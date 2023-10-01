Цивилизация Золотой Орды и татарских ханств: ислам в средневековом государстве

Фото: предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

К празднованию 750-летнего юбилея образования Золотой Орды Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ выпустил издание об истории этого древнего государства и татарских ханств. В книгу сотрудников вуза (авторский коллектив: И.М. Миргалеев, Роман Хаутала, Э.Г. Сайфетдинова, Т.Р. Галимов, А.В. Аксанов) вошли результаты современных академических исследований, которые могут заинтересовать всех, кто увлекается средневековой отечественной историей. В блоге института «Татарский мир» приводится вторая часть наиболее интересных фрагментов этого труда.

Ислам в Золотой Орде

С возведением ислама в ранг государственной религии, в период правления Узбек хана, мусульманство стало рассматриваться как фактор политической силы и источника культурного вдохновения. Повсеместно в Золотой Орде складывается разветвленная система мусульманских учреждений: мечетей, медресе, мектебе, ханака, завие, обители (текие), мавзолеи (дюрбе, кэшэне). Важную информацию об этом дают сведения путешественника Ибн Баттуты, который посетил Золотую Орду во времена правления хана Узбека. Мечети в городах Золотой Орды являлись центрами духовной жизни, продолжали многовековую традицию культовых построек, существовавших ранее в других городах мусульманского Востока. Однако большинство из них не сохранилось до наших дней.

Самой известной является мечеть города Булгара. Начало ее постройки связывают с 30–40 гг. XIII в.

Медресе представляли собой опору религии, зачастую способствовали развитию наук: в них располагались библиотеки и здесь совершенствовали свое образование ученые. В Солхате (Старом Крыму) сохранены развалины медресе, основанном супругой правителя Солхата Инджибек хатун. Большой вклад в развитие мусульманской культуры на территории Золотой Орды сыграл также сын хана Узбека — хан Джанибек (1342—1357).

Изданные в 2017 г. Институтом истории комментарии к текстам «Каландар-наме» предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Изданное Институтом истории факсимиле «Каландар-наме» предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Влияние на народы, населявшие Золотую Орду, оказывали мусульманские ученые из Средней Азии, в частности Бухары, Хорезма, из мамлюкского Египта: Котбетдин ар-Рази, Саадетдин ат-Тафтазани, Хафиз ал-Баззази, Абу Бакр Каландар и др. При этом, отмечая благотворную роль ученых, образованных людей из далеких мусульманских и немусульманских стран в культурной жизни городов Золотой Орды, нужно отметить и большой вклад в ее расцвет выходцев из местного населения (Рабгузи, Кутб, Махмуд ал-Булгари, Хорезми, Сейф Сараи, Хисам Кятиб и др.).



Некоторые из этих работ были посвящены представителям правящей элиты Золотой Орды. Одним из самых ранних является сочинение «Кыйсас ал-анбия» («История пророков») Рабгузи (1310), составленное для местного бека Насир д-Дина Токбуги. Другое произведение, дошедшее до наших дней, сочинение Кутба «Хосров и Ширин», посвященное хану Тенибеку (1341/1342) и его жене Мелике-хатун. «Мухаббат-наме» («Книга любви», 1353) Мухаммада Хорезми была посвящена эмиру Мухаммаду Ходжабеку. Известный средневековый поэт Сейф Сараи во времена распада Золотой Орды эмигрировал в мамлюкский Египет и там служил в государственной канцелярии на должности писаря (кятиба). Свои знаменитые произведения «Гулистан бит-тюрки» (1391) и «Сухайль и Гульдурсун» (1394) он написал в Египте и получил там признание и известность.

На постордынском пространстве цивилизационная культура, сформировавшаяся в Золотой Орде, продолжила свои традиции и в культуре тюрко-татарских государств, в частности в татарских ханствах. Государственный характер ислама в татарских ханствах во многом определил развитие духовной культуры. Представители духовенства играли консолидирующую роль в развитии мусульманского богословия, науки, образования. Значимость стали обретать города-столицы. Так, столица Казанского ханства — Казань в то время являлась одним из основных центров распространения ислама среди народов Поволжья и Приуралья.

Трон казанских ханов, реконструкция realnoevremya.ru

«Прекрасный и благостный город — один из великих городов исламского мира — Казань есть явление времени и, находясь вдалеке от исламских вилайетов... Ей неоткуда ждать помощи и поддержки, кроме покровительства Господа миров и помощи ангелов...

«Спокойствие мира зиждется на понимании смысла этих двух слов:

Быть верным с друзьями и обмениваться послами с врагами».

...

«Диво! Место увеселенья в мире этот город Казань,

В мире нет больше такого города, дающего кров.

В мире нет нигде такого цветущего города, как Казань,

В Казани еду-питье найдут всегда, таков он город Вселенной!» Х.Шерифи «Зафер наме-и Вилайет-и Казан»

Высокого уровня достигла и художественная литература, в произведениях поэтов Казанского ханства – Умми Камала (1475 г.) Мухаммадьяра «Тухваи мардан» («Дар мужей», 1539) и «Нуры содур» («Свет сердец», 1542), Кулшарифа (XVI в.) поднимаются проблемы нравственности, духовности и судьбы.

Продолжение следует.

Подробнее см: Краткая история Золотой Орды и татарских ханств.

К 750-летию Золотой Орды. — Казань: Институт истории им. Ш. Мард­жани АН РТ, 2019. — 136 с.