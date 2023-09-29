О чем мечтали богатые татары и при чем здесь кочевое прошлое?

Богатые татарские предприниматели Казани начала ХХ века, часть которых входила в первую гильдию купечества и владела крупными предприятиями в городе, любили коллекционировать предметы роскоши, как и было положено их статусу. В то же время их коллекции отличали национальный колорит, религиозная тематика и древние традиции. Подробнее о том, что коллекционировали богатые татары, рассказывает в своем блоге доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

В психологии дореволюционных татар (да и у некоторых современных, наверное) есть склонность к накопительству. Может быть, поэтому среди них много было предпринимателей: накопили стартовый капитал и алга, приумножать нажитое. Но что делать, когда все деньги уже заработаны, а хочется чего-то для души? Правильно, продолжать накопительство. Правда, тогда это уже называлось коллекционированием.

Итак, отправляемся в путешествие в прошлое и узнаем, что собирали татарские богачи (татар байлары) примерно 100—150 лет назад.

1. Книги

Да, да, обыкновенные книги. Предметом коллекционирования были Коран, комментарии к нему, хадисы. Как свидетельствовали авторы XIX века, татары больше всего берут книги «богословские, покупать которые считает своим долгом каждый благочестивый мусульманин». Поэтому у многих богатеев были солидные домашние библиотеки, с дорогими книжными собраниями. Некоторые даже открывали или собирались открывать публичные библиотеки на основе своих коллекций (например, Акчурины в Симбирской губернии; Каримовы, Апанаевы и Галеевы (Баруди) в Казани).

Даже татарский купец хотел считаться «укымышлы кеше», вот и покупал книги. Много книг. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

2. Оружие

Боевой дух татар никуда не исчез и в XIX веке. Поэтому разные виды холодного и огнестрельного оружия татарские богачи уважали. К примеру, в кабинете казанского купца Исхака Юнусова в 1880-х годах имелись два кинжала, старое английское ружье, две винтовки, нож, шашка и турецкий ятаган. Солидный набор. В Казани и Уфе были зафиксированы в то время и другие татарские любители оружия.

Турецкий ятаган, XIX век. Аналогичное оружие было в кабинете Исхака Юнусова. предоставлено realnoevremya.ru нацмузеем РТ /tatar.museum.ru

3. Скакуны



Кто-то еще считает, что татарские всадники канули вместе с Чингисханом? А вот и нет, они возродились в лице любителей конных скачек и дорогих скакунов в XIX веке. Генетическая память, ничего не поделаешь. В городе Троицке Оренбургской губернии татарские купцы собирались даже построить ипподром. Главными инициаторами были братья-купцы Яушевы. Список фамилий коллекционеров дорогих скакунов из татарских купцов будет слишком длинным, поэтому ограничимся Яушевыми.



4. Старинные монеты

Где татарин, там и деньги. В данном случае очень любили коллекционировать различные динары и дирхемы, золотоордынские монеты. Среди нумизматов начала ХХ века из известных фамилий отметились те же Акчурины, а еще казанские Аитовы. Были и неизвестные широкой публике имена.

Любопытно, что богатые татары коллекционировали именно золотоордынские монеты. Генетическая память?

Были и другие предметы коллекционирования, в том числе поощряемые женщинами. Но об этом поведаем как-нибудь в другой раз.