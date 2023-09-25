«ESSEN»: 11 лет челнинской дольче виты
Знаменитые бренды Татарстана, часть 55-я
11 лет назад, 25 сентября 2012 года, в Набережных Челнах открылась кондитерская фабрика «ESSEN» — амбициозный проект АО «Эссен Продакшн АГ», которая, создав себе имя на соусной продукции, в 2012 году решила потеснить игроков «сладкого» рынка. Здесь делают знаменитые батончики «ДаЁжъ!» и «35», шоколад Cho Ko-Te и трюфели, хрустящие снеки и мармелад, десерты на основе печенья — многие десятки наименований сладостей. Продукцию фабрики любят по всей России, она экспортируется в ближнее и дальнее зарубежье. Но и в родных Челнах до сих пор находятся люди, которые удивляются, узнав, что любимые конфеты делают в их городе. В день рождения «ESSEN» рассказываем о том, как живет и развивается этот сильный и сладкий татарстанский бренд.
«Проект начинался как детская мечта»
АО «Эссен Продакшн АГ», недавно с большой помпой отметившее свое 25-летие, прославилось на всю Россию прежде всего брендом «Махеевъ» (и мы о нем обязательно еще поговорим в нашем проекте). Майонезы, кетчупы, джемы этой торговой марки покорили страну и продолжают победное шествие по ней.
Но в 2012 году у собственников компании возникла необходимость придумать что-то еще: чтобы развиваться, нужно было во что-то инвестировать. Выбрано было неожиданное для «соусников» направление: кондитерское.
— Как-то раз во время домашнего чаепития, когда я угощал гостей нашими джемами, подумал: джемы «Махеевъ» хороши сами по себе, их можно использовать для приготовления выпечки, есть вместе с печеньем, но… Почему бы не предложить людям уже готовые кондитерские решения? Не карамельки, а что-то сложное, выдающееся. Опыта в сладком сегменте у нас не было, но решили попробовать. Через год у меня уже был бизнес-план, начали работу, — рассказывал Леонид Барышев, гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» год назад, когда кондитерское производство праздновало первый серьезный юбилей — 10 лет.
Опыта в сладком сегменте у нас не было, но решили попробовать. Через год у меня уже был бизнес-план, начали работу
Сегодня фабрике исполняется уже 11. Начинали с полых вафель — и сразу же создали хит: батончик «35» до сих пор покоряет взрослых и детей по всей стране. Но с тех пор производство разрослось до 17 разноплановых линий. Здесь делают шоколадные конфеты с разнообразными начинками, десерты на основе печенья, готовые завтраки, мармелад, жевательные конфеты, знаменитый на всю страну батончики «ДаЁжъ!» и «35», многое другое.
— Начинался кондитерский проект как детская мечта, но потом он мне сам по себе понравился — своей технической сложностью. Потому что это действительно очень сложный проект, в котором реализуются все современные ноу-хау. И когда советская кондитерка осталась в прошлом, а многие отечественные производители остались базироваться именно на тех, прошлых технических решениях, новые кондитерские изделия, конечно, очень сильно отличались. Успех закладывается именно в этом ноу-хау, когда ты изобретаешь новый вкус, новое сочетание. И это очень интересно. Творческий процесс! — рассказывал Леонид Барышев в интервью нашему изданию чуть более полугода назад.
«Если сравнивать с автомобилями, то у нас стоят «Мерседесы»
Открытие и развитие фабрики сопровождалось многомиллиардными инвестициями: сюда закупали и продолжают закупать оборудование от ведущих мировых производителей, так что челнинская фабрика — одно из самых хорошо оснащенных кондитерских производств в стране. Степень автоматизации высочайшая: можно проследить за тем, как работает линия длиной во многие десятки метров — и только дважды встретить на ней людей: в начале линии оператор следит за параметрами на мониторе, а в конце бригада упаковщиков работает на фасовке готовых конфет.
Заместитель генерального директора — директор кондитерской фабрики «ESSEN» АО «Эссен Продакшн АГ» Дмитрий Жирнов, проводя экскурсии, всегда с гордостью говорит об оборудовании в цехах:
— Если сравнивать с автомобилями, то у нас стоят «Мерседесы»!
Как рассказывает генеральный директор компании Леонид Барышев, на мировом рынке кондитерского оборудования нет альтернатив европейским производителям, и дальше всех в этом отношении продвинулись немцы.
— Когда я впервые посмотрел на кондитерское оборудование, то подумал, что человека проще в космос запустить, чем сделать новую конфету. Когда первую линию привезли, я смотрел на нее и думал: «Господи, это же невозможно понять, откуда что движется!» Мы 5 месяцев только оператора на такую линию готовим, — рассказывал Леонид Барышев в интервью нашему изданию.
Выбирая оборудование для кондитерской фабрики, собственники «Эссен Продакшн АГ» на компромиссы не шли, закупали только лучшее: Chocotech, Caotech, WDS, HAAS, Sollich, Theegarten Pactec — машины, на которых работают самые авторитетные кондитеры мира. За первые 10 лет развития фабрики (с 2012 по 2022 год) в производство вложены 8 миллиардов рублей. В результате здесь, в Челнах, сосредоточилась передовая кондитерская мысль пищевой промышленности.
«ESSEN» в цифрах
Сейчас, через 11 лет после начала пути, кондитерская фабрика в Набережных Челнах — сильное инновационное производство, продукция которого занимает достойное место на прилавках страны — от Калининграда до Камчатки. Чтобы отразить масштаб татарстанского кондитерского бренда, много слов не нужно — приведем лишь цифры.
- 44 тонны — ежегодный объем производства на фабрике;
- 17 производственных линий;
- Более 150 наименований кондитерских изделий производят на «ESSEN»;
- 10 миллионов конфет производится в сутки;
- 15% продукции фабрики идет на экспорт;
- 28 стран мира — сегодняшний экспортный список, который постоянно пополняется;
- Более 800 человек работают на кондитерской фабрике;
- 70 тысяч рублей — минимальная зарплата оператора линии;
- 10,9 млн рублей — производительность труда на фабрике.
«Мы не идем по пути «испечь печеньку и продать ее»
В кондитерской отрасли есть три типа изделий — шоколадные, мучные и сахаристые. Здесь, в Челнах, производят их все. Более того — их миксуют и придумывают все новые и новые уникальные продукты на стыках этих направлений. Дело в том, что кондитерская сфера — очень эмоциональная сама по себе. Потребитель с удовольствием и любопытством пробует новые конфеты (в то время как в выборе соусов, к примеру, он очень консервативен). Поэтому ему нужно постоянно предлагать новинки. Нам скучно есть просто печенье. Нам скучно даже есть печенье, облитое шоколадом.
А как насчет «лодочки» из печенья, заполненной карамелью и покрытой шоколадом с апельсиновым вкусом? Это уже что-то интересное. Это десерт «Qvinto». Технологи «ESSEN» ухитряются сохранять хрустящее печенье под карамельно-шоколадной заливкой и экспериментируют со вкусами (у этого десерта есть две модификации — с апельсиновым вкусом и с посыпкой кранчами).
Знаменитая конфета «ДаЁжъ!» с ее хрустящей вафлей, с мягкой карамелью, дробленым арахисом и криспи, покрытая шоколадной глазурью, тоже в своем роде уникум. Похожей технологией (когда вафля под карамелью не отсыревает и остается хрустящей, а карамель сохраняет мягкость) в России владеют лишь четыре компании. И одна из них — наша, татарстанская!
Шоколад — нестареющая классика. Но кондитерская мысль летит вперед и наполняет эту классику новым звучанием, дает ей неожиданные ноты и получает новые хиты. Например, еще один «передовик» фабрики по продажам и популярности — шоколадные плитки и конфеты Cho Ko-Te. Изображение милого котенка на упаковке привлекает малышей: ни один ребенок мимо не пройдет. А попробовав, будет просить снова и снова, ведь внутри нежного молочного шоколада нас поджидают неожиданные сюрпризы: взрывная карамель, гранулы со вкусом колы, малиновые включения…
Ассортимент постоянно дополняется, технологи фабрики постоянно пытаются придумать что-то новое, уникальное, чего мы еще не пробовали, а попробовав — обязательно полюбим.
— Мы работаем в сегменте сложных кондитерских изделий, на стыке между мучными, сахаристыми и шоколадными продуктами. Мы не идем по пути «испечь печеньку и продать ее». Мы что-то выпекаем, делаем сэндвич, декорируем, обмазываем, усложняем его вкус и приходим к некоему уникальному продукту. Это помогает нам быстро зайти на рынок. Потому что сейчас, если повторять то, что есть на рынке, сложно зайти в торговые сети. Ведь потребитель ищет новинки! — объяснял Леонид Барышев нашему изданию.
Главное — это люди
Кондитерская фабрика «ESSEN» широко известна за пределами республики. Ее продукция регулярно завоевывает призы на престижных выставках (причем как федерального, так и международного уровня). И даже на экспорт отправляется, причем достаточно серьезными объемами. Например, очень любят наши конфеты в Китае, а сейчас идет активная «сладкая экспансия» в арабские страны.
Но в Челнах, оказывается, далеко не все знают, что их любимые конфеты, батончики «35» и «ДаЁжъ!» производятся в их родном городе. Людям всегда свойственно думать, что лучшее привозят откуда-то издалека. А оно здесь, под боком.
На кондитерском производстве работают более 800 сотрудников. Средняя зарплата на фабрике превышает 65 тысяч рублей, и сумма эта постоянно растет. Но кадров не хватает: производство приглашает новых сотрудников — как опытных кондитеров, так и людей без опыта. Несмотря на высокую автоматизацию производства и минимизацию ручного труда, без человека не сделать ни одной конфеты. Ведь люди — это главное на любом производстве.
Здесь нужен наметанный глаз оператора, который будет контролировать работу линий через монитор умной машины. Нужны заботливые руки упаковщика, который умело и быстро «расселит» поток конфет с конвейера по коробкам. Нужны наладчики технологического оборудования, которые выставят необходимые параметры и «приведут в чувство» любую машину. На производстве налажена система обучения, так что если кто-то из челнинцев с детства мечтал работать там где, делают конфеты, но не знает, с чего начать, он прямо сейчас может реализовать мечту. Нужно просто заполнить анкету.
Кондитерская фабрика «ESSEN»продолжает расти с каждым годом. Проект, который 11 лет назад казался смелой авантюрой, к сегодняшнему дню доказал: все было не зря! В Челнах смогли построить «сладкую жизнь», умеют поделиться ею со всей страной и планируют ее продолжить!
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