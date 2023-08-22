25-летие бренда «Махеевъ» стало событием для всего Закамья. Как это было
На юбилей АО «Эссен Продакшн АГ» в Елабугу приехали Баста и Полина Гагарина, региональные министры, российские блогеры-миллионники. Вечерний концерт собрал более 80 тысяч человек
На минувших выходных Елабуга отпраздновала 25-летие АО «Эссен Продакшн АГ» и бренда «Махеевъ». Хедлайнерами праздника стали суперзвезды российской музыки — Полина Гагарина и Баста, каждый из них провел по полноценной часовой программе. Днем по всему городу проходили народные гулянья с конкурсами и призами для горожан. Сотрудникам производственных подразделений «Эссен Продакшн АГ» на 25% подняли зарплату в честь праздника. Как благодарили родную Елабугу Леонид Барышев и Вадим Махеев, как отвечал им город и как прошло грандиозное празднование четвертьвекового юбилея компании — в репортаже «Реального времени».
Ты помнишь, как все начиналось
Строго говоря, 25 лет компании исполнится чуть больше чем через две недели. 8 сентября 1998 года Леонид Барышев и Вадим Махеев получили сертификат на производство майонеза. Свой первый цех они разместили в арендованном здании бывшей столовой в Елабуге, а их первым оборудованием была старенькая подержанная линия производительностью 500 кг в час.
Грянувший как раз в то время кризис сыграл молодым предпринимателям на руку: ингредиенты для первых партий майонеза они закупали еще по старым ценам. И пока продукты ехали в Елабугу, их стоимость взлетела в разы. Таким образом и удалось получить оборотные средства на первоначальное развитие.
Поздравляя АО «Эссен Продакшн АГ» на Центральном стадионе Елабуги 19 августа, мэр Елабуги Рустем Нуриев говорил:
— Ребята начинали в тяжелые годы. Сталкивались с огромными трудностями. Но сегодня они компания с мировым именем. Огромное им спасибо!
Теперь, через 25 лет, на соусном производстве «Махеевъ» работают 20 линий по производству майонеза и майонезных соусов производительностью от 25 до 50 тонн в сутки. А еще здесь делают знаменитые на всю Россию линейки кетчупов «Махеевъ» и, конечно, джемы.
10 лет назад, когда компания уже стала одним из лидеров по производству майонеза в России, а бренд «Махеевъ» завладел умами миллионов хозяек по всей стране, АО «Эссен Продакшн АГ» открыло кондитерское производство в Набережных Челнах. Сегодняшний флагман фабрики — знаменитая конфета «ДаЁжъ!», но есть еще и легендарная полая вафля «35», и тающие на языке шоколадные трюфели трех сортов, и экструзионные снеки (сохраняющие витаминный и микроэлементный состав злаков), и десерты Qvinto на основе печенья, и веселые конфеты Cho Ko-Te (нежный шоколад с неожиданными начинками наподобие взрывной карамели или гранул со вкусом колы), и еще многие десятки наименований продукции.
Каждый год и продукция бренда «Махеевъ», и кондитерские изделия ESSEN завоевывают престижные награды на ведущих федеральных и международных выставках и конкурсах. Неизменно высокое качество продукции сделало АО «Эссен Продакшн АГ» одним из лидеров соусной и джемовой индустрии в России, а кондитерская фабрика, несмотря на молодость, уже сделала себе имя и обсуждается наравне с грандами отрасли. 19% производимой на обоих производствах продукции отправляется на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье.
И все это сделано здесь, в тихой Елабуге, благодаря смелым начинаниям, коммерческому таланту и железной воле собственников и руководителей компании. Пройдя 25-летний путь, создав огромную и успешную компанию, трудоустроив больше 2 000 человек и отправляя свою продукцию по всей России и по всему миру, они продолжают строить амбициозные, далекоидущие планы. И, конечно же, не забывают родную Елабугу. 19 августа в честь своего четвертьвекового юбилея АО «Эссен Продакшн АГ» подарило городу праздник, какого он еще никогда не видел!
Все звезды в гости к нам
Среди почетных гостей, приехавших на торжества, были замечены популярные московские блогеры-миллионники: для них компания организовала не только приглашение на праздник, но и экскурсии на соусное и кондитерское производства. Тайны изготовления конфет, джемов и соусов познавали фуд-блогер Даниель Хоменок, лайфстайл-блогер Даник (Данияр Тауланов), модель и фуд-блогер Екатерина Спивак, победитель третьего сезона ТВ-шоу «Адская кухня» Антон Дмитриев, фуд-блогер Камилла Тейсти и другие гости. Были приглашены на праздник и лайфстайл-блогеры из Казани: в их числе — популярная радио- и телеведущая Мария Веденеева, мисс Татарстан — 2014 и телевизионная ведущая Динара Вургафт, инфлюенсеры Азат и Марат Кашаповы, казанская пиарщица Яна Ветрова, фуд-блогер Наида Султанова и другие.
Несколько дней подряд в блогах выходили подробные репортажи о Елабуге, о ее достопримечательностях и красоте, о невероятных технологиях пищевого производства, о масштабе и размахе праздника, который подарили своему городу собственники АО «Эссен Продакшн АГ».
«Эссен» помогает городу веселее и лучше жить»
19 августа по всему городу звучала музыка, царило приподнятое настроение. Елабуга дождалась своего праздника. В семейном парке «Чебурашка» была устроена сцена, на которой для горожан играли кавер-группы. По всему парку были поставлены палатки со сладкой ватой и мороженым, аниматоры развлекали малышей, а от точек с аквагримом постоянно отбегали счастливые «котята», «тигрята» и «собачки». Параллельно проходили конкурсы с ценными призами и всевозможными активностями для детей.
Здесь же, в парке «Чебурашка», Леонид Барышев и Вадим Махеев вместе с главой Елабужского района Рустемом Нуриевым поздравили будущих первоклассников, вручив им портфели со всем необходимым для начала школьного пути. Это ежегодное мероприятие: компания «Эссен Продакшн АГ» активно участвует в программе «Помоги собраться в школу» и помогает малообеспеченным категориям граждан.
— Дорогие друзья, буквально через две недели наши молодые граждане пойдут в школу. Они с нетерпением считают дни, когда наступит этот счастливый день. И сегодня мы уделяем особое внимание этому, хотим еще раз подчеркнуть, что у них начинается новый жизненный путь. И мы хотим, чтобы этот путь начался у них с самых счастливых моментов. Пришли сегодня, чтобы вручить им подарки. Поздравляем их и поздравляем город с нашим юбилеем! — сказал Леонид Барышев перед тем, как вручить портфели малышам.
А мэр Елабуги и глава района Рустем Нуриев в своей речи благодарил учредителей «Эссен Продакшн за то, что город они никогда не забывали и всегда тесно взаимодействовали с администрацией Елабуги, помогая в самых разных вопросах:
— Сегодня компании «Эссен Продакшн АГ» 25 лет. Это и не много, и не мало. Мы очень горды, что эта компания выросла именно на елабужской земле, построена ребятами, которые здесь родились, ходили в садик, в школу, учились в нашем педагогическом институте. Они создали компанию мирового уровня, которая конкурирует на всех рынках. Я как руководитель района, города очень рад, что у нас сложились добросердечные отношения и «Эссен» помогает городу веселее и лучше жить. Елабуга чувствует и поддержку, и опору со стороны компании. И Леонид Анатольевич, и Вадим Евгеньевич очень много сделали для Елабуги. Я бесконечно благодарен им за то, что они любят город, живут здесь, не уехали куда-то и все время переживают за него!
25 лет вместе с «Махеевъ»
Вся Елабуга задолго до мероприятия была ярко забрендирована флажками, плакатами, малыми архитектурными формами, посвященными 25-летию бренда «Махеевъ». Слоган «Махеевъ: 25 лет вместе» был лейтмотивом жизни в Елабуге пару последних месяцев.
В этом слогане нет ни капли преувеличения: компания действительно все годы своей работы стремится улучшить условия жизни для елабужан. Благотворительный фонд, созданный АО «Эссен Продакшн», поддерживает малообеспеченные слои населения, помогает пожилым людям, инвалидам, работает со школами и больницами Елабуги и Елабужского района. Ежегодно в день защиты детей 1 июня подарки отправляются от благотворительного фонда «Махеевъ» и в Казань — в Детскую республиканскую клиническую больницу.
На собственные деньги учредители компании построили в городе развлекательный центр, кинотеатр и боулинг. Ведь, как неоднократно высказывался в прессе гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев, люди должны иметь возможности для полноценного отдыха и разнообразного досуга. При прямой поддержке компании город занимается сегодня рекультивацией и обустройством Шишкинских прудов, получил несколько благоустроенных парков и скверов, возможности для развития спортивной инфраструктуры.
Ежегодно миллионы рублей вкладывает компания в социальную работу — и это не считая той поддержки, которую получают ее сотрудники. В редакции «Реального времени» собраны многочисленные свидетельства работников АО «Эссен Продакшн АГ» о том, как компания помогала (и деньгами, и организационно) им, когда в жизни происходила беда.
Так что да, все 25 лет Елабуга и «Махеевъ» действительно вместе.
Как «Махеевъ» принимал почетные поздравления
И эта социальная направленность работы компании, и ее деятельность на благо родного города и республики были отмечены на множестве уровней. В день празднования компания и ее основатели получили более 70 наград и благодарственных писем! Перечислим лишь некоторые из них.
В числе прочего коллектив АО «Эссен Продакшн АГ» получил:
- благодарность от раиса РТ за заслуги в развитии пищевой промышленности республики;
- благодарственное письмо от председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина;
- благодарственное письмо от депутата Госдумы Айдара Метшина за успехи и достижения в развитии пищевой промышленности и отечественного рынка товаров народного потребления;
- благодарность министра транспорта и дорожного хозяйства РТ за многолетнюю безупречную работу и содействие транспортному развитию промышленного комплекса (кстати, министр транспорта Фарит Ханифов лично присутствовал на праздновании).
Гендиректору компании Леониду Барышеву были направлены, например:
- благодарственное письмо от председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина;
- почетный знак за вклад в развитие физкультуры и спорта от Минспорта РТ;
- благодарность за многолетний существенный вклад в развитие культуры и искусства в Елабужском муниципальном районе РТ от Минкультуры РТ.
Духовенство тоже испытывает благодарность к руководителям компании, ведь ее благотворительный фонд помогает и православной общине, и мусульманам Елабуги и Татарстана. Поэтому митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл направил Леониду Барышеву и Вадиму Махееву грамоту в благословление за усердные труды во славу Святой Церкви. А Елабужский мухтасибат в лице Халима хазрата Шамсутдинова прислал на имя Вадима Махеева благодарственное письмо за помощь в сохранении духовно-нравственных ценностей.
25 лет — компании, а подарки получают горожане
Сложно перечислить все подарки, которые получила Елабуга на 25-летний юбилей АО «Эссен Продакшн АГ». Особенно тепло чествовало предприятие своих сотрудников. Потому что ни одно производство не может состояться без людей, которые на нем работают. А ведь на «Эссене» до сих пор работает немало тех, кто пришел сюда более 20 лет назад. Ветеранам предприятия и особо отличившимся сотрудникам на торжественном мероприятии были вручены благодарственные грамоты, а Леонид Барышев говорил о том, как он благодарен тем людям, которые все эти годы работают на предприятиях и своим трудом помогают неустанному развитию.
Сотрудники, занятые непосредственно на производстве, получили 25%-ную прибавку к зарплате. Здесь четкая установка: кто хорошо работает, должен хорошо зарабатывать. Все честно и справедливо, а юбилей компании стал отличным поводом еще улучшить качество жизни сотрудников предприятия.
А вечером жители Елабуги получили, пожалуй, один из самых запоминающихся подарков за всю новую историю города. Впервые в скромный город, который считается провинцией по российским меркам, приехали сразу две звезды первой величины на российской сцене — Полина Гагарина и Баста. Ощущение такое, что по величине приглашенных селебрити тихая Елабуга в 2023 году опередила весь остальной Татарстан.
Полина Гагарина: «Елабуга, какая ты красивая!»
По окончательным подсчетам, на Центральном стадионе Елабуги вечером 19 августа собралось более 80 тысяч человек. И это при том, что население всего города — 70 тысяч! Немудрено: такие хедлайнеры, как в тот вечер, для Закамья настоящее чудо. А поэтому на стадион приехали и жители Челнов, и нижнекамцы, и альметьевцы, и множество гостей из Казани.
Сидячие трибуны были отведены для сотрудников АО «Эссен Продакшн АГ» и для почетных гостей праздника. Они были полны до отказа: под песни Гагариной и Басты энергично двигались (не вставая, впрочем, с кресел) люди самых разных возрастов. Сотрудники цехов и офисных подразделений, руководители смен и простые операторы линий, клининг-менеджеры и технологи — все были одинаково важны в тот вечер, всех чествовали наравне, и все получили общий подарок. Леонид Барышев объяснял выбор хедлайнеров тем, что именно этих артистов больше всего просили сотрудники. А раз просят — значит, надо дать!
После двухчасового задорного разогрева (который обеспечивали группы «Планка» и «Хитобои») на сцену вышла Полина Гагарина. Ее концерт продлился целый час. Певица славится тем, что качественно работает вживую — и ожиданий не обманула. В концерте Полины Гагариной прозвучали ее самые известные хиты, и поэтому певица не раз предлагала стадиону продолжать музыкальные фразы — стадион отлично справлялся.
В перерывах между песнями Гагарина поздравляла всех со всем: и бренд «Махеевъ» с юбилеем, и Елабугу с юбилеем «Махеевъ», и жителей Елабуги с тем, какой красивый у них город, и даже школьников с наступающим учебным годом. Еще певица рассказывала о том, как ее впечатлили красоты города: здесь она была впервые, и, по ее словам, ей все очень понравилось. «Елабуга, какая ты красивая!» — говорила Гагарина.
Фонарики на крыше и грандиозный салют
Баста (Василий Вакуленко) завершал праздничный концерт. По сравнению с эмоциональной и открытой Полиной Гагариной, Вакуленко выглядел более сдержанным. Но интерактив со зрителями отработал на сто процентов: и танцевальную поддержку публики себе обеспечивал, и «звезды» в толпе зажигал…
А когда начала звучать одна из самых популярных и берущих за живое песен — «Сансара» — «звезды»-фонарики наблюдались не только в толпе зрителей концерта, но и на балконе ближайшего к стадиону дома, и в окнах, и даже на его крыше. Собравшиеся зрители подпевали каждой песне: Баста привез в Елабугу сплошь хиты, и поэтому публика пела, не переставая.
После того как прозвучали последние аккорды и артист попрощался с публикой, начался праздничный салют. Десятиминутный фейерверк, запущенный прямо над стадионом, будто бы обнимал собравшихся праздничными огнями и переливался всеми мыслимыми красками.
Праздник в Елабуге однозначно удался. На свой четвертьвековой юбилей АО «Эссен Продакшн АГ» организовало запоминающееся событие для всего города, а своих сотрудников почтило особо. Впереди — новые свершения, новые амбициозные планы. Новые производственные мощности и новые продукты-хиты. И, конечно, новые праздники и новые звезды!
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