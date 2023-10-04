Рядовой Талип Хабибуллин, или История одного пронзительного солдатского письма

Фото: Советский мемориал на городском кладбище Кишкунфеледьхазы/предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Осенью 1944 года в Будапештской операции в ходе Второй мировой войны участвовал и погиб на полях сражений уроженец Алькеевского района ТАССР Талип Хабибуллин. Похоронили бойца с воинскими почестями на венгерском кладбище Кишкунфеледьхаза. Но дома не сразу получили известие о смерти солдата и продолжали ему писать. На одно из таких писем семье покойного ответил Зия Камаев, пытаясь утешить дочь боевого товарища. Подробнее об этом рассказывает в своем дзен-канале доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

В окружении тысяч и тысяч могил советских солдат, раскиданных по всей Европе, будто оживают те безымянные многомиллионные жертвы Великой Отечественной войны. За каждым именем судьба не только одного человека, но и всей его семьи: безутешных родителей, овдовевшей жены, осиротевших детей и будущих внуков и правнуков, так и не узнавших, какими были их молодые деды….

Например, в 1944 году в составе 2-го Украинского фронта на территории Венгрии оказался 40-летний уроженец села Каргополь Алькеевского района ТАССР Талип Хабибуллин. Он был рядовым 16-й артиллерийской дивизии. Военные будни Талипа скрашивали письма от дочери Наили, которые он читал вместе с боевым товарищем Зией Камаевым. 29 октября 1944 года началась Будапештская операция: войска 2-го Украинского фронта перешли в наступление. Артиллеристы 16-й дивизии участвовали в прорыве обороны противника северо-восточнее Будапешта. Талип Хабибуллин погиб в ходе этой операции 11 ноября 1944 года. Его дочь Наиля продолжала писать ему письма — печальная весть не сразу дошла до Каргополя. На них ответил Зия Камаев, попытавшийся в своем письме хоть как-то утешить дочь боевого товарища (орфография и пунктуация автора сохранены):

«… сөйекле сеңлем Наиля мин сезнең числасыз, әтиегезгә соңы тапкыр язган хатыгызны бүген ягни 8.3.45 мартта <...> укып, анда язылганар <...> да аңладым. Да укыганда миңа бик утә кызганыч тыйлды чөнки без бит сезнен хатыгызны почти һәр вактта сөйекле әтиен белән бергә укый идек, ә мин бүген только бер узем ...Әйе кадерле сөңлем сез инде бу турда күптән ишетеп узегезнен яш кенә йөрәгегездә козу утлар янып, нурлы күзегездән яшләр аккандыр. Әйе кадерле сөңлем аңлым мин, бу бит җиңел өш тугел. Бу бит сезнең өчен ин авыр хәлләрнен берсе. Ну шулайда сөңлем бер нидә өшләп булмый инде үткән өш кайтмый (үкен син җылар) диләр бит бронгылар...».

Письмо о Талипе Хабибуллине. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

В этом же письме Зия сообщает, что сам пережил недавно смерть отца, которого потерял во время боев на Украине. Судя по всему, Зия был намного моложе Талипа Хабибуллина.

«Миңада шулай сезнең кебек ук үз атамны Украинада калдырып алга атларга туры килде, миңа да бу көннәр бик авыр тыйылды и добавка еще Талып абыйданда айрылырга туры килде. Ну бит бер нидә өшләп булмый инде. Көрәш ансыз булмый бит ул. Ну Талып абый илебез өчен народ өчен и сезнең алдагы көнегезне якты тормышлар (?)ыгару өчен уз йерәген бер вакытта кызганмыйча дошманнарны һәр вакытта каты турады. И ул алдангы солдатларның берсе булып саналган вакытта безнең арадан йугалды. Ну аны без бервакыт та онытмыйча, аның яхшы өшләрен пример итеп саныйбыз. Ну ярый сөйекле сеңлем син артык кайгырма...»

Зия Камаев собирался рассказать обо всем родным Хабибуллина после возвращения в Казань, но, вероятнее всего, он тоже погиб. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно. Семья Талипа получила извещение о смерти рядового Хабибуллина, где сообщалось, что он был похоронен с воинскими почестями на северной окраине села Кишкунфеледьхаза, около шоссе. Извещение о смерти Талипа и его солдатские письма, а также последнее письмо от его друга Зии Камаева — это все, что осталось для его потомков. К сожалению, в семье не сохранилось ни одной фотографии Талипа. Есть еще точка на карте Венгрии — Кишкунфеледьхаза (ныне уже город), где покоится солдат Хабибуллин. И таких воинов тысячи…

Родственники Талипа Хабибуллина были уверены, что в Кишкунфеледьхазе сохранилась его могила. Ведь в извещении был указан именно этот адрес. Более того, отмечено, что рядовой похоронен с воинскими почестями. Но, к сожалению, в Кишкунфеледьхазе не удалось найти могилу с его именем. О его перезахоронении ничего не известно, в доступных списках перезахоронений Т. Хабибуллин также отсутствует.



«В земле солдат намного больше, чем на земле», — писал в известном стихотворении Константин Ваншенкин. К сожалению, история человечества такова. Но имена этих солдат не должны быть в забвении.

Автор выражает благодарность семье Талипа Хабибуллина за предоставленные документы и письма.