Дмитрий Петров: «Интерес к определенным языкам показывает передел сфер влияния в мире»

London is the capital of Great Britain. Эта фраза стала для русского языка практически идиомой, которую принято произносить с легкой иронией. Мол, это все, что я знаю из школьной программы английского. Почему же для многих людей изучение иностранного языка превращается в пытку и как все-таки выучить хотя бы один? Об этом журналист «Реального времени» поговорил с переводчиком Дмитрием Петровым, известным по реалити-шоу «Полиглот» на телеканале «Культура». Дмитрий Юрьевич владеет пятьюдесятью языками, но работает с семью: английским, французским, итальянским, испанским, чешским, греческим и хинди.