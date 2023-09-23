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И что с этим делать: прокрастинация

00:00, 23.09.2023
И что с этим делать: прокрастинация
Фото: Евгений Федоров/ realnoevremya.ru

Прокрастинацию объясняют с помощью смещенной активности, когда внутренний конфликт создает преграду для направления действия. Некоторые сравнивают ее с ленью. Но у этих явлений разная основа. В этих и других нюансах и, конечно, в причинах психологического явления Альсина Газизова разбиралась вместе с Елизаветой Горловой, практикующим психоаналитиком, членом ассоциации клинического психоанализа и психотерапии Санкт-Петербурга, в новом проекте «Реального времени» — «И что с этим делать». Выпуск первый.

Интернет-газета «Реальное время»
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