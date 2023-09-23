Муса Бигиев о Йаджудже, Гоге и Магоге: исследования священных писаний

Фото: предоставлено realnoevremya.ru музеем Г. Тукая/g-tukay.tatmuseum.ru

В сентябре появился на свет татарский философ-богослов Муса Бигиев (1874—1949), один из лидеров прогрессивного движения (джадидизма) среди российских мусульман начала XX века. В следующем году республика может отпраздновать 150-летие выдающегося религиозного мыслителя. Подробнее об основных идеях и трудах Бигиева продолжает рассказывать кандидат философских наук, старший научный сотрудник отдела истории религий и общественной мысли им. Я.Г. Абдуллина Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Айдар Хайрутдинов.

Рассматриваемая работа Бигиева является, возможно, единственным в своем роде мусульманским исследованием, в котором для решения определенной проблемы, являющейся составной частью исламского дискурса, автором были изучены и использованы священные писания предыдущих монотеистических религий, а именно: Тора, Ветхий Завет и Новый Завет. Один только факт привлечения внимания читающей мусульманской общественности к материалу доисламских писаний являлся шагом экстраординарным, поскольку в отдельной взятой практике татарской, а также османской мусульманской учености и книжной традиции не было принято обращаться к такого рода источникам.

Для Бигиева подобных ментальных барьеров не существовало. Оно и понятно, ведь вопрос о природе и содержании понятий Гог-Магог и Йаджудж-Маджудж носил очевидный межрелигиозный характер, поэтому М. Бигиев, взявшийся опровергнуть идентичность этих понятий в иудео-христианстве и исламе, априори оказывался пользователем понятийного поля всех трех религий.

предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

Привлечение Ветхого и Нового Заветов позволяет Бигиеву сделать интересные заключения об этимологии слов Гог и Магог. Он пришел к выводу о том, что эти слова могли означать название государства, название народа, населяющего некое государство, либо титул правителя такого государства. Бигиев также отмечает, что Гог может иметь тюркское происхождение. Он пишет: «В этом случае, слово Гог может быть тюркским словом. В его основе — слово күк...».



Из мусульманских географических трактатов следует, что два народа, называемые Йаджудж и Маджудж, невероятно многочисленны, что они живут за высокой стеной, имеют человеческий облик и хищную природу, не умеют хозяйствовать, не ведают о политике, занимаются охотой, разбоем, поеданием друг друга и падали, что эти два народа — тюрки, что Александр Великий огородил их от мира стеной. Бигиев с горечью констатирует: «Только взгляните на эту высшую степень невежества научных книг относительно тюрков Туркестана, мусульман Булгара и русских славянах!»

Бигиев призывает задуматься о том, что даже если признать все сказанное правдой, гласящей о тюрках эпохи гуннов или об эпохе таких великих тюркских полководцев, как Чингиз или Тимур, то лидеры, которые смогли привести свой народ к великим завоеваниям, никак не могут быть варварами, пугающие образы которых рождались в богатом воображении иудейских прорицателей и христианских монахов. Таким образом Бигиев доказывает, что, в отличие от картин, нарисованных фантазиями доисламских писателей, историческая реальность полностью реабилитирует тюрков, не оставляя повода для их идентификации в качестве мифических Гога и Магога.

Монстр Йаджудж-Маджудж из книги Закария аль-Казвини (1203—1283). предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

Бигиев демонстрирует, что из выдумок средневековых мусульманских авторов, ожидающих прихода Йаджуджа-Маджуджа, следует, что йаджудж и маджудж это тюрки. Он пишет, что в этом случае придется признать, что стена, выстроенная Зулькарнайном, уже не существует, снесенная напрочь могучей лавиной тюрков-гуннов; тюрки давно уже завоевали не только крошечную Палестину, но и весь известный мир; завоевания Чингисхана, хан Хулагу покорил Ближний Восток. Однако из такого хода рассуждений следует, что еще одно пришествие Йаджуджа-Маджуджа оказывается уже невозможным. Тем более что тот народ, который в глазах древних обитателей Ближнего Востока олицетворял собою Йаджуджа-Маджуджа, уже давно принял ислам, и, следовательно, вопрос о грядущем нашествии этого ужасного племени оказывается закрытым окончательно, полностью опровергая апокалиптические ожидания улемов.



Озвучив эти выводы, Бигиев заключает, что если при таких реалиях мусульмане продолжат верить в древние россказни о тюрках как ужасных варварах Йаджуд-Маджудж, которые однажды будут целиком и полностью уничтожены на холмах Палестины, то это будет означать наличие у них глубоких проблем с логическим мышлением.

Идеи, изложенные Бигиевым в книге «Йаджудж…», не были голословной критикой существующих издавна представлений, но были призваны помочь шакирдам избавиться от влияния интеллектуальных конструктов древних ученых, которые не гнушались приведением содержания Корана в соответствие с выдумками доисламских религиозных ученых. Таким образом, книга М. Бигиева «Йаджудж…» является своеобразным манифестом свободомыслия, призывом к избавлению от губительного блуждания в иллюзиях, сковывающих творческий и интеллектуальный потенциал мусульман.