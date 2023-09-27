День в истории: закрыли комсомол, заложили Останкино

Чем примечательна дата 27 сентября?

Сегодня, 27 сентября, начали строить Останкинскую башню, распустили ВЛКСМ, Сирия стала независимой, был подписан Берлинский пакт. Родились художник Лотфулла Фаттахов, актер Рамиль Вазиев, рэпер Лил Уэйн, пловец Пак Тхэ Кван. Умерли писатель Фатих Карими, создатель средств ПВО Александр Леманский, издатель «Плейбоя» Хью Хефнер, князь Феликс Юсупов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Последний Юсупов

27 сентября 1918 года в деревне Анда (сейчас — Сергачского района Нижегородской области) родился художник Лотфулла Фаттахов. Пешком пришел в Казань, чтобы учиться в татарской школе Ново-Татарской слободы, жил в семье Хариса Якупова, с которым позже поступил в Казанское художественное училище. Во время Великой Отечественной войны попал в плен, потерял слух и речь, сбежал и вступил в Движение Сопротивления. Помимо живопиcи, занимался шаржами, публикуясь также в журнале «Чаян».

27 сентября 1937 года был расстрелян писатель Фатих Карими. Родился в деревне Миннибаево Бугульминского уезда Самарской губернии, учился в медресе «Камалия» в Чистополе, потом — в Истамбульском университете. Преподавал в деревне Дерекой Ялтинского уезда Таврической губернии, после написал книгу «Путешествие в Европу» и переехал в Оренбург, где открыл типографию «Каримов, Хусаинов и К°», редактировал газету «Вакыт» («Время»), был учителем. В 1925 году переехал в Москву, преподавал турецкий язык в Восточном университете и работал в Татарском отделении Центрального издательства народов СССР. Помимо прозы, написал учебники по истории, географии, педагогике.

27 сентября 1967 года в Париже умер князь Феликс Юсупов, последний из князей Юсуповых, произошедших от ногайского бея Юсуфа. Его отец, граф Феликс Сумароков-Эльстон, получил право называть себя князем за два года до рождения сына, в 1885-м. Юсупов-младший был участником организации убийства Григория Распутина. В 1932 году в фильме «Распутин и императрица» утверждалось, что жена князя была любовницей старца. Юсупов подал в суд. С тех пор в Голливуде в начале фильмов пишут, что все события, показанные на экране, — это вымысел, а всякое сходство с реальными лицами не является предумышленным.

27 сентября 1973 года в Набережных Челнах родился актер Рамиль Вазиев. Учился в академии культуры и искусств, с 1995 года служит в Камаловском театре. В 2011-м получил премию Дамира Сиразиева, а в 2017-м — премию «Тантана» за роль Нуретдина в спектакле «Җилкәнсезләр» («Без ветрил») по пьесе Карима Тинчурина.

Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

27 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, что приглашение на бесплатную консультацию обернулось навязыванием кредитов, фальсификацией диагнозов и удалением «лишних» зубов: так описали результат знакомства с казанской клиникой «На 10 лет моложе» клиенты-пенсионеры в заявлениях силовикам.

Башня готова?



27 сентября 1960 года были заложены первые железобетонные блоки в основание Останкинской телебашни. При этом уже весной 1961 года строительство было приостановлено, поскольку возникли сомнения в надежности фундамента неглубокого залегания, в результате основание было увеличено на 1,5 метра в ширину и 2,25 метра в глубину, а число опор возросло с четырех до 10. В ноябре 1967 года работы не были завершены, но 4 ноября впервые ушел телевизионный сигнал, а на следующий день был подписан акт о сдаче в эксплуатацию. Вторая очередь была сдана 26 декабря 1968 года.

27 сентября 1991 года собрался XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ. На нем решался один-единственный вопрос — «О судьбе Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи». После этого созданная 29 октября 1918 года организация приняла решение о самороспуске. Вместе с ней стала историей и пионерия. Уже в 1992-м прошел XXIII восстановительный съезд ВЛКСМ.

realnoevremya.ru

Сирия — независимая

27 сентября 1941 года Сирия провозгласила себя независимым государством, после того как такую возможность ей предоставила Франция, оставив свои войска на территории до окончания Второй мировой войны. Французы покинули Сирию в апреле 1946 года под давлением СССР.

27 сентября 1940 года был подписан Берлинский пакт, договор между участниками Антикоминтерновского пакта: Германией (Иоахим фон Риббентроп), Королевством Италия (Галеаццо Чиано) и Японской империей (Сабуро Курусу) сроком на 10 лет. Германии и Италии при установлении нового порядка предназначалась ведущая роль в Европе, а Японии — в Азии. Позже к пакту присоединились Венгрия, Румыния, Словакия, Болгария, Таиланд, Хорватия, Маньчжоу-Го, правительство Ван Цзинвэя в Китае. Югославия подписала документ, но следующее правительство отказалось присоединяться к пакту. Финляндия отказалась вступить, считая себя самостоятельной стороной конфликта.

