«Желаем продолжать завещанное нашими отцами и прадедами: обычай моление»

Исламские ценности при советском атеизме.Часть 1

Фото: предоставлено realnoevremya.ru из музея мечети «Марджани»

Антирелигиозная политика в СССР внесла серьезные изменения в развитие татарского общества. Однако, несмотря на давление, ислам в нашей стране продолжал играть важную роль у татар, определяя жизнь мусульманских общин. Подробнее об исламских ценностях при Советах рассказывает на канале «Татарский мир» Института истории им. Ш. Марджани доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологических исследований Лилия Сагитова.

Мусульманская община в центре России

15 мая 1932 года декретом правительства за подписью И. Сталина была объявлена «безбожная пятилетка», поставившая конкретную цель: к 1 мая 1937 «имя Бога должно быть забыто на территории страны».



Таким образом, политика советского атеизма выводила религию за рамки легитимной публичности. Но ислам не исчез, а переместился в сферу приватного пространства. В отличие от православия, ислам, благодаря интенсивности обрядово-ритуальных практик, мог поддерживаться и воспроизводиться на уровне семьи и локальной общины и отчасти в публичном, но нелегитимном пространстве частично сохранившихся духовных институтов.

Как жители Средней Елюзани сохраняли исламские ценности при советском атеизме

Кейс татарского села Средняя Елюзань Пензенской области представляет собой пример того, как его жители — мусульмане, сумели сохранить ценности и нормы ислама в то непростое время.

У мечети мечети XIX в. в с. Средняя Елюзань, фото 1920-х г. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

С установлением советской власти, в Средней Елюзани осталось четыре мечети. В сталинский период, несмотря на жесткость мер и репрессии против служителей культа, в селе продолжали работать все мечети, из которых лишь одна имела официальный статус. Такое положение дел не могло долго оставаться без внимания областной администрации. Исход очередной проверки в апреле 1946 года получил отражение в письме Уполномоченного совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР (СДРК) по Пензенской области:



«В селе Ср. Елюзань мною зарегистрировано одно религиозное общество, каковому райисполкомом передано здание мечети под №3. Между тем из поступивших в мое распоряжение сведений видно, что фактически в селе Ср. Елюзань действуют все четыре мечети, в которых исполняют обязанности муллы <…>

Такое положение далее терпимо быть не может. Все незарегистрированные религиозные общества должны быть объединены в одно, а мечети под №№ 1, 2 и 4 должны быть закрыты и приняты Райисполкомом».

История борьбы жителей Средней Елюзани за сохранение своей духовной автономии

Пожалуй, этот период можно обозначить в качестве стартового в длительной истории борьбы жителей села за сохранение своей духовной автономии. Сохранившиеся письма сельчан, партийные рапорты и информационные отчеты помогают реконструировать события в течение последних пятидесяти лет советского правления.

Архивные данные свидетельствуют о слабой эффективности предпринимаемых советской бюрократией мер. Так, по прошествии трех лет, в 1949 году, уполномоченный по делам религии информировал, что «В с. Ср. Елюзань Чаадаевского[1] района при наличии одной зарегистрированной мечети верующими проводятся молитвенные собрания в двух еще незарегистрированных мечетях».

[1] В разные годы советского периода село Средняя Елюзань переходило попеременно в юрисдикции Чаадаевского или Городищенского районов.

Продолжающаяся активность верующих привела к тому, что 16 марта 1950 г. Исполнительный комитет Пензенского областного Совета народных депутатов вынес решение в адрес районной администрации о прекращении деятельности трех неофициально действующих мечетей. Однако закрытие мечетей сопровождалось протестом местных жителей. Вот сохранившаяся история очевидца:

«Ну, потом уже религию начали запрещать все больше и больше... В тех мечетях хранили и удобрения. Но такие смелые люди были, днем удобрение привозят, загрузят в мечети, а народ ночью его оттуда выгружает в барак. Потом днем пришли милиционеры, чтобы заставить народ перевести это удобрение снова в мечеть. <…> Но потом снова местные власти, свои руководители заставляли загружать удобрение обратно в мечеть. Но религия у нас в деревне все время была. Против течения не пойдешь». (Интервью №4)

предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

По всем нормам советских бюрократических правил елюзанцы продолжили попытки решить проблему теперь уже на высшем уровне правительственной иерархии. Первое письмо от имени 458 хозяйств за подписью 47 человек, преимущественно колхозников и нескольких единоличников, было послано 7 января 1950 года на имя Н.М. Шверника. Второе заявление от имени 35 верующих от 450 хозяйств было послано 29 января 1951 года вновь тому же адресату. Примечательно, что авторы письма апеллировали к букве закона:



«Мы, нижеподписавшиеся граждане-колхозники, вторично вынуждены обратиться к Вам тов. Председатель, с нижесказанной просьбой, имея ввиду, что на основании Сталинской Конституции мы не лишены и не лишались лежащего на нас права религиозного убеждения, в силу которого мы все колхозники желаем продолжать завещанный нашими отцами и прадедами обычай моление».

Третье письмо с просьбой об открытии второй мечети от 916 хозяйств и подписанное 62 верующими — на имя Председателя Совета министров СССР Г.М. Маленкова. Четвертое письмо было отправлено в первой половине апреля 1956 года на имя Н.С. Хрущева и Председателя Совета Министров СССР Н.А. Булганина. Все отправленные обращения не были удовлетворены под предлогом достаточности одного здания для нужд верующих.

Продолжение следует...