Игры БРИКС: самое главное спортивное событие 2024 года

Владимир Леонов анонсировал джуксей, кабадди и капоэйру

Через 9 месяцев Казань примет Игры БРИКС — самое глобальное предолимпийское спортивное событие в России в 2024 году. Игры пройдут с 12 по 23 июня, при этом количество видов спорта выглядит вполне солидно — 25. Спортивная редакция «Реального времени» прогнозирует борьбу в игровых командных видах спорта.

Какие виды спорта можно будет посмотреть в Казани. Версия «Реального времени»

Информация об Играх БРИКС пока что выглядит, как уравнение для средних классов, в котором известны количество стран-участниц, с предположением, что их может стать и больше, и количество спортивных объектов — 12, которые предполагается задействовать. За икс можно взять вид спорта, планируется, что их будет 25 — вопрос каких? Министр спорта Татарстана Владимир Леонов озвучил предполагаемые «хотелки» от стран — постоянных участниц БРИКС: капоэйра от Бразилии, кабадди от Индии, го от Китая, джуксей от ЮАР, а от России борьба на поясах — национальный вид спорта Татарстана. Для этих национальных видов спорта нет необходимости строить новые спортивные объекты, южноафриканский джуксей вообще напоминает русские городки, останется ли кабадди, если сама Индия сходит с ума по крикету, так что виды спорта от стран-участниц еще могут подвергнуться пересмотру. Хотя в случае с кабадди для Казани и России этот вид индийского единоборства был бы наиболее оптимален. Можно было бы вспомнить еще и о шахматах, но они включены в программу «Всемирных игр дружбы», которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в августе 2024-го.

Кстати, список 27 видов спорта «Всемирных игр дружбы», из которых 22 олимпийские дисциплины, дает дополнительное понимание на то, какие виды спорта могут не разыгрываться в Казани, с учетом того, что это еще и олимпийский год. Это баскетбол и стритбол, BMX-фристайл и маунтинбайк, гимнастика и художественная гимнастика, классический и настольный теннис, легкая и тяжелая атлетика, плавание и синхронное плавание, пляжный волейбол и футбол, бокс, борьба, дзюдо, прыжки в воду, скалолазание, скейтбординг, тхэквондо, фехтование. Их, скорее всего, мы в Казани не увидим. Два старта на лето — это еще куда не шло, Европа в олимпийский год проводит чемпионаты континента накануне Олимпиады по водным видам спорта и легкой атлетике, и ничего. А опыт первых «Игр дружбы» еще в 1984 году подсказывал, что даже спортсмены западных стран готовы были приехать на простартовку, после участия в Олимпиаде, если бы чувствовали в себе силы и желание. То есть даже участники Олимпиад способны стартовать еще раз до или после Игр, но три старта за лето — это чересчур.

Владимир Леонов озвучил предполагаемые «хотелки» от стран постоянных участниц БРИКС Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Велоспорт и парусные дисциплины нам просто негде проводить

Помимо «дружеских» 22 видов спорта, сложно представить проведение в Казани стартов по трековому и шоссейному велоспорту, парусному спорту и серфингу. Озвученные 12 спортивных объектов не позволяют принимать большинство из перечисленных дисциплин. Тем самым оставшиеся олимпийские дисциплины складываются в потенциальную спортивную программу «Игр БРИКС», которая общими усилиями полностью повторяет олимпийскую программу. Это игровые командные виды спорта водное поло, волейбол, гандбол, регби-7, футбол и хоккей на траве. Плюс академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ, пулевая и стендовая стрельба, бадминтон, гольф, конный спорт (выездка, конкур и троеборье), прыжки на батуте, пятиборье, стрельба из лука, триатлон. Кстати, спасибо МОК за то, что исключил из программы парижской Олимпиады бейсбол и женскую разновидность этой игры софтбол. «Импортозамещать» эти игры для России было бы практически кощунственно.

Премии будут как на Олимпиаде

Что еще подсказывает, что в Казани будут именно названные спортивные дисциплины? Например то, что помощник президента России, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин уточнил в ходе сессии «Спортивный Дальний» Восточного экономического форума, что «президент дал поручение победителей «Всемирных игр дружбы» считать победителями Олимпийских игр, они получат такие же деньги. Мы возвращаемся на 40 лет назад, это все не ново, мы все это уже переживали». Помимо того, заместитель министра спорта России Азат Кадыров конкретизировал, что «Призовой фонд, который предусмотрен на Игры в Париже, будет направляться на поддержку спортсменов (участников «Всемирных игр дружбы»). Там предусмотрено около 800 млн рублей».

Но в программе «Игр Дружбы» нет еще порядка 20 олимпийских дисциплин, и логично предположить, что их участники будут разыгрывать свои медали и правительственные премии в Казани. Поскольку другие масштабные международные старты на 2024 год в России не предусмотрены. Точнее, предусмотрены, но это зимние старты Второй спартакиады сильнейших, которые пройдут в Москве и Московской области.

В программе «Игр дружбы» нет еще порядка 20 олимпийских дисциплин realnoevremya.ru

Практически вся предполагаемая «линейка» игровых командных видов спорта выглядит очень привлекательно для любителей спорта. Проблема может возникнуть только у Бразилии, поскольку за редким исключением эта страна представлена на Олимпиадах практически во всех игровых командных видах спорта. Что касается даже Китая, то в Токио-2020 он был представлен только в женском баскетболе, водном поло, волейболе и хоккее на траве. А Токио в этом плане не совсем показателен, поскольку тогда Япония стартовала как хозяйка Игр, и Азия получала дополнительную квоту. В Париже можно смело предполагать, что японки отберут у Китая место в женском баскетболе и хоккее на траве. Итоги недавнего чемпионата мира показали, что в мужском баскетболе в Азии у мужской сборной Китая в соперниках есть еще Иран, Ливан, Филиппины и Япония при наличии всего одной олимпийской квоты. Индийцы традиционно сильны в хоккее на траве и, казалось бы, могут не особо переживать за олимпийские путевки. С другой стороны, на домашнем чемпионате мира 2023 года мужская сборная вылетела в одной восьмой, как и Малайзия, когда Южная Корея вышла в четвертьфинал. А ведь есть еще традиционно сильный Пакистан. У женщин в борьбу за единственную путевку готовы вступить Южная Корея и Япония, а они, как и Индия с Китаем, примерно одинаковы по уровню командного мастерства. Скорее там ЮАР может чувствовать себя спокойно, и в мужском и женском хоккее на траве, и в мужском водном поло, поскольку уровень конкуренции в Африке не так высок.

Где можно рассчитывать на конкуренцию?

Иными словами, количество мест на олимпийских турнирах ограниченно, и Индия, Китай, ЮАР, не говоря уж о России, не обязательно попали бы в Париж-2024. У нас тоже, по опыту прошлых Игр, участники были только в волейболе, а также женском водном поло, гандболе и регби-7.

«Забравшись на чужую территорию», можем констатировать, что в мужском баскетболе, где бы не проходил турнир, есть Бразилия и Китай, как участники предыдущего ЧМ, и Россия, которая обязательно бы там стартовала. Женская сборная Китая выиграла серебро прошлогоднего чемпионата мира, и вместе с конкурентными бразильянками и россиянками будет неплохое трио. Как и в волейболе, правда, там любопытно будет посмотреть на мужскую сборную Индии. Китай пытался «прокачаться» в гандболе за счет участия в чемпионате России среди женщин, и парой своих игроков в наших командах, но в этой игре вне конкуренции будут наша и бразильская сборные. Как и в водном поло среди мужчин, хотя Китай усиливается с каждым годом. Наиболее ровным будет выглядеть уровень в хоккее на траве, и можно еще пофантазировать о том, чтобы нынешние и бывшие игроки «Стрелы» составили костяк сборной ЮАР по регби-7. Понятно, что Джермейн Джордаан не создан для этой разновидности игры, но Майкл Амирас, Дамеон Вентер, Эдмунд Людик, Кобус Мораис, да и находящиеся в арендах, или перешедшие в другие российские команды «стрелки» вполне способны составить некий вариант «Барбарианс», в то время, как основная сборная ЮАР по семерке спокойно готовилась бы к Парижу.

