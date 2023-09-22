«Это очень крутая возможность для старта карьеры»

30 студентов стали обладателями именной стипендии Ак Барс Банка и получили возможность трудоустроиться

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Ак Барс Банка

415 студентов из 47 учебных заведений боролись этим летом за возможность получать именную стипендию Ак Барс Банка. И вот стали известны имена счастливчиков. В честь 30-летия банк отобрал среди участников 30 победителей и в течение года будет выплачивать им стипендию. Однако материальная помощь — не единственная привилегия стипендиатов. Какие еще возможности открывает банк победителям конкурса и как проходил отбор — в материале «Реального времени».

30 стипендиатов на 30-летие банка

Ак Барс Банк озвучил победителей ежегодного конкурса на соискание именной стипендии. В честь юбилея, банку в этом году исполняется 30 лет, было принято решение увеличить количество стипендиатов с 20 до 30 человек. В текущем учебном году 10 студентов колледжей и 20 студентов вузов будут получать стипендию в размере 2 500 и 5 000 рублей.

Конкурс именной стипендии Ак Барс Банка является одним из самых престижных в регионе. В этом году в нем приняли участие 415 студентов из 47 учебных заведений. Примечательно, что 68 участников представляли учебные заведения, расположенные за пределами республики Татарстан, двое из которых стали победителями.

— Я узнала о конкурсе на сайте одного из казанских вузов. Стараюсь мониторить сайты и социальные сети ведущих учебных заведений страны, чтобы быть в курсе интересных предложений. Уже пять лет я участвую во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, являюсь дважды стипендиатом правительства Российской Федерации, в этом году стала стипендиатом президента РФ. Меня очень удивило, что есть именные стипендии от такой крупной компании. Кроме того, Ак Барс Банк предложил нам пройти стажировку — это очень крутая возможность для старта карьеры, потому что все просят опыта при найме на работу, а у нас этот опыт теперь будет точно, — поделилась впечатлениями Елизавета Плохих, студентка Ульяновского государственного университета.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Ак Барс Банка

Принять участие в конкурсе могли студенты 3—4 курсов и 1—2 курсов магистратуры. Конкурс проходил в два этапа: первый — подача заявки на сайте банка, второй — отправка портфолио со своими достижениями. Победителей выбирала стипендиальная комиссия, в которую вошли руководители направлений Ак Барс Банка.



— Не первый год участвую в комиссии конкурса. Мне очень радостно видеть творческую молодежь, незашоренные умы, которые занимаются финансами. Все вы проактивные студенты, с вами очень приятно работать. Сейчас мы живем в довольно непростое время, много изменений происходит, в сфере финансов в том числе, макроэкономические правила перестают работать. На стыке новых технологий и классического банкинга финансовому менеджменту приходится решать многие вопросы, что еще раз подчеркивает: финансовые специальности нужны будут еще долгое время. Мое вам напутствие — дерзайте, продолжайте развиваться в этом направлении, — обратился к стипендиатам директор департамента финансов Ак Барс Банка Айрат Шарапов.

Стажировка и возможность трудоустроиться

Стипендия Ак Барс Банка отличается тем, что это не только материальная поддержка студентов. На этот учебный год студенты полностью окунаются в банковскую жизнь. Победители конкурса проходят обучение, оплачиваемую стажировку и получают возможность участвовать в мероприятиях и активной общественной жизни банка. Кроме того, студенты могут развивать совместные проекты, директора и руководители направлений готовы стать экспертами для их научных работ. А самое главное — по завершении учебы каждый при желании получает возможность трудоустроиться.

По словам ведущего специалиста по работе с учебными заведениями Полины Кирьяновой, в банк трудоустраиваются 40% стипендиатов. Наглядный пример — Дамир Галиев, директор по инновациям Ак Барс Банка. Он так же 15 лет назад начал свой путь в банке с получения именной стипендии.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Ак Барс Банка

— Мне неинтересно было просто куда-то трудоустроиться, я целевым образом хотел именно в Ак Барс Банк, потому что понимал: лучшие компетенции на рынке ценных бумаг в Казани они здесь. Было очень интересно окунуться в эту практику, — поделился Дамир Галиев своей историей.

Именно возможность трудоустроиться привлекает и молодого студента университета управления ТИСБИ в именной стипендии:

— Меня больше интересует не материальная сторона стипендии, а возможность пройти стажировку и трудоустроиться. Сейчас я получаю образование в сфере IT, второе высшее планирую получить экономическое и в дальнейшем продвигаться в банковском деле. Хочется, чтобы банк меня увидел, а я постараюсь оправдать доверие, — отметил Николай Сычев.

Поздравил стипендиатов и министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. От отметил, что министерство, как и Ак Барс Банк, заинтересовано в том, чтобы молодежь оставалась в Татарстане.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Ак Барс Банка

— Молодежь республики — это наш стратегический потенциал, мы крайне заинтересованы, чтобы вы комфортно чувствовали себя здесь, в Татарстане, благодарим Ак Барс Банк за создание лучших условий, которые важны и актуальны для молодого поколения, — подчеркнул министр.

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