И что с этим делать: синдром самозванца
Феномен самозванца не считается психическим расстройством. Во многом это смесь тревоги, перфекционизма, низкой самоценности и когнитивных установок, основанных на глубинных убеждениях человека. О синдроме самозванца и том, как с ним быть, Альсина Газизова говорила вместе с практикующим психологом, ведущей терапевтических групп Анастасией Садеевой во втором выпуске проекта «И что с этим делать».
Интернет-газета «Реальное время»Общество Татарстан
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