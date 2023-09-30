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И что с этим делать: синдром самозванца

00:00, 30.09.2023
И что с этим делать: синдром самозванца
Фото: Евгений Федоров/ realnoevremya.ru

Феномен самозванца не считается психическим расстройством. Во многом это смесь тревоги, перфекционизма, низкой самоценности и когнитивных установок, основанных на глубинных убеждениях человека. О синдроме самозванца и том, как с ним быть, Альсина Газизова говорила вместе с практикующим психологом, ведущей терапевтических групп Анастасией Садеевой во втором выпуске проекта «И что с этим делать».

Интернет-газета «Реальное время»
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