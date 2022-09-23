Татарстан оставил владельцев коммерческой недвижимости без налоговых льгот

Налоговые льготы ушли в «Иннополис»

Собственники опустевших торговых центров, автосалонов и логистических центров Татарстана снова «пролетели» мимо налоговых льгот. Несмотря на обвальное падение выручки в ретейле, Татарстан не готов пойти на уступки и снизить участникам рынка ставку по налогу на имущество с 2% до 1%. «В приоритете — IT-технологии, инвестиционные проекты в промышленности», — сообщил глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин. Но если резидентам «Иннополиса», работающим по УСН, готовятся продлевать льготы еще на три года (до 2026 г.), то крупный бизнес может их потерять с 1 января 2024 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Еще три года в «налоговом раю»

Первые финансовые наброски к республиканскому бюджету на 2023 год, опубликованные в виде соответствующих законопроектов, показали, что ряды получателей налоговых льгот на будущий год заметно поредеют. Железные гарантии есть, пожалуй, лишь у представителей IT-индустрии.

Одним из первых внесен законопроект о продлении льготной ставки по УСН для резидентов технико-внедренченской зоны ОЭЗ «Иннополис». IT-предприятия, работающие по упрощенной системе налогообложения, смогут рассчитывать на ставку 1% по налогу на доход или на 5% по доходам, уменьшенным на величину расходов (вместо действующих 6% и 15% соответственно). Для этого предприятия, как и прежде, должны соответствовать двум критериям: по местоположению и выручке. Во-первых, вести деятельность в городе численностью до 7 тысяч человек, то есть в «Иннополисе». Во-вторых, ежегодный доход с учетом уменьшения порогового значения должен быть не менее 90% на 70% от осуществления видов экономической деятельности, соответствующих ОКВЭД 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» и 63 «Деятельность в области информационных технологий».

Этот льготный режим налогообложения действовал с момента создания ОЭЗ «Иннополис», но формально срок его действия заканчивается 1 января 2023 года. Если законодательную инициативу утвердят на предстоящей сессии парламента, то льготы будут действовать еще три года до 2026 года (следует из материалов Госсовета РТ). По оценке авторов законопроекта, этой льготой воспользуется не менее 90 компаний к 2026 году, а выпадающие доходы казны оцениваются в 300 млн рублей, говорится в пояснительной записке.

Внесен законопроект о продлении льготной ставки по УСН для резидентов технико-внедренческой зоны ОЭЗ «Иннополис». Фото: Олег Тихонов/ realnoevremya.ru

«Льготы — это не подарок избранным»

Действие налоговых льгот привело к росту количества резидентов «Иннополиса». «Применение этих льгот за последние два года (с 2020 по 2022) оказало позитивное влияние на развитие малого и среднего бизнеса в городе «Иннополис», — отметили в пресс-службе Минэкономики РТ. — За это время количество компаний увеличилось на 52 (данные ОЭЗ «Иннополис»). При этом 10 компаний, работающих на УСН, перерегистрировались из других регионов».

Несмотря на международное санкционное давление, в ОЭЗ «Иннополис» ожидают дальнейшего прироста количества компаний на уровне динамики последних двух лет. По оценке экспертов, на льготный режим УСН могут дополнительно перейти не менее 20 компаний, которые прежде работали на общем режиме налогообложения. При этом дополнительные меры поддержки в виде грантов вводить в Татарстане не планируется.

— Любая льгота, которая приходит в Госсовет, подвергается экономическому анализу ее эффективности, — пояснил «Реальному времени» глава бюджетного комитета Леонид Якунин, добавив, что «небольшой эффект от ее применения есть». По его мнению, предоставление льгот — это не подарок избранным, а «инструмент достижения экономической цели, которую ставит правительство Татарстана».

«Цифровизация идет, есть отдельные программы, но специалисты уезжают. Надо привлекать кадры, надо сделать все, чтобы они приезжали работать в Татарстан», — объясняет он.

Кого еще ждут налоговые льготы, он не стал конкретизировать, но уточнил, что получателями станут предприятия МСБ (при условии работы в аккредитованном промышленном парке, — прим. авт.), «промышленные предприятия, которые имеют льготу по налогу на прибыль, КАМАЗ по налогу на имущество» (имеет нулевую ставку).

«Любая льгота, которая приходит в Госсовет, подвергается экономическому анализу ее эффективности», — пояснил «Реальному времени» глава бюджетного комитета Леонид Якунин. Фото: tatarstan.ru

Кому не светят льготы

Что касается другого бизнеса, торговые центры, автосалоны и логистические центры, которые сильно пострадали в последние годы, снова «пролетели» мимо налоговых льгот. Впервые их владельцы обращались за помощью о предоставлении отсрочки по налоговым платежам в 2020 году, но им отказали. «Тогда нам сказали — берите кредиты», — рассказали девелоперы.

Между тем Нижегородская область решила помочь этой категории предпринимателей, подготовив законопроект о введении для организаций и ИП налоговых льгот по УСН и налогу на имущество. Меры поддержки коснутся не только ИТ, но и сектора грузоперевозок, операторов торговых центров и складских помещений, автосалонов. Для них ставки по УСН составят 3% и 7,5%, а в части налога на имущество предусматривается снижение ставки по налогу с 2% до 1% для организаций-операторов торговых центров и складских помещений, автосалонов.

— У нас нет льгот для торговых центров и автосалонов. В части снижения ставки налога на имущество для складских комплексов изменений не ожидается, — сообщил Леонид Якунин. — Почему? Надо смотреть экономику территорий в целом. У каждого она разная. Нужно иметь в виду, что при таких льготах есть территории дотационные и есть регионы, которые обеспечивают сами себя. И получается так, что дотационным регионам проще принимать решение, потому что они получают дотации из федерального бюджета. У нас есть дотации из федерального центра на целый ряд вопросов, на реализацию нацпроектов. Но мы и так достаточно много льгот принимаем по всему бизнесу, и не только для резидентов ТОСЭР.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, за последние годы республика предоставила льготы бизнесу на 24 млрд рублей. Ранее Якунин отмечал, что за 15 лет компаниям дали льгот на 15 млрд рублей, а в бюджет от них поступило 25 млрд рублей. В качестве идеального примера он привел ОЭЗ «Алабуга» и Менделеевск, которые обеспечили не только возврат бюджетных инвестиций, но и решили социальные вопросы с трудоустройством.

Регионы не смогут понижать



Проведение налоговых льгот через парламент в этом году будет проходить тяжелее, так как бюджету предрекли резкое падение налоговых сборов в конце этого года. Другая напасть в том, что с 1 января 2024 года у регионов могут отобрать право на предоставление льготных ставок по налогу на прибыль. Изначально они могли потерять эту возможность уже с 1 января 2023 года (согласно п. 1 ст. 284 НК РФ), но затем право регионов продлили еще на один год.

Предполагается, что после 1 января 2024 года субъект России сможет вводить пониженные ставки до 12,5% только участникам инвестиционных соглашений, а компенсировать выпадающие доходы будет федеральный бюджет.

— Дотации будут предоставляться в пределах ассигнований федерального бюджета в размере 2/3 доходов, недополученных в связи с предоставлением вычета. Компенсации получат только те субъекты РФ, в которых утвержден план по созданию системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов. Предоставление компенсаций является логичным шагом в рамках концепции развития инвестиционной деятельности в РФ. Регионы, получая частичное возмещение выпадающих доходов, будут охотнее предоставлять налогоплательщикам возможность применения ИНВ и идти на уступки в вопросах сокращения ограничений на применение льгот, — отметили в консалтинговом агентстве Taxology.