Мусульманский мир Москвы

На Международной ярмарке интеллектуальной литературы в Москве 2 года назад прошла презентация книги ведущего научного сотрудника Института Востоковедения РАН советника председателя Духовного управления мусульман РФ, Фарида Асадуллина «От Кучки до Гайнутдина: мусульманский мир Москвы». Издание посвящено вкладу мусульманских этносов в становление и развитие российской столицы. Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ в своем дзен-канале «Татарский мир» представил вниманию читателей отрывок из этой книги в сокращенном варианте.

Любая столица — это в миниатюре вся страна. Отметившая свое 874-летие Москва как город в этом смысле тоже не исключение. Уже в средневековой Москве наблюдается самое настоящее разнообразие культур и религий. Здесь можно было встретить послов, представлявших «Чагатайский улус и Ливонский орден, Южную Грузию и северную Каянскую землю, Ватикан и Венецианскую республику, Датское королевство и ганзейские города, императора Священной Римской империи и турецкого султана». Известный французский литератор и путешественник маркиз А. де Кюстин (1790—1857) полагал, что



«гостеприимные обычаи древней Азии и изящные манеры цивилизованной Европы назначили здесь друг другу свидание...»

предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

Важно отметить, что значительный состав горожан азиатского происхождения по своим историческим корням принадлежал к арабо-мусульманскому культурному ареалу. «Историческая прописка» евразийских народов, этнически и духовно связанных с исламом, началась, как показывают данные археологических раскопок, еще до образования Московского государства и появления населенных пунктов, которые со временем вошли в границы Москвы. Доказательством этого факта служат примеры прошлого и сегодняшнего дня столицы, например московская топонимика, пронесшая через века и сохранившая для нас практически все исконно «азиатские», вернее, тюркско-мусульманские наименования более десятка ее исторических улиц — Балчуг, Арбат, Басманная, Таганка, Ордынка, Остоженка или Китай-город, а также другие образцы культовой и городской архитектуры.



Наконец, обратим внимание на подземные археологические экспозиции открытого недавно Музея Чудова монастыря в Кремле, построенного на месте конюшенного двора Золотой Орды. Согласно преданию, эта земля была подарена митрополиту Московскому Алексию, который в 1357 г. ездил в Орду по приглашению хана Джанибека для исцеления от слепоты ордынской царицы Тайдулы.

Знакомство Древней Руси с исламской цивилизацией и начало ее постепенного укоренения на Московской земле уходит в раннее Средневековье. Это было вызвано развитием международных торговых связей с арабо-мусульманским миром, ядром которого в VIII в. был Багдадский халифат, а также знаменитым путем «из варяг в греки» (Волхов — Днепр), который проходил через территорию древнерусского государства и связывал Скандинавию с Византией. Задолго до появления на географической карте средневековой Руси в междуречье Волги и Оки населенного пункта под названием Москва на огромном по масштабам евразийском пространстве, где жили кочевые и оседлые племена, в VII—VIII вв. сложились отпочковавшиеся от Арабского халифата локальные исламские цивилизационные очаги с центрами в Дербенте (Южный Дагестан) и позднее в Булгарах, столице Волжско-Камской Булгарии. Исконно духовно-религиозные традиции и культурно-бытовой уклад народов, живших в этих новообразованных центрах мусульманской ойкумены, были тесно связаны с миром ислама, что во многом предопределило характер жизнедеятельности, отношений с соседними (прежде всего славянскими) племенами и, безусловно, не могло пройти бесследно в процессе формирования историко-культурного облика Хазарского каганата, Киевской Руси, а затем Московского государства...

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В Киевской Руси наблюдался отмеченный исследователями феномен русско-тюркского двуязычия как следствие широкого распространения смешанных браков между представителями Великой степи и славянского мира. Размышляя «о своеобразном слиянии и переработке двух культур: славяно-оседлой и тюркско-кочевой», академик М.К. Любавский (1860—1936), изучавший историю колонизации России разными народами, делает следующее важное замечание:

«В степи татарское кочевое население ассимилировало русские элементы в противоположность тому, что происходило на окраинах русской оседлости, где тюркские кочевые элементы ассимилировались с русским населением».

Этому процессу сопутствовало антропологическое и культурное смешение этих народов, в результате которого возникла, например, такая сложная социальная группа обрусевших половцев, как «казаки». Слово «казак» в половецком словаре использовалось в значении передового стража, бойца, человека, которого можно встретить впереди основного отряда. Уместно также в этой связи вспомнить о тюркско-славянских корнях крестителя Киевской Руси великого князя Владимира Святого (980—1015), мать которого была рабыней и носила имя Малуша (Милуша), возможно, «мутированный» вариант тюркского либо персидского женского имени Миляуша; не лишено оснований мнение, что тюркская кровь текла и в жилах князя Александра Невского (1221—1263), половца по матери. Согласно известному литературному памятнику XI в. «Сказание о Борисе и Глебе» младшие сыновья великого князя Владимира Борис и Глеб, канонизированные позже Русской православной церковью, были от «болгарыни» (возможно, от болгарской царицы, дочери правителя Волжской Булгарии).



Известный французский историк М. Ларюэль полагает, что в IX в. «русские были не более многочисленны, чем тюрко-монголы, в то время как по политическому, культурному и экономическому значению татарское пространство превосходило пространство своего русского соседа». Другие исследователи, подтверждая эту мысль, подчеркивают, что в целом вклад тюркско-мусульманских народов в самобытное историческое развитие России не только вполне сопоставимо с достижениями русского православного народа, но «на начальном этапе мусульманский цивилизационный очаг развивался более динамично и тюркско-мусульманская культура была донорской по отношению к русско-православной».

Многие известные исследователи считают, что в Подмосковье жили племена «самого разного происхождения, между ними шло смешение, и искать здесь чистый расовый тип совершенно безнадежно». Наряду с угро-финнами, балтами, восточными славянами (всего насчитывается 15 славянских племен), а также иными экзотическими народами население древней Москвы, входившей в состав Владимиро-Суздальского княжества, составляли прямо либо косвенно знакомые с миром ислама тюркоговорящие половцы (кипчаки) и волжские булгары.

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Судя по археологическим исследованиям известного советского историка М. М. Герасимова (1907—1970), ее первыми жителями были разнообразные по этническому составу, расовому типу и антропологическому облику евроазиатские и северные племена.



«В XII в. этот край, — отмечает В.О. Ключевский, — был более инородческим, чем русским краем».

К подобной точке зрения склоняются и современные историки. Опираясь на значительный круг исследованных источников, А.А. Формозов, придерживающийся в этом вопросе теории миграционизма, считает, что в Подмосковье жили племена «самого разного происхождения, между ними шло смешение, и искать здесь чистый расовый тип совершенно безнадежно». Более того, известный антрополог академик Т. Алексеева, ссылаясь на данные антропологических исследований, предполагает, что у древнего населения Москвы могла быть даже «примесь негроидной крови».

Наряду с угро-финнами, балтами, восточными славянами (всего насчитывается 15 славянских племен), а также иными экзотическими народами население древней Москвы, входившей в состав Владимиро-Суздальского княжества, составляли прямо либо косвенно знакомые с миром ислама тюркоговорящие половцы (кипчаки) и волжские булгары. В этой сложной этносоциальной мозаике древних поселенцев Московского края есть прямые свидетельства автохтонного характера восточноазиатского населения.

Так, например, очевидный монголоидно-азиатский компонент просматривается в физическом облике одного из первых «официально» признанных отечественной историографией москвичей, князя Андрея Боголюбского, сына основателя Москвы Юрия Долгорукого и знатной половчанки ханских кровей...

Можно заключить, что процесс «великого передвижения народов» сопровождался исторически обусловленным взаимоуподоблением славян и тюрков в границах древнерусского ареала. Важно в этой связи отметить, что русский язык — единственный из индоевропейских языков, который включил в свой лексический запас значительный пласт слов азиатского происхождения: от тюркского и персидского до угрофинского и монгольского, которые пришли в него в раннее Cредневековье...

Таким образом, можно признать, что история заселения территории, на которой возникла современная Москва, — это история смешения разных по времени и по происхождению этнокультурных миграционных потоков, в том числе идущих из центров, имеющих цивилизационную связь с арабо-мусульманским Востоком.

Подробнее: Асадуллин Ф.А. От Кучки до Гайнутдина: Мусульманский мир Москвы. — М.: Издательство «Кучково поле», 2022. — 288 с.