Юбилей пятого общероссийского муфтия Мухамедьяра Султанова 110 лет назад

Мусульманский религиозный деятель Мухамедьяр Султанов был знаковой фигурой среди российских мусульман конца XIX века. Уроженец Мензелинского уезда, выпускник императорского Казанского университета был пятым муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания (аналога современного ДУМ России). Поэтому юбилейные торжества по случаю его многолетней службы проходили в стране с особым размахом — праздник надолго запомнили. Подробнее об этом рассказывает в дзен-канале «Татарский мир» кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Поволжья и Приуралья Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Алсу Ахтямова.

110 лет назад прошли юбилейные торжества по случаю 25-летия службы в должности оренбургского муфтия и 50-летия государственной службы Мухамедьяра Султанова (1837—1915). Тогда, больше века назад, в мае 1911 года в ознаменование этой значимой для российских мусульман даты состоялись культурно-просветительские мероприятия. Центральным местом празднеств был выбран город Уфа.

«Юбилей был встречен мусульманами с подобающей торжественностью: не только в городах, но и в глухих деревнях мусульмане откликнулись на этот юбилей», — писала столичная газета «В мире мусульманства» в номере от 27 мая 1911 года. Однако лишь уфимцы и гости губернского города надолго запомнили праздник и потом рассказывали о тех исторических событиях, свидетелями и участниками которых они были.

предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

Еще за год до празднества в Оренбургское магометанское духовное собрание стали поступать многочисленные письма, в которых мусульмане выразили желание отметить юбилей муфтия. Созданный в Уфе не позднее 18 апреля 1911 года под председательством видного общественного деятеля Салимгарея Джантюрина особый комитет приступил к разработке программы чествования юбиляра. Однако, забегая вперед, отметим, что вскоре С. Джантюрин, ввиду болезни своей супруги Суфии Джантюриной (урожденной Тевкелевой), вынужден был уехать из Уфы и сопровождать Суфию ханум, отправившуюся в Стамбул для прохождения лечения. Функции председателя были переданы его помощнику — члену Оренбургского магометанского духовного собрания Хасан-Гате Габяши, который достойно выполнил все возложенные на него обязательства. Своими единоверцами Х.-Г. Габяши был признан в качестве крупного общественного деятеля.



Программа юбилейных мероприятий составлялась, исходя из пожеланий самих мусульман. Предполагалось ознаменовать торжественное событие открытием какого-либо просветительного или благотворительного учреждения и организацией различных развлечений на открытом поле. Мусульмане должны были выработать свою позицию в этом вопросе до 20-х чисел мая, т. е. до начала открытия форума.

В этой связи комитетом были разосланы циркулярные письма всем муллам с предложением объявить прихожанам о предстоящем в г. Уфе чествовании юбиляра и об избрании ими делегатов, которые будут присутствовать на празднике. Кроме того, необходимо было выяснить вопрос, как увековечить память муфтия М. Султанова (мусульманам предстояло выбрать лучший на их взгляд вариант: музей, библиотека, благотворительное общество, образовательное учреждение или что-то другое). Выходивший в этот период в Уфе единственный журнал на татарском языке «Мәгълүмат җәдидә» (10.03.1911—15.01.1912) предоставил площадку для высказывания своего мнения широкому кругу читателей.

По сообщению начальника Уфимского губернского жандармского управления, гости начали стекаться в губернский город начиная с 14 мая. К началу открытия юбилейного праздника (20 мая 1911 года) в Уфу съехались «до 1 500 представителей мусульман от 36 губерний и областей Европейской и Азиатской России», докладывал полковник директору департамента полиции.

предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Прибывшие мусульманские интеллектуалы то и дело старались как можно скорее «собраться за круглым столом» для обсуждения животрепещущих вопросов. Так, например, такое «частное собрание» состоялось вечером 19 мая в гостинице «Метрополь». Именно здесь остановился купец первой гильдии, благотворитель, прославившийся своими добрыми делами в Казани, Ахметзян Сайдашев. В номере, в котором заселился казанский предприниматель, накануне открытия юбилейного торжества собрались издатель и редактор газеты «Йолдыз» (Казань) Ахметхади Максудов, член Государственной думы от Казанской губернии Садретдин Максудов, казанские муллы Кашаф Тарджеманов и Садык Иманкулов, редактор газеты «Вакыт» (Оренбург) Фатих Карими (Каримов). Особое внимание было уделено вопросам проведения общего собрания мусульман, назначенного на 21 мая.



Масштабные мероприятия, посвященные юбилею оренбургского муфтия Мухамедьяра Султанова, прошли с 20 по 25 мая. Юбилейные мероприятия, хроника событий 20—25 мая 1911 года — в следующем сюжете.