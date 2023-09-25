Военная служба служилых татар в период Семилетней войны 1756–1763 годов

В Семилетней войне (1756—1763 гг.), которую Россия вела силами регулярных войск армии и флота, стране помогали иррегулярные части из конных казаков, калмыков, служилых татар, мещеряков и башкир. Подробнее о роли служилых татар в этом конфликте рассказывает на канале «Татарский мир» Института истории им. Ш. Марджани кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Поволжья и Приуралья Ильшат Файзрахманов.

Британский премьер Уинстон Черчилль вполне обоснованно называл Семилетнюю войну 1756—1763 гг. «первой мировой». Действительно, военные действия происходили как в Европе, так и на других континентах. Для России этот конфликт стал крупнейшим со времен Северной войны 1700—1721 гг. — она совместно с Австрией и некоторыми другими союзниками воевала против усиливающейся на европейском континенте Пруссии.



В ходе войны основные военные действия велись силами регулярных войск российской армии и флота. Им продолжали помогать иррегулярные части, в основном состоявшие из конных казаков, а также калмыков, служилых татар, мещеряков и башкир. Мы же подробнее осветим роль служилых татар в Семилетней войне 1756—1763 гг.

Татарин «башкирец», гравюра XIX в. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Все сборы и приготовления провести в наикратчайшие сроки

Еще до начала военных действий начались приготовления к походу. 10 апреля 1756 г. оренбургскому губернатору И.И. Неплюеву и казанскому губернатору Ф.И. Головину были посланы сенатские указы с повелением нарядить и прислать вооруженных двуконных 2 тыс. мещеряков и башкир (из Оренбургской губернии) и 1 тыс. казанских татар (из Казанской губернии) во главе с их старшинами. Предполагалось, что эти войска до вступления в бой должны были дислоцироваться по гарнизонам от Чернигова до Пскова.



Так как все служилые татары были в подчинении Адмиралтейства, организацией наряда в 1 тыс. служилых татар занимался как казанский губернатор Ф.И. Головин, так и капитан-командор при Казанской адмиралтейской конторе А.Т. Баранчеев. В поход направлялись самые лучшие из тех, кто должен был нести службу в Оренбургской губернии. Все сборы и приготовления необходимо было провести в наикратчайшие сроки.

Списки бойцов А.Т. Баранчеев прислал казанскому губернатору. По первоначальным спискам численность наряжаемых в поход служилых татар составила 1 004 человека (включая старшин). В их числе старослужилые мурзы и татары Казанской, Нижегородской губерний и Ставропольского уезда Оренбургской губернии — 517, прежде бывшие ясачные татары Казанского и Свияжского уездов, приписанные к Адмиралтейству в 1752 г. вместо служилых мурз и татар Воронежской губернии — 319, прежде бывшие ясачные татары Казанского, Свияжского и Симбирского уездов, приписанные к адмиралтейским корабельным работам в 1754 г. вместо служилых новокрещен Казанской губернии — 168 человек.

А.Т. Баранчеев высказал сомнения относительно возможности участия в походе приписанных к Адмиралтейству из числа бывших ясачных крестьян, поскольку у них раньше не было старшин и вооружения и они вряд ли были в состоянии выполнять военные задачи. Однако отправка войск была временно отложена. К 1 июня 1756 г. губернаторам были посланы указы: держать собранные войска в готовности и ждать дальнейших указаний относительно выдвижения в поход.

Именная ведомость наряженным в поход в 1756 г. приписных к Адмиралтейству для корабельных работ служилых мурз и татар Ногайской и Зюрейской дорог Казанского уезда предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Выбрав лучших и доброконных...

Наконец, 2 сентября 1756 г., Сенат распорядился отправить «к походу казанских служилых татар, выбрав лучших и доброконных 500 человек, ныне вывесть как наискорее ближе к Лифляндии». Всего на сборы предоставлялось 24 часа. Войска должны были иметь собственное вооружение и «добрых» лошадей. Вторая половина наряженных воинов большей частью из числа новоприписанных к Адмиралтейству оставалась дома и находилась в готовности выступить сразу же при получении нового указа. Как правило, участников похода набирали из больших семей, в которых были двое, трое и более годных к военной службе по возрасту и состоянию здоровья родных братьев.

Кроме этого наряда, большой контингент набирался на службу в Оренбургскую губернию: из приписных вместо новокрещен Свияжского уезда — 557 человек, из приписных вместо воронежских Казанского и Свияжского уездов — 815 человек. Более того, на их плечи легло снабжение лошадьми отправляющихся в поход старослужилых, чтобы они ехали с двумя лошадьми. Этих лошадей намеревались брать из тех, которые были подготовлены в свое время для «башкирского» похода (Башкирского восстания 1755—1756 гг.), но не отправленных туда, поскольку новоприписные к Адмиралтейству в подавлении восставших не были задействованы. Однако были большие сложности с набором лошадей на местах — чиновники жаловались на то, что набранные лошади слабые и старые, негодные для дальнего похода, из-за чего их возвращали и набирали повторно в новоприписных деревнях с привлечением коновалов из числа казанских слободских татар, знающих «в лошадях доброту».

Выступающие в поход мещеряки, башкиры и казанские татары должны были быть обеспечены жалованием, продовольствием и прочим во время в пути и по месту последующей дислокации наравне с донскими казаками. По наряду 1756 г. каждому наряжаемому было определено годичное жалование и провиант, лошадям за фураж на 7 месяцев. Всего было наряжено иррегулярной конницы: донских казаков — 5 тыс., калмыков — 500 с их старшинами; мещеряков, башкир и казанских татар — по 506 (включая старшин). Таким образом, государство обязалось взять на себя частичное обеспечение иррегулярных войск, а вооружением и лошадьми (одной лошадью) они обеспечивали себя сами.

Вооружение служилых татар было как свое, так и добытое во время «башкирского» похода. В «Именной ведомости наряженным в поход в 1756 г. приписных к Адмиралтейству для корабельных работ служилых мурз и татар Казанского уезда Ногайской и Зюрейской дорог Закамской стороны» значатся имена и фамилии сотников, пятидесятников и рядовых по каждой деревне и сотне, а также записано какое они при себе имели оружие. Согласно ведомости, всего насчитывалось 623 человека (отметим, что не все из них были направлены по первому наряду), каждый был вооружен и имел по два вида оружия. Самыми распространенными были сабли в сочетании с сайдаками (луки и стрелы с соответствующей экипировкой), турками (вид ружья) или ружьями — всего 86,7% от общего количества. Остальные имели палаши (рубящее и колющее ручное оружие с длинным прямым клинком — что-то среднее между мечом и саблей) в сочетании с сайдаками, турками или ружьями. Итоговые сведения выглядят так: «сайдак да сабля» — 266, «турка да сабля» — 207, «ружье да сабля» — 67, «турка да палаш» — 39, «сайдак да палаш» — 28, «ружье да палаш» — 16, итого — 623. Как видим, в данной группе служилых татар отсутствует распространенное для того времени оружие — копье. Однако в именном списке «приготовленным в поход служилым татарам» Казанского уезда Заволской Горной стороны они имелись у всех 111 воинов. Кроме того, у некоторых были другие виды оружия: тесаки и шпаги.

Продолжение следует...