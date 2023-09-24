Как татарин Фазыл Туйкин стал классиком башкирской литературы

Фото: Фазыл Туйкин в заключении. Казань. 1938 г. /Из книги «Бертуган Туйкиннар: тарихи-документаль җыентлык». Казан, 2007, предоставлено realnoevremya.ru институтом истории

В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения известного башкирского поэта и драматурга начала XX века Фазыла Туйкина. Его произведения были популярны и любимы не только у башкир, но и у татар и других тюркских народов. Подробнее о том, как талантливый юноша татарского происхождения стал видным литературным деятелем Башкирии, рассказывают на канале «Татарский мир» Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ его сотрудники.

Скромный учитель из татарской деревни Зай-Каратай Бугульминского уезда Самарской губернии (современный Лениногорский район Татарстана) Фазыл Туйкин, как и многие представители интеллигентной молодежи начала ХХ века, пробовал себя в разных литературных жанрах: поэзии, драматургии, литературной критике, публицистике. В эпоху возрождения татарской культуры в начале XX века каждый татарский шакирд пытался донести свои мысли и чувства до нации с помощью печатного слова.



Прошли годы: ушли в небытие мечты татарской молодежи о просвещенной нации, в новых советских реалиях судьбы большинства сложились трагическим образом. В их числе был и Фазыл Туйкин, которого расстреляли в феврале 1938 года в Казани.

Фазыл Туйкин — шакирд медресе «Мухаммадия». Казань. 1903 г. Из книги «Бертуган Туйкиннар: тарихи-документаль җыентлык». Казан, 2007, предоставлено realnoevremya.ru институтом истории

Пока в родном Татарстане о невинной жертве политических репрессий помалкивали, ибо не принято было упоминать имена таких людей, и старались «забыть» его литературное творчество, в соседнем Башкортостане сложилась иная ситуация. Именно в Уфу, кстати, устав от осуждающих взглядов окружающих, уехали дети этого «врага народа». Там тем временем шла параллельная научная жизнь, и «забытый» татарскими литературоведами Фазыл Туйкин пополнил ряды дореволюционных башкирских литераторов.



Здесь нужно вспомнить некоторые детали биографии этого малоизвестного деятеля татарской культуры начала ХХ века. Фазыл Туйкин родился в деревне Зай-Каратай в 1887 году. Всю жизнь его надежной опорой был старший брат — Кабир Туйкин, тоже учитель. Они были сыновьями зай-каратаевского муэдзина, а их предки служили имамами в этой деревне с начала ХIХ века.

Фазыл Туйкин рос в деревне Зай-Каратай на попечении рано овдовевшей матери Гайши. Мать братьев Туйкиных приходилась родной сестрой каракашлинского муллы Харраса-хазрата. Поэтому именно в его медресе Кабир и Фазыл Туйкины получили начальное образование. Далее они прошли курс обучения в знаменитом Байрякинском медресе (современный Ютазинский район РТ). Фазыл Туйкин учился также в Казани, в медресе Галимджана Баруди «Мухаммадии».

Главным призванием Кабира и Фазыла Туйкиных была педагогическая работа. Они загорелись идеей собственной школы. С помощью еще одного дяди со стороны матери — муллы Хади Фахретдинова братья сумели организовать в 1907 году в родной деревне новометодную школу. Просуществовала она совсем недолго, и уже в 1909 году по доносу неизвестных лиц был арестован Кабир Туйкин. Он провел 10 месяцев в Самарской тюрьме.

Кабир Туйкин. Из книги «Бертуган Туйкиннар: тарихи-документаль җыентлык». Казан, 2007, предоставлено realnoevremya.ru институтом истории

После этого, взяв с собой всю свою семью, Кабир Туйкин уехал в Оренбург. В это тяжелое время прибежищем для них стала типография редакции журнала «Шура». Фазыл Туйкин уже публиковался в некоторых изданиях и был известен как молодой поэт. Однако в конце концов семья Туйкиных вернулась обратно в родные места. Кабир Туйкин считался политически неблагонадежным и ему было запрещено вести любую просветительскую работу в деревне.



А Фазыл Туйкин в этот период уезжает в Уфу, работать мугаллимом в медресе «Хакимия». Интересно, что в резком повороте его судьбы сыграл свою роль все тот же Хади-хазрат Фахретдинов. Последнего пригласил муллой в новую 4-ю соборную (Хакимовскую) мечеть татарский купец Абдулатиф Хакимов, который тоже был тесно связан с Бугульминским уездом. Неудивительно, что вслед за новым муллой уехал в Уфу и его племенник Фазыл.

Уфимский период жизни Фазыла Туйкина был очень плодотворным: в эти годы он активно занимался литературным творчеством. Им были написаны пьесы «Жертвы общества» («Тормыш корбаннары»), «Герои Отечества» («Ватан каһарманнары»), «Воин Сатыш-эфенди» («Сугышчы Сатыш әфәнде»), а также целый ряд стихов, среди которых было и стихотворение «Башкирская женщина» («Башкорт хатыны»). Пьеса «Жертвы общества» была издана в Уфе отдельной книжкой в 1912 году в типографии «Шәрык». Пьеса «Герои Отечества» была посвящена Отечественной войне 1812 года, впервые ее поставила труппа «Нур» в Уфе в 1914 году. В том же году Фазыл Туйкин покидает Уфу и возвращается в Бугульминский уезд.

Хади Атласи, Фазыл Туйкин, Кабир Туйкин. 1924 г. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Удивительно, но именно этот короткий промежуток жизни в Уфе сделал из Фазыла Туйкина практически классика башкирской литературы. Если татарские ученые даже на современном этапе продолжали считать его ученым и писателем «средней руки», то в гуманитарной науке Башкортостана без упоминания имени Фазыла Туйкина не обходится почти ни одна диссертационная работа о башкирской литературе начала ХХ века. Причем это перечисление стало «каноническим» еще в 1970—1980-х годах и продолжилось в постсоветский период. Любопытно, что порой авторы путались даже в написании его инициалов. Например, встречается упоминание в числе молодых писателей некого К.Туйкина, хотя очевидно, что имелся ввиду Фазыл Туйкин.



На современном этапе большой вклад в изучение наследия этого деятеля внесла Э.Ханнанова-Галимджанова, представившая в 2004 г. диссертационное исследование «Творческий метод Фазыла Туйкина: художественный метод и мотивы», а также выступившая автором-составителем документального сборника «Братья Туйкины». Эти труды дали импульс, прежде всего татарской филологической науке, для дальнейшего исследования творчества Фазыла Туйкина уже в рамках татарского литературного процесса начала ХХ века.

Обложка книги «Бертуган Туйкиннар: тарихи-документаль җыентлык». Казан, 2007 предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

В последние годы своей жизни Фазыл Туйкин проживал все в том же бывшем Бугульминском уезде. В 1932—1937 годах он работал учителем в деревне Габдрахманово современного Альметьевского района. Это недалеко от его родной деревни.



Сегодня в деревне Зай-Каратай живет очень много представителей большого рода Туйкиных. Сейчас уже понятно, откуда их предки прибыли в эти края. Так, данные ДНК-генеалогии показывают, что род Туйкиных относится к гаплогруппе E1b1b1. Ближайшими совпаденцами рода являются татары-мишари из села Мунтово Рязанской области (бывший Касимовский уезд).

Фазыл Туйкин, как и его старший брат, покоится на Архангельском кладбище Казани. Учитель и литератор, всю жизнь служивший во благо своего народа, конечно, не заслуживает забвенья. И конечно, вопреки разным спекуляциям с его именем и литературным наследием, он был и остается сыном татарского народа, уроженцем деревни Зай-Каратай Лениногорского района Республики Татарстан.