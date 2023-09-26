Казань в развитии общественного транспорта делает ставку на газомоторные автобусы

Зарядную сеть для электромобилей в Казани будут строить вокруг жилых домов, офисов и торговых центров

Казань пока не собирается следовать примеру Москвы в переводе всего общественного транспорта на электротягу, а значит развертывание сети зарядных станций для электромобилей может растянуться во времени. Из-за небольшого парка автокаров, а их всего 450, в столице республики сейчас действует 60 точек платной зарядки, и это «потолок». Тем временем Москва успела выстроить инфраструктуру из 400 станций и сохранила зарядку бесплатной. «Казань в развитии общественного транспорта делает ставку на газомоторные автобусы», — заявил «Реальному времени» министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, давая понять, что надежнее переходить на газ.

Казань не торопится с электротранспортом

Глобальный тренд по пересаживанию на электромобили докатился до регионов. В этом году в стране собираются построить 872 станции в рамках федеральной программы субсидирования зарядной инфраструктуры. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда было установлено 439 станций, сообщила председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного, подключенного транспорта и инфраструктуры «АЭТИ» Ия Гордеева во время тематической сессии Kazan Digital Week — 2023.

Если взрывной рост сети случится, зарядные станции установят не только вдоль автомобильных магистралей, но и в жилых комплексах и на паркингах. Так, Татарстан как один из пилотных регионов собирается довести их количество до 200 — сеть станет в 4 раза шире, чем существующая газомоторная. К слову, Казань станции не особо жалует — здесь 46 субсидируемых станций (а всего 60), уточнил «Реальному времени» замглавы Минпромторга РТ Марат Минибаев.

Татарстан собирается довести количество станций для зарядки электрокаров до 200. Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Впрочем, и сами электромобили остаются экзотикой, их очень мало у жителей республики, тогда как парк машин на газе приближается к 20 тысячам (общее число легковых автомобилей — 1,3 млн). Откуда любовь к электрокарам?

Всплеск активности объясняется федеральным субсидированием, пояснила глава АЭТИ Ия Гордеева. После утверждения концепции развития электротранспорта инвестору субсидируется до 60% расходов на покупку зарядного оборудования и технологического присоединения к сетям. Точную сумму расходов эксперт не назвала, но ранее сообщалось о госинвестициях в 8,1 млрд рублей до 2024 года. На федеральном уровне госпрограмму считают перспективной и собираются продлить до 2030 года.

— Недавно Минэкономразвития выступило с инициативой продления программы еще на 5 лет, — сообщила глава АЭТИ.

В будущем году механизм субсидирования точно будет работать, заверила она. Иначе говоря, зарядная сетка грозит ударить по конкурентам традиционного топлива. «Вот Псков — туристический центр, а нет ни одной зарядной станции», — сокрушалась Ия Гордеева.

Зарядка должна быть у дома

— Что в первую очередь — развитие станций или увеличение количества транспортных средств? Я думаю, что впереди должна идти инфраструктура, после чего появится больше электромобилей, — поддержал ее замглавы Минпромторга Марат Минибаев. По его мнению, расширение сети поможет развить производство электромобилей.

При этом он не стал скрывать, что загрузка станций сейчас остается низкой. Причиной, по его мнению, является неудачная локация, поэтому предложил размещать зарядные станции у дома: «Вообще, в классическом варианте электромобиль должен заряжаться у дома, ночью, — пояснил он в разговоре с «Реальным временем». — Ведь процесс зарядки электромобиля требует времени (на так называемых медленных станциях мощностью до 30 кВт придется потратить несколько часов). Даже приезжая на «быструю» станцию (150 кВт) придется потратить минимум 20—30 минут. Не каждый к этому готов», — объяснил он. Правда, получить согласие собственников жилых домов сложно, признал спикер.



Минстрой не против, чтобы установили зарядную станцию за счет общедомовых сетей

Строительство зарядных станций рядом с жилыми домами особенно настойчиво лоббируют регионы, сообщила Ия Гордеева. Но тут в позициях разошлись федеральные Минстрой и Минэнерго. По словам собеседницы издания, Минстрой не против, чтобы установили зарядную станцию за счет общедомовых сетей (станция становится сетевым потребителем). «Но, с другой стороны, в любой момент может произойти превышение энергетической нагрузки дома», — опасается она. Будучи главой АЭТИ, она против такого варианта размещения.

— К счастью, не Минстрой регулирует эти вопросы, — уточнила она. — УК должна содействовать установке зарядных станций, но только при условии одобрения собрания собственников жилого дома. Конституцию никто отменить не может. Право частной собственности на имущество МКД отобрать нельзя.

В этом она солидарна с Минэнерго РФ, которое указало, что электроснабжение должно быть бесперебойным.

В Казани — 450 электромобилей, зарядных станций — около 60. Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Отменить противопожарные запреты на «минус 1 этаже» и другие льготы

Зато федеральные власти готовы пойти на послабления при размещении зарядных станций на подземных парковках. По словам Гордеевой, готовы отменить противопожарные запреты на установку станции «на минус 1 этаже». Но они обязательно должны быть подключены к системам энергомониторинга.

Проще с открытыми паркингами. Здесь предлагается предусмотреть техническую возможность установки ЭЗС на всех парковочных местах за счет проведения кабельных каналов. В перспективе допускается возможность прямых договоров владельцев электрокаров со сбытовыми компаниями, добавила она. Итоговые решения станут известны в ближайшее время, резюмировала глава АЭТИ. Но очевидно, что зарядные станции вскоре появятся возле новостроек, так как их поддерживают и сами застройщики. К тому же недавно правительство РТ обязало их предусматривать такую возможность.

Стоимость зарядки в Казани — 17 рублей за 1 квт/ч, а в Москве — бесплатно

— В Казани — 450 электромобилей, зарядных станций — около 60. Для текущего момента ситуация нормальная. Но мы понимаем, что электромобилей будет больше. Нужно устанавливать больше медленных зарядных станций на придомовых территориях и возле офисов, где человек проводит много времени. Сейчас стоимость 1 кВт/ч при «медленной» зарядке автомобиля составляет 17 рублей, что в пересчете обходится в 2 раза дешевле, чем бензином, — уточнил замминистра промышленности и торговли Марат Минибаев.

Нужно устанавливать больше медленных зарядных станций на придомовых территориях. realnoevremya.ru

Для сравнения: жители Москвы могут пользоваться этой услугой бесплатно в рамках программы «Энергия Москвы». Доступность обеспечивается за счет зарядной инфраструктуры для общественного транспорта. «Мы обратили внимание, за последние 1,5 года количество электромобилей в Москве выросло в 2 раза. Явный скачок произошел в конце прошлого года. Раньше много говорилось, что недостаточное развитие зарядной инфраструктуры тормозит развитие электротранспорта. Мы видим наглядный эффект, что связь существует», — рассказывал неделю назад в Казани представитель «Россетей» (оператор московской программы).



— Москва решила весь общественный транспорт заменить на транспорт на электротяге. В качестве первого шага началась замена на электробусы. Хотя была развилка уйти на водоробусы. В итоге руководство города решило пойти по пути глобальной электрификации транспорта, — говорил он.

В результате было построено три парка для зарядки около 700 единиц электробусов. «В этом году открылся второй электробусный парк в Митино. Этот парк с историей. Изначально он планировался под обслуживание газомоторной техники. В связи с тем, что городом было принято решение о развороте на электротягу, газомоторка сменилась электробусным парком», — рассказал он.

Казань давит на газ

Если бы в Казани существовала зарядная инфраструктура для общественного транспорта, тогда переход для рядовых жителей был бы проще, согласны в правительстве РТ. Но покупать электробусы по примеру Москвы Казань не готова. «Закупке электробусов мешает высокая стоимость. Москва может себе позволить покупку, а мы — нет. Они дорогие. Хотя в обслуживании более дешевые», — пояснил Марат Минибаев. Отчасти по этой причине зарядные станции будут строить вокруг жилых домов, офисов и торговых центров, рассчитывая на локальные перемещения внутри города.

— Казань в развитии общественного транспорта делает ставку на газомоторные автобусы, — добавил в кулуарах форума в беседе с нашим изданием министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Казань делает ставку на газомоторные автобусы», — отметил глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

По его словам, электробусы действительно доступны только богатым регионам. Причина — в дороговизне зарядных батарей, а не самой камазовской техники. Он дал понять, что казанцам лучше переходить на газ, с заправкой проблем не будет. Впрочем, отсутствие общественной зарядной инфраструктуры не всегда тормозит переход частников на электрокары, полагает Ия Гордеева.