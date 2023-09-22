«Этот драйв от соревнований ни с чем не сравним»

В Нижнекамске в День города состоялось закрытие IV Отраслевого чемпионата PetroChemSkills-2023

«Отраслевой чемпионат PetroChemSkills становится частью ДНК СИБУРа. Отрадно, что он выходит за рамки компании. В этом году в нем принимали участие 29 предприятий, 160 участников и столько же экспертов», — отметил член правления — управляющий директор СИБУРа, лидер функции «Эффективность производства», председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов на церемонии закрытия PetroChemSkills-2023 в Нижнекамске. Примечательно, что последний день чемпионата совпал с исторической датой — Днем рождения города. Поздравить участников с праздником и завершением масштабного конкурса профессионального мастерства приехала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она подчеркнула, что чемпионат является одним из драйверов развития нефтехимической отрасли России.



Двойной праздник



Яркий, насыщенный, волнительный и очень полезный — так отзываются о чемпионате PetroChemSkills его участники. Три города, Тюмень, Тобольск и Нижнекамск, встречали профессионалов нефтехимической отрасли. Всего более 1 000 человек посетили PetroChemSkills.

Три города, Тюмень, Тобольск и Нижнекамск, встречали профессионалов нефтехимической отрасли. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Соревнования по компетенциям «Аппаратчик химических производств», «Лабораторный химический анализ», «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда» проходили на базе нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. В течение недели участники выполняли теоретические и практические задания, обменивались опытом и знакомились друг с другом в неформальной обстановке.



По словам эксперта-компатриота компетенции «Охрана труда» Марины Цыганковой, в этом году конкуренция среди участников была как никогда высокая. Каждый выкладывался на 100%, стараясь выполнить модули в отведенное время.



— В этом году очень сильно изменились задания. Это вызвало некоторые затруднения. Оценки получились спорные. Были визуальные модули, на которых необходимо было выступить, показать свое ораторское искусство. Охрана труда — это ведь не просто заполнение документов. Инженер по охране труда должен проявлять креативность, вести за собой людей, чтобы они поверили, что охрана труда — это то, что ему нужно. Не зря говорят: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести», — уверена она.

Яркий, насыщенный, волнительный и очень полезный — так отзываются о чемпионате PetroChemSkills его участники. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Каждый день становимся лучше»



Итоги завершающего этапа отраслевого чемпионата PetroChemSkills подвели в актовом зале колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Закрытие конкурса совпало с Днем рождения Нижнекамска. 22 сентября ему исполнилось 57 лет. О том, что история города и большая нефтехимия тесно взаимосвязаны, собравшимся рассказал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он напомнил, что своим появлением Нижнекамск обязан именно «Нижнекамскнефтехиму».

История города и большая нефтехимия тесно взаимосвязаны, собравшимся рассказал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима».

— Поздравляю участников чемпионата с завершением. Отрадно, что мы проводим церемонию закрытия в День города. Нижнекамск был заложен первостроителями. Они были настоящими профессионалами, не боялись трудностей. Сегодня наши градообразующие предприятия являются не только гордостью города, но и республики, страны. Сейчас у каждого есть уникальные возможности для развития. Спасибо СИБУРу за стремление к лучшему, за те навыки, которые вы передаете подрастающему поколению, — подчеркнул Рамиль Муллин.



Как отметил член правления — управляющий директор СИБУРа, лидер функции «Эффективность производства», председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов, с каждым годом PetroChemSkills набирает обороты, расширяет компетенции и количество участников.

Как отметил Игорь Климов, с каждым годом PetroChemSkills набирает обороты, расширяет компетенции и количество участников. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Приятно видеть столько молодых улыбающихся лиц в зале. Я искренне хочу поздравить всех с этим праздником. Особенно ценно, что завершение чемпионата совпало с Днем рождения Нижнекамска, где мы трудимся, работаем и побеждаем. Мое отношение к чемпионату очень трепетное. Одна из ценностей нашей компании — каждый день становимся лучше, меняем себя и все, что вокруг нас. Впервые PetroChemSkills прошел в 2019 году, тогда было восемь компетенций, 35 участников и 35 наставников. Отраслевой чемпионат PetroChemSkills становится частью ДНК СИБУРа. Отрадно, что он выходит за рамки компании. В этом году в нем принимали участие 29 предприятий, 160 участников и столько же экспертов, — подчеркнул он.



Значимость Отраслевого чемпионата PetroChemSkills для развития нефтехимической отрасли России отметила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. На церемонии закрытия она выступила перед студентами колледжа и участниками соревнований. По ее словам, такие конкурсы профессионального мастерства повышают престиж рабочих профессий и помогают стать профессионалами. Особую роль Лейла Фазлеева отвела институту наставничества.

Значимость PetroChemSkills для нефтехимической отрасли России отметила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Хочу поблагодарить СИБУР за проведение отраслевого чемпионата. Повышение профессионализма, улучшение качества работы — это замечательно, здорово и всегда доставляет удовольствие тому, кто движется по дороге к совершенству. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в конкурсе. Вы ставите перед собой высокие цели, отражаете самую главную задачу любой профессии — стать профессионалом. Я точно знаю, что двигаться на пути к совершенству каждому из вас помогает наставник. В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Ваши наставники достойно несут свою миссию и являются образцом для подражания, — сказала Лейла Фазлеева.



«Все было на высоте»



После выступления гостей ведущий объявил имена победителей Отраслевого чемпионата PetroChemSkills. Так, в компетенции «Охрана труда» первое место занял Артем Канисеев, ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности «Томскнефтехима». По его словам, до последнего не верил, что станет лучшим из лучших.



— Не ожидал, признаюсь честно. Были моменты, когда я с трудом справлялся с заданиями. Конкуренция серьезная. Я уверен, что разница между первым и вторым местами минимальная. Рад, что принял участие в чемпионате. Это прежде всего опыт, налаживание деловых контактов, новые знания и возможность расширить свои границы, — делится впечатлениями Артем.

После выступления гостей ведущий объявил имена победителей Отраслевого чемпионата PetroChemSkills. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В компетенции «Охрана окружающей среды» победу одержала Кристина Рыбалко из «ЗапСибНефтехима». Третьей стала сотрудница «Нижнекамскнефтехима» Елена Антропова. На предприятии она трудится более 20 лет, но, несмотря на внушительный стаж работы, впервые участвует в конкурсе профессионального мастерства.

Третьей в компетенции «Охрана окружающей среды» стала сотрудница «Нижнекамскнефтехима» Елена Антропова. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Хотелось бы занять первое место, но немного не хватило. Сказалось волнение. Нас было 14 участников из разных предприятий не только СИБУРа, но и других крупных компаний. Рада знакомству со всеми, что-то мы переняли друг у друга. Все было на высоте. Этот драйв от соревнований ни с чем не сравним, — говорит Елена.



Лучшим аппаратчиком химических производств стал представитель ТАНЕКО Марат Нуриев, победу в компетенции «Лаборант химического анализа» одержала Надежда Власова из «Томскнефтехима».

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Свои награды получили и студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки им Н.В. Лемаева. Они участвовали вне конкурса. Третьекурсник Вячеслав Баранов стал вторым в компетенции «Аппаратчик нефтехимических производств». Говорит, что осознанно выбрал эту профессию, по окончании колледжа планирует стать частью большой и дружной команды СИБУРа.



— Мои родные работают на «Нижнекамскнефтехиме», я тоже решил пойти по их стопам. После колледжа хочу устроиться в СИБУР и поступить на заочное отделение в НХТИ. Считаю, что нефтехимия — очень перспективная отрасль. А СИБУР именно та компания, в которой хочется трудиться и расти профессионально, — заключил он.

