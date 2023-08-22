25-летие бренда «Махеевъ» стало событием для всего Закамья. Как это было

На юбилей АО «Эссен Продакшн АГ» в Елабугу приехали Баста и Полина Гагарина, региональные министры, российские блогеры-миллионники. Вечерний концерт собрал более 80 тысяч человек

Фото: предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

На минувших выходных Елабуга отпраздновала 25-летие АО «Эссен Продакшн АГ» и бренда «Махеевъ». Хедлайнерами праздника стали суперзвезды российской музыки — Полина Гагарина и Баста, каждый из них провел по полноценной часовой программе. Днем по всему городу проходили народные гулянья с конкурсами и призами для горожан. Сотрудникам производственных подразделений «Эссен Продакшн АГ» на 25% подняли зарплату в честь праздника. Как благодарили родную Елабугу Леонид Барышев и Вадим Махеев, как отвечал им город и как прошло грандиозное празднование четвертьвекового юбилея компании — в репортаже «Реального времени».

Ты помнишь, как все начиналось

Строго говоря, 25 лет компании исполнится чуть больше чем через две недели. 8 сентября 1998 года Леонид Барышев и Вадим Махеев получили сертификат на производство майонеза. Свой первый цех они разместили в арендованном здании бывшей столовой в Елабуге, а их первым оборудованием была старенькая подержанная линия производительностью 500 кг в час.

Грянувший как раз в то время кризис сыграл молодым предпринимателям на руку: ингредиенты для первых партий майонеза они закупали еще по старым ценам. И пока продукты ехали в Елабугу, их стоимость взлетела в разы. Таким образом и удалось получить оборотные средства на первоначальное развитие.

Поздравляя АО «Эссен Продакшн АГ» на Центральном стадионе Елабуги 19 августа, мэр Елабуги Рустем Нуриев говорил:

— Ребята начинали в тяжелые годы. Сталкивались с огромными трудностями. Но сегодня они компания с мировым именем. Огромное им спасибо!

Торжественные речи и слова благодарности звучали и на вечернем концерте. предоставлено для realnoevremya.ru АО «Эссен Продакшн АГ»

Теперь, через 25 лет, на соусном производстве «Махеевъ» работают 20 линий по производству майонеза и майонезных соусов производительностью от 25 до 50 тонн в сутки. А еще здесь делают знаменитые на всю Россию линейки кетчупов «Махеевъ» и, конечно, джемы.

10 лет назад, когда компания уже стала одним из лидеров по производству майонеза в России, а бренд «Махеевъ» завладел умами миллионов хозяек по всей стране, АО «Эссен Продакшн АГ» открыло кондитерское производство в Набережных Челнах. Сегодняшний флагман фабрики — знаменитая конфета «ДаЁжъ!», но есть еще и легендарная полая вафля «35», и тающие на языке шоколадные трюфели трех сортов, и экструзионные снеки (сохраняющие витаминный и микроэлементный состав злаков), и десерты Qvinto на основе печенья, и веселые конфеты Cho Ko-Te (нежный шоколад с неожиданными начинками наподобие взрывной карамели или гранул со вкусом колы), и еще многие десятки наименований продукции.

Флагман кондитерской фабрики ESSEN — шоколадная конфета «ДаЁжъ!» предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Каждый год и продукция бренда «Махеевъ», и кондитерские изделия ESSEN завоевывают престижные награды на ведущих федеральных и международных выставках и конкурсах. Неизменно высокое качество продукции сделало АО «Эссен Продакшн АГ» одним из лидеров соусной и джемовой индустрии в России, а кондитерская фабрика, несмотря на молодость, уже сделала себе имя и обсуждается наравне с грандами отрасли. 19% производимой на обоих производствах продукции отправляется на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье.

И все это сделано здесь, в тихой Елабуге, благодаря смелым начинаниям, коммерческому таланту и железной воле собственников и руководителей компании. Пройдя 25-летний путь, создав огромную и успешную компанию, трудоустроив больше 2 000 человек и отправляя свою продукцию по всей России и по всему миру, они продолжают строить амбициозные, далекоидущие планы. И, конечно же, не забывают родную Елабугу. 19 августа в честь своего четвертьвекового юбилея АО «Эссен Продакшн АГ» подарило городу праздник, какого он еще никогда не видел!

предоставлено АО «Эссен Продакшн» для realnoevremya.ru

Все звезды в гости к нам

Среди почетных гостей, приехавших на торжества, были замечены популярные московские блогеры-миллионники: для них компания организовала не только приглашение на праздник, но и экскурсии на соусное и кондитерское производства. Тайны изготовления конфет, джемов и соусов познавали фуд-блогер Даниель Хоменок, лайфстайл-блогер Даник (Данияр Тауланов), модель и фуд-блогер Екатерина Спивак, победитель третьего сезона ТВ-шоу «Адская кухня» Антон Дмитриев, фуд-блогер Камилла Тейсти и другие гости. Были приглашены на праздник и лайфстайл-блогеры из Казани: в их числе — популярная радио- и телеведущая Мария Веденеева, мисс Татарстан — 2014 и телевизионная ведущая Динара Вургафт, инфлюенсеры Азат и Марат Кашаповы, казанская пиарщица Яна Ветрова, фуд-блогер Наида Султанова и другие.

На соусном производстве «Махеевъ» в Елабуге гостей-блогеров встретил сам Леонид Барышев. предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Несколько дней подряд в блогах выходили подробные репортажи о Елабуге, о ее достопримечательностях и красоте, о невероятных технологиях пищевого производства, о масштабе и размахе праздника, который подарили своему городу собственники АО «Эссен Продакшн АГ».

«Эссен» помогает городу веселее и лучше жить»

19 августа по всему городу звучала музыка, царило приподнятое настроение. Елабуга дождалась своего праздника. В семейном парке «Чебурашка» была устроена сцена, на которой для горожан играли кавер-группы. По всему парку были поставлены палатки со сладкой ватой и мороженым, аниматоры развлекали малышей, а от точек с аквагримом постоянно отбегали счастливые «котята», «тигрята» и «собачки». Параллельно проходили конкурсы с ценными призами и всевозможными активностями для детей.

предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Здесь же, в парке «Чебурашка», Леонид Барышев и Вадим Махеев вместе с главой Елабужского района Рустемом Нуриевым поздравили будущих первоклассников, вручив им портфели со всем необходимым для начала школьного пути. Это ежегодное мероприятие: компания «Эссен Продакшн АГ» активно участвует в программе «Помоги собраться в школу» и помогает малообеспеченным категориям граждан.

— Дорогие друзья, буквально через две недели наши молодые граждане пойдут в школу. Они с нетерпением считают дни, когда наступит этот счастливый день. И сегодня мы уделяем особое внимание этому, хотим еще раз подчеркнуть, что у них начинается новый жизненный путь. И мы хотим, чтобы этот путь начался у них с самых счастливых моментов. Пришли сегодня, чтобы вручить им подарки. Поздравляем их и поздравляем город с нашим юбилеем! — сказал Леонид Барышев перед тем, как вручить портфели малышам.

предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

А мэр Елабуги и глава района Рустем Нуриев в своей речи благодарил учредителей «Эссен Продакшн за то, что город они никогда не забывали и всегда тесно взаимодействовали с администрацией Елабуги, помогая в самых разных вопросах:

— Сегодня компании «Эссен Продакшн АГ» 25 лет. Это и не много, и не мало. Мы очень горды, что эта компания выросла именно на елабужской земле, построена ребятами, которые здесь родились, ходили в садик, в школу, учились в нашем педагогическом институте. Они создали компанию мирового уровня, которая конкурирует на всех рынках. Я как руководитель района, города очень рад, что у нас сложились добросердечные отношения и «Эссен» помогает городу веселее и лучше жить. Елабуга чувствует и поддержку, и опору со стороны компании. И Леонид Анатольевич, и Вадим Евгеньевич очень много сделали для Елабуги. Я бесконечно благодарен им за то, что они любят город, живут здесь, не уехали куда-то и все время переживают за него!

25 лет вместе с «Махеевъ»

Вся Елабуга задолго до мероприятия была ярко забрендирована флажками, плакатами, малыми архитектурными формами, посвященными 25-летию бренда «Махеевъ». Слоган «Махеевъ: 25 лет вместе» был лейтмотивом жизни в Елабуге пару последних месяцев.

В этом слогане нет ни капли преувеличения: компания действительно все годы своей работы стремится улучшить условия жизни для елабужан. Благотворительный фонд, созданный АО «Эссен Продакшн», поддерживает малообеспеченные слои населения, помогает пожилым людям, инвалидам, работает со школами и больницами Елабуги и Елабужского района. Ежегодно в день защиты детей 1 июня подарки отправляются от благотворительного фонда «Махеевъ» и в Казань — в Детскую республиканскую клиническую больницу.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Эссен Продакшн АГ»

На собственные деньги учредители компании построили в городе развлекательный центр, кинотеатр и боулинг. Ведь, как неоднократно высказывался в прессе гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев, люди должны иметь возможности для полноценного отдыха и разнообразного досуга. При прямой поддержке компании город занимается сегодня рекультивацией и обустройством Шишкинских прудов, получил несколько благоустроенных парков и скверов, возможности для развития спортивной инфраструктуры.

Ежегодно миллионы рублей вкладывает компания в социальную работу — и это не считая той поддержки, которую получают ее сотрудники. В редакции «Реального времени» собраны многочисленные свидетельства работников АО «Эссен Продакшн АГ» о том, как компания помогала (и деньгами, и организационно) им, когда в жизни происходила беда.

Так что да, все 25 лет Елабуга и «Махеевъ» действительно вместе.

Как «Махеевъ» принимал почетные поздравления

И эта социальная направленность работы компании, и ее деятельность на благо родного города и республики были отмечены на множестве уровней. В день празднования компания и ее основатели получили более 70 наград и благодарственных писем! Перечислим лишь некоторые из них.

В числе прочего коллектив АО «Эссен Продакшн АГ» получил:

благодарность от раиса РТ за заслуги в развитии пищевой промышленности республики;

благодарственное письмо от председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина;

благодарственное письмо от депутата Госдумы Айдара Метшина за успехи и достижения в развитии пищевой промышленности и отечественного рынка товаров народного потребления;

благодарность министра транспорта и дорожного хозяйства РТ за многолетнюю безупречную работу и содействие транспортному развитию промышленного комплекса (кстати, министр транспорта Фарит Ханифов лично присутствовал на праздновании).

Айдар Метшин лично вручил свое благодарственное письмо компании. предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

Гендиректору компании Леониду Барышеву были направлены, например:

благодарственное письмо от председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина;

почетный знак за вклад в развитие физкультуры и спорта от Минспорта РТ;

благодарность за многолетний существенный вклад в развитие культуры и искусства в Елабужском муниципальном районе РТ от Минкультуры РТ.

Духовенство тоже испытывает благодарность к руководителям компании, ведь ее благотворительный фонд помогает и православной общине, и мусульманам Елабуги и Татарстана. Поэтому митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл направил Леониду Барышеву и Вадиму Махееву грамоту в благословление за усердные труды во славу Святой Церкви. А Елабужский мухтасибат в лице Халима хазрата Шамсутдинова прислал на имя Вадима Махеева благодарственное письмо за помощь в сохранении духовно-нравственных ценностей.

25 лет — компании, а подарки получают горожане

Сложно перечислить все подарки, которые получила Елабуга на 25-летний юбилей АО «Эссен Продакшн АГ». Особенно тепло чествовало предприятие своих сотрудников. Потому что ни одно производство не может состояться без людей, которые на нем работают. А ведь на «Эссене» до сих пор работает немало тех, кто пришел сюда более 20 лет назад. Ветеранам предприятия и особо отличившимся сотрудникам на торжественном мероприятии были вручены благодарственные грамоты, а Леонид Барышев говорил о том, как он благодарен тем людям, которые все эти годы работают на предприятиях и своим трудом помогают неустанному развитию.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Эссен Продакшн АГ»

Сотрудники, занятые непосредственно на производстве, получили 25%-ную прибавку к зарплате. Здесь четкая установка: кто хорошо работает, должен хорошо зарабатывать. Все честно и справедливо, а юбилей компании стал отличным поводом еще улучшить качество жизни сотрудников предприятия.

А вечером жители Елабуги получили, пожалуй, один из самых запоминающихся подарков за всю новую историю города. Впервые в скромный город, который считается провинцией по российским меркам, приехали сразу две звезды первой величины на российской сцене — Полина Гагарина и Баста. Ощущение такое, что по величине приглашенных селебрити тихая Елабуга в 2023 году опередила весь остальной Татарстан.

Полина Гагарина: «Елабуга, какая ты красивая!»

По окончательным подсчетам, на Центральном стадионе Елабуги вечером 19 августа собралось более 80 тысяч человек. И это при том, что население всего города — 70 тысяч! Немудрено: такие хедлайнеры, как в тот вечер, для Закамья настоящее чудо. А поэтому на стадион приехали и жители Челнов, и нижнекамцы, и альметьевцы, и множество гостей из Казани.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Эссен Продакшн АГ»

Сидячие трибуны были отведены для сотрудников АО «Эссен Продакшн АГ» и для почетных гостей праздника. Они были полны до отказа: под песни Гагариной и Басты энергично двигались (не вставая, впрочем, с кресел) люди самых разных возрастов. Сотрудники цехов и офисных подразделений, руководители смен и простые операторы линий, клининг-менеджеры и технологи — все были одинаково важны в тот вечер, всех чествовали наравне, и все получили общий подарок. Леонид Барышев объяснял выбор хедлайнеров тем, что именно этих артистов больше всего просили сотрудники. А раз просят — значит, надо дать!

После двухчасового задорного разогрева (который обеспечивали группы «Планка» и «Хитобои») на сцену вышла Полина Гагарина. Ее концерт продлился целый час. Певица славится тем, что качественно работает вживую — и ожиданий не обманула. В концерте Полины Гагариной прозвучали ее самые известные хиты, и поэтому певица не раз предлагала стадиону продолжать музыкальные фразы — стадион отлично справлялся.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Эссен Продакшн АГ»

В перерывах между песнями Гагарина поздравляла всех со всем: и бренд «Махеевъ» с юбилеем, и Елабугу с юбилеем «Махеевъ», и жителей Елабуги с тем, какой красивый у них город, и даже школьников с наступающим учебным годом. Еще певица рассказывала о том, как ее впечатлили красоты города: здесь она была впервые, и, по ее словам, ей все очень понравилось. «Елабуга, какая ты красивая!» — говорила Гагарина.

Фонарики на крыше и грандиозный салют

Баста (Василий Вакуленко) завершал праздничный концерт. По сравнению с эмоциональной и открытой Полиной Гагариной, Вакуленко выглядел более сдержанным. Но интерактив со зрителями отработал на сто процентов: и танцевальную поддержку публики себе обеспечивал, и «звезды» в толпе зажигал…

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Эссен Продакшн АГ»

А когда начала звучать одна из самых популярных и берущих за живое песен — «Сансара» — «звезды»-фонарики наблюдались не только в толпе зрителей концерта, но и на балконе ближайшего к стадиону дома, и в окнах, и даже на его крыше. Собравшиеся зрители подпевали каждой песне: Баста привез в Елабугу сплошь хиты, и поэтому публика пела, не переставая.

После того как прозвучали последние аккорды и артист попрощался с публикой, начался праздничный салют. Десятиминутный фейерверк, запущенный прямо над стадионом, будто бы обнимал собравшихся праздничными огнями и переливался всеми мыслимыми красками.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Эссен Продакшн АГ»

Праздник в Елабуге однозначно удался. На свой четвертьвековой юбилей АО «Эссен Продакшн АГ» организовало запоминающееся событие для всего города, а своих сотрудников почтило особо. Впереди — новые свершения, новые амбициозные планы. Новые производственные мощности и новые продукты-хиты. И, конечно, новые праздники и новые звезды!

1 / 42 Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

Предоставлено АО «Эссен Продакшн АГ»

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