День в истории: создали Саудовскую Аравию, назначили Волынец уполномоченной

Чем примечательна дата 23 сентября?

Сегодня, 23 сентября, Минтимер Шаймиев был избран первым секретарем Татарского обкома КПСС, была определена дата празднования тысячелетия Казани, уполномоченным по правам ребенка Татарстана была назначена Ирина Волынец, Сталин представил проект «автономизации» советских республик, в Москве открыли Дом-музей певца Федора Шаляпина, в Белом доме начался десятый съезд народных депутатов, появилось Королевство Саудовская Аравия. Родились оперный певец Нияз Даутов и соул-легенда Рэй Чарльз, актриса Элизабет Пенья и драматург Эдвард Радзинский. Умерли психиатр Зигмунд Фрейд, футболист Александр Старостин, министр обороны РФ Павел Грачев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Шаймиев — первый секретарь

23 сентября 1913 года в Казани родился Нияз Даутов. Окончив Татарскую оперную студию при Московской консерватории, проучившись в ней, он затем поступил в Уральскую консерваторию. Стал солистом и режиссером Свердловского театра оперы и балета, после работал в Челябинске. В Казани сначала оказался в 1956—1960 годах как главный режиссер Татарского театра оперы и балета. Вернулся на эту должность в 1975-м — и работал до смерти в 1986-м. В то же время заведовал кафедрой оперной подготовки консерватории. Всего у Даутова около 80 поставленных спектаклей.

23 сентября 1989 года на пленуме Татарского обкома КПСС Минтимер Шаймиев, председатель Совета Министров Татарской АССР, был избран первым секретарем. На следующий год он стал председателем Верховного Совета Республики Татарстан, после чего был избран первым президентом РТ.

Михаил Козловский, предоставлено realnoevremya.ru

23 сентября 1999 года Казанский совет народных депутатов определил дату празднования 1000-летия Казани — 30 августа 2005 года. Главным организатором стал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Для проведения праздника правительство России утвердило программу подготовки и создало Государственную комиссию по подготовке, которую возглавлял сначала премьер-министр, а затем президент страны Владимир Путин. На строительство и реконструкцию объектов города в рамках подготовки к празднованию было потрачено более 86 млрд рублей.

23 сентября 2020 года на заседании Комитета по социальной политике официально на должность уполномоченного по правам ребенка Татарстана была назначена председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец, которая в прошлом выдвигалась в кандидаты в президенты страны. Депутаты перед голосованием устроили ей своеобразный экзамен, заставив будущего омбудсмена заметно понервничать: отдельно попросили поделиться ее позицией по законопроекту об ускоренном изъятии детей из семьи и лишении родительских прав, прокомментировать вопрос изучения татарского языка в школах.

23 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, что собственники опустевших торговых центров, автосалонов и логистических центров Татарстана снова «пролетели» мимо налоговых льгот. Несмотря на обвальное падение выручки в ретейле, Татарстан не оказался готов пойти на уступки и снизить участникам рынка ставку по налогу на имущество с 2% до 1%. «В приоритете — IT-технологии, инвестиционные проекты в промышленности», — сообщил глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин. Но если резидентам «Иннополиса», работающим по УСН, готовятся продлевать льготы еще на три года (до 2026 г.), то крупный бизнес может их потерять с 1 января 2024 года.

realnoevremya.ru

В Москве открыли музей Шаляпина



23 сентября 1922 года Иосиф Сталин представил проект «автономизации» советских республик. План предусматривал полное поглощение этих республик РСФСР и лишение их независимости. По плану Сталина, никаких союзных республик существовать было не должно. Белоруссия, Украина и Закавказье должны были войти в состав России (РСФСР) на правах субъектов федерации наравне с другими автономными республиками. Против плана был Владимир Ленин: он настаивал на том, что республики должны иметь право на независимость в рамках РСФСР. В итоге был утвержден план Ленина, который стал началом формирования Союза Советских Социалистических Республик.

23 сентября 1988 года в Москве открыли Дом-музей певца Федора Шаляпина. Музей открылся благодаря инициативе первой жены певца Иолы Тарнаги, именно она предложила советским властям организовать мемориальный дом в особняке XVIII века, где певец прожил с 1910 по 1922 год. Коллекция музея была составлена из даров родственников и друзей Федора Шаляпина, она включает в себя фотографии, архивные документы, антикварную мебель и сценические костюмы.

23 сентября 1993 года в Белом доме начался X съезд народных депутатов. В этот же день началась блокада здания Верховного Совета РФ. Правительство решило отключить в Доме Советов тепло и электроэнергию, были отключены три кабельные линии из четырех. Для охраны Белого дома были собраны добровольцы, им выдали 74 автомата, 600 патронов к АКС-74У и 112 патронов к пистолетам. Президент Борис Ельцин и председатель правительства Виктор Черномырдин вынесли требование вывести из Белого дома людей и сдать оружие.

Михаил Козловский, предоставлено realnoevremya.ru

Родился великий Рэй

23 сентября 1930 года родился Рэй Чарльз, певец в стилях соул и ритм-энд-блюз. В пять лет его брат утонул в лохани, предположительно, от этого потрясения будущий музыкант стал слепнуть. О жизни пианиста снят фильм «Рэй» с Джейми Фоксом в главной роли. Музыкант записал более 70 альбомов и получил 17 премий «Грэмми». Многие его песни входят в канон американской музыки второй половины XX века.

23 сентября 1932 года был издан декрет «Об объединении частей арабского королевства», по которому государство стало называться Королевством Саудовская Аравия. Это крупнейшее государство на Аравийском полуострове, в современных границах существует с января 1926 года, когда после многолетней кровопролитной борьбы княжеств Аравийского полуострова произошло объединение земель.

