедьяр Султанов был знаковой фигурой среди российских мусульман конца XIX века. Уроженец Мензелинского уезда, выпускник Императорского Казанского университета был пятым муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания (аналога современного ДУМ России). Поэтому юбилейные торжества по случаю его многолетней службы проходили в стране с особым размахом — праздник надолго запомнили. Подробнее об этом продолжает рассказывать в дзен-канале «Татарский мир» кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Поволжья и Приуралья Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Алсу Ахтямова.

День первый

20 мая (2 июня по новому стилю) 1911 года, пятница.

Основным событием этого дня был прием депутаций — банкет (мәҗлес), устроенный в здании Дворянского собрания (ныне — здание Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова (Ленина, 14)). Собрание открылось в пять часов вечера. На 500 человек в четырех залах было накрыто 9 длинных столов с угощениями, перед каждым гостем лежали столовые приборы. В большом зале, оформленном цветами, где ожидали муфтия, губернатора и других почетных гостей, располагалось три стола на 190 человек. За отдельным столом сидели корреспонденты газет «Вакыт» (Оренбург), «В мире мусульманства» (Санкт-Петербург), «Уфимский вестник» (Уфа). Приветливо встречали гостей члены юбилейного комитета, на их груди были повязаны алые ленты с изображением полумесяца и числа — XXV. Военный оркестр играл марш. Открыл торжественное собрание Хасан-Гата Габяши. Он выступил на двух языках — русском и татарском.

В центре зала сидел муфтий, рядом губернатор, вице-губернатор, полицмейстер и другие почетные гости торжественного вечера. Среди гостей были члены Государственной думы — Садретдин Максудов, Гайса Еникеев, Мухаммед-Шакир Тукаев, Шарафутдин Махмудов; редакторы и сотрудники татарских газет и журналов — Ахметхади Максудов, Фатих Карими, Габдрахман Фахрутдинов, Мухаммед-Сафа Баязитов, Мухаммед-Фатих Муртазин, Ахметзян Сайдашев и другие. Присутствовали военно-морские ахуны Севастополя и Кронштадта, имамы мусульманских приходов Петербурга, Москвы, Риги, Екатеринбурга, Читы, Иркутска, Харбина, а также представители мусульманских общин Казани, Оренбурга, Троицка, Каргалы, Хан Ордасы и т.д. Для участия в мероприятии прибыли миллионеры Хасан Акчурин, Хусаин Хази Хусаинов, Муллагали Яушев. Официальный прием делегаций был снят на киноаппарат.

Х.Габяши. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

День второй

21 мая (3 июня) 1911 года, суббота.

Общее собрание мусульман было назначено на 11.00. Однако у здания Дворянского собрания народ стал собираться с 9 часов утра, поскольку на мероприятие было разрешено пускать не более 700–800 человек (билетов было роздано и того меньше — 450), а желающих присутствовать было очень много. По словам современников, собралось около 1000 человек, некоторые стояли в коридорах, на лестничных площадках, а те, кто пришли после 11.00, и вовсе не попали на собрание.

Открывая собрание, Х.-Г. Габяши отметил, что наступило время принять коллективное решение относительно создания какого-либо учреждения в память празднования юбилея муфтия. По его словам, были высказаны различные точки зрения, однако большинство мусульман было за создание учительской школы.

«Муфтию и самому хочется, чтобы мы решили открыть школу для мугаллимов в память его юбилея, и он сам готов даже ходатайствовать перед министром внутренних дел о таковом разрешении»,– подчеркнул председатель собрания.

Работа собрания получилась насыщенной, активной и плодотворной. Выступление докладчиков (первоначально записалось 20 человек, причем некоторые выступали по два раза!) началось в 11 часов 45 минут. Регламент доклада: 10 минут. География участников (докладчиков) мероприятия достаточно широка: Казань, Уфа, Уфимский уезд, Белебей, Бирский уезд, Стерлибашево, Пермь, Челябинск, Челябинский уезд, Троицк, Каргалы, Оренбург, Томск, Хан Ордасы, Красноярск, Чита, Пензенская губерния, Буинск.

Надо сказать, поскольку здесь находились имамы разного возраста и разных взглядов — немало представителей консервативного мусульманского духовенства, — ожидалось, что участники не смогут прийти к единому мнению, будут разногласия, да и вообще будет шумно (шау-шулы). Однако, вопреки ожиданиям некоторых организаторов мероприятия, заседание проходило в обстановке единодушия. Все докладчики поддержали идею открытия мужской учительской школы (дарелмөгаллимин). Кроме того, ранее высказанное мнение о необходимости женской учительской школы (дарелмөгаллимат) здесь было озвучено некоторыми докладчиками. Одним из первых о важности данного вопроса выступил ахун г. Белебей Ямалетдин Хурамшин, депутат Государственной думы I созыва.

В итоге участники проголосовали за открытие мужской (единодушно) и женской (двое воздержались) учительских школ, включение в программу учебного заведения «светских» предметов (фән кертергә кирәк) (6-7 человек воздержались).

Камиль Мутыги. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

В завершение мероприятия Камиль Мутыги, обладавший прекрасным голосом, прочитал Коран. Гости, поблагодарив организаторов мероприятия, выходили из зала с радостными лицами. Собрание завершилось около 4 часов вечера.



Продолжение следует...