«ESSEN»: 11 лет челнинской дольче виты

Знаменитые бренды Татарстана, часть 55-я

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

11 лет назад, 25 сентября 2012 года, в Набережных Челнах открылась кондитерская фабрика «ESSEN» — амбициозный проект АО «Эссен Продакшн АГ», которая, создав себе имя на соусной продукции, в 2012 году решила потеснить игроков «сладкого» рынка. Здесь делают знаменитые батончики «ДаЁжъ!» и «35», шоколад Cho Ko-Te и трюфели, хрустящие снеки и мармелад, десерты на основе печенья — многие десятки наименований сладостей. Продукцию фабрики любят по всей России, она экспортируется в ближнее и дальнее зарубежье. Но и в родных Челнах до сих пор находятся люди, которые удивляются, узнав, что любимые конфеты делают в их городе. В день рождения «ESSEN» рассказываем о том, как живет и развивается этот сильный и сладкий татарстанский бренд.

«Проект начинался как детская мечта»

АО «Эссен Продакшн АГ», недавно с большой помпой отметившее свое 25-летие, прославилось на всю Россию прежде всего брендом «Махеевъ» (и мы о нем обязательно еще поговорим в нашем проекте). Майонезы, кетчупы, джемы этой торговой марки покорили страну и продолжают победное шествие по ней.

Но в 2012 году у собственников компании возникла необходимость придумать что-то еще: чтобы развиваться, нужно было во что-то инвестировать. Выбрано было неожиданное для «соусников» направление: кондитерское.

— Как-то раз во время домашнего чаепития, когда я угощал гостей нашими джемами, подумал: джемы «Махеевъ» хороши сами по себе, их можно использовать для приготовления выпечки, есть вместе с печеньем, но… Почему бы не предложить людям уже готовые кондитерские решения? Не карамельки, а что-то сложное, выдающееся. Опыта в сладком сегменте у нас не было, но решили попробовать. Через год у меня уже был бизнес-план, начали работу, — рассказывал Леонид Барышев, гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» год назад, когда кондитерское производство праздновало первый серьезный юбилей — 10 лет.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Опыта в сладком сегменте у нас не было, но решили попробовать. Через год у меня уже был бизнес-план, начали работу

Сегодня фабрике исполняется уже 11. Начинали с полых вафель — и сразу же создали хит: батончик «35» до сих пор покоряет взрослых и детей по всей стране. Но с тех пор производство разрослось до 17 разноплановых линий. Здесь делают шоколадные конфеты с разнообразными начинками, десерты на основе печенья, готовые завтраки, мармелад, жевательные конфеты, знаменитый на всю страну батончики «ДаЁжъ!» и «35», многое другое.

— Начинался кондитерский проект как детская мечта, но потом он мне сам по себе понравился — своей технической сложностью. Потому что это действительно очень сложный проект, в котором реализуются все современные ноу-хау. И когда советская кондитерка осталась в прошлом, а многие отечественные производители остались базироваться именно на тех, прошлых технических решениях, новые кондитерские изделия, конечно, очень сильно отличались. Успех закладывается именно в этом ноу-хау, когда ты изобретаешь новый вкус, новое сочетание. И это очень интересно. Творческий процесс! — рассказывал Леонид Барышев в интервью нашему изданию чуть более полугода назад.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Если сравнивать с автомобилями, то у нас стоят «Мерседесы»



Открытие и развитие фабрики сопровождалось многомиллиардными инвестициями: сюда закупали и продолжают закупать оборудование от ведущих мировых производителей, так что челнинская фабрика — одно из самых хорошо оснащенных кондитерских производств в стране. Степень автоматизации высочайшая: можно проследить за тем, как работает линия длиной во многие десятки метров — и только дважды встретить на ней людей: в начале линии оператор следит за параметрами на мониторе, а в конце бригада упаковщиков работает на фасовке готовых конфет.

Заместитель генерального директора — директор кондитерской фабрики «ESSEN» АО «Эссен Продакшн АГ» Дмитрий Жирнов, проводя экскурсии, всегда с гордостью говорит об оборудовании в цехах:

— Если сравнивать с автомобилями, то у нас стоят «Мерседесы»!

предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Как рассказывает генеральный директор компании Леонид Барышев, на мировом рынке кондитерского оборудования нет альтернатив европейским производителям, и дальше всех в этом отношении продвинулись немцы.

— Когда я впервые посмотрел на кондитерское оборудование, то подумал, что человека проще в космос запустить, чем сделать новую конфету. Когда первую линию привезли, я смотрел на нее и думал: «Господи, это же невозможно понять, откуда что движется!» Мы 5 месяцев только оператора на такую линию готовим, — рассказывал Леонид Барышев в интервью нашему изданию.

Выбирая оборудование для кондитерской фабрики, собственники «Эссен Продакшн АГ» на компромиссы не шли, закупали только лучшее: Chocotech, Caotech, WDS, HAAS, Sollich, Theegarten Pactec — машины, на которых работают самые авторитетные кондитеры мира. За первые 10 лет развития фабрики (с 2012 по 2022 год) в производство вложены 8 миллиардов рублей. В результате здесь, в Челнах, сосредоточилась передовая кондитерская мысль пищевой промышленности.

предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

«ESSEN» в цифрах

Сейчас, через 11 лет после начала пути, кондитерская фабрика в Набережных Челнах — сильное инновационное производство, продукция которого занимает достойное место на прилавках страны — от Калининграда до Камчатки. Чтобы отразить масштаб татарстанского кондитерского бренда, много слов не нужно — приведем лишь цифры.

44 тонны — ежегодный объем производства на фабрике;

17 производственных линий;



Более 150 наименований кондитерских изделий производят на «ESSEN»;



10 миллионов конфет производится в сутки;



15% продукции фабрики идет на экспорт;



28 стран мира — сегодняшний экспортный список, который постоянно пополняется;



Более 800 человек работают на кондитерской фабрике;



70 тысяч рублей — минимальная зарплата оператора линии;



10,9 млн рублей — производительность труда на фабрике.



предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

«Мы не идем по пути «испечь печеньку и продать ее»



В кондитерской отрасли есть три типа изделий — шоколадные, мучные и сахаристые. Здесь, в Челнах, производят их все. Более того — их миксуют и придумывают все новые и новые уникальные продукты на стыках этих направлений. Дело в том, что кондитерская сфера — очень эмоциональная сама по себе. Потребитель с удовольствием и любопытством пробует новые конфеты (в то время как в выборе соусов, к примеру, он очень консервативен). Поэтому ему нужно постоянно предлагать новинки. Нам скучно есть просто печенье. Нам скучно даже есть печенье, облитое шоколадом.

А как насчет «лодочки» из печенья, заполненной карамелью и покрытой шоколадом с апельсиновым вкусом? Это уже что-то интересное. Это десерт «Qvinto». Технологи «ESSEN» ухитряются сохранять хрустящее печенье под карамельно-шоколадной заливкой и экспериментируют со вкусами (у этого десерта есть две модификации — с апельсиновым вкусом и с посыпкой кранчами).

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Эссен Продакшн АГ»

Знаменитая конфета «ДаЁжъ!» с ее хрустящей вафлей, с мягкой карамелью, дробленым арахисом и криспи, покрытая шоколадной глазурью, тоже в своем роде уникум. Похожей технологией (когда вафля под карамелью не отсыревает и остается хрустящей, а карамель сохраняет мягкость) в России владеют лишь четыре компании. И одна из них — наша, татарстанская!

Шоколад — нестареющая классика. Но кондитерская мысль летит вперед и наполняет эту классику новым звучанием, дает ей неожиданные ноты и получает новые хиты. Например, еще один «передовик» фабрики по продажам и популярности — шоколадные плитки и конфеты Cho Ko-Te. Изображение милого котенка на упаковке привлекает малышей: ни один ребенок мимо не пройдет. А попробовав, будет просить снова и снова, ведь внутри нежного молочного шоколада нас поджидают неожиданные сюрпризы: взрывная карамель, гранулы со вкусом колы, малиновые включения…

Ассортимент постоянно дополняется, технологи фабрики постоянно пытаются придумать что-то новое, уникальное, чего мы еще не пробовали, а попробовав — обязательно полюбим.

— Мы работаем в сегменте сложных кондитерских изделий, на стыке между мучными, сахаристыми и шоколадными продуктами. Мы не идем по пути «испечь печеньку и продать ее». Мы что-то выпекаем, делаем сэндвич, декорируем, обмазываем, усложняем его вкус и приходим к некоему уникальному продукту. Это помогает нам быстро зайти на рынок. Потому что сейчас, если повторять то, что есть на рынке, сложно зайти в торговые сети. Ведь потребитель ищет новинки! — объяснял Леонид Барышев нашему изданию.

Главное — это люди

Кондитерская фабрика «ESSEN» широко известна за пределами республики. Ее продукция регулярно завоевывает призы на престижных выставках (причем как федерального, так и международного уровня). И даже на экспорт отправляется, причем достаточно серьезными объемами. Например, очень любят наши конфеты в Китае, а сейчас идет активная «сладкая экспансия» в арабские страны.

Но в Челнах, оказывается, далеко не все знают, что их любимые конфеты, батончики «35» и «ДаЁжъ!» производятся в их родном городе. Людям всегда свойственно думать, что лучшее привозят откуда-то издалека. А оно здесь, под боком.

На кондитерском производстве работают более 800 сотрудников. Средняя зарплата на фабрике превышает 65 тысяч рублей, и сумма эта постоянно растет. Но кадров не хватает: производство приглашает новых сотрудников — как опытных кондитеров, так и людей без опыта. Несмотря на высокую автоматизацию производства и минимизацию ручного труда, без человека не сделать ни одной конфеты. Ведь люди — это главное на любом производстве.

предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Здесь нужен наметанный глаз оператора, который будет контролировать работу линий через монитор умной машины. Нужны заботливые руки упаковщика, который умело и быстро «расселит» поток конфет с конвейера по коробкам. Нужны наладчики технологического оборудования, которые выставят необходимые параметры и «приведут в чувство» любую машину. На производстве налажена система обучения, так что если кто-то из челнинцев с детства мечтал работать там где, делают конфеты, но не знает, с чего начать, он прямо сейчас может реализовать мечту. Нужно просто заполнить анкету.

Кондитерская фабрика «ESSEN»продолжает расти с каждым годом. Проект, который 11 лет назад казался смелой авантюрой, к сегодняшнему дню доказал: все было не зря! В Челнах смогли построить «сладкую жизнь», умеют поделиться ею со всей страной и планируют ее продолжить!

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