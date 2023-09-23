И что с этим делать: прокрастинация
Прокрастинацию объясняют с помощью смещенной активности, когда внутренний конфликт создает преграду для направления действия. Некоторые сравнивают ее с ленью. Но у этих явлений разная основа. В этих и других нюансах и, конечно, в причинах психологического явления Альсина Газизова разбиралась вместе с Елизаветой Горловой, практикующим психоаналитиком, членом ассоциации клинического психоанализа и психотерапии Санкт-Петербурга, в новом проекте «Реального времени» — «И что с этим делать». Выпуск первый.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым