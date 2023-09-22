«В мир Тукая через VR» — музейный комплекс в Новом Кырлае обновляет экспозицию
В самом селе начался первый этап масштабной реконструкции территорий
В Арском районе в селе Новый Кырлай на территории музейного комплекса Габдуллы Тукая приступили к первому этапу реконструкции. Все мероприятия проходят в рамках подготовки к масштабному празднованию 140-летия со дня рождения выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. В самом музее в эти дни запустили новый проект виртуальной реальности под названием «Урман» («Лес»). Подробнее об этой экспозиции и новых планах культурного учреждения — в материале «Реального времени».
По следам Тукая
В Новом Кырлае полным ходом идет подготовка к празднованию 140-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Юбилей отметят только в 2026 году, но уже сейчас в селе, которое сам литератор считал своим домом, многое сделано в рамках этой даты. В частности, на территории комплекса планируют воссоздать образ места, рассказывающего о жизни и творчестве «солнца татарской поэзии».
Запланировано несколько этапов реконструкции. Как рассказал директор музейного комплекса Тукая, в этом году удалось начать работы по очистке территории у декоративного пруда и реки Ия. Кроме того, начался капитальный ремонт.
дороги по направлению к деревне Кушлавыч Арского района, где родился поэт. По словам Дамира Абдуллина на сегодняшний день отремонтировано более половины пути.
«Писательский городок» в уединении с природой
Этот проект включен в туристический маршрут «По следам Тукая», и специалисты не сомневаются, что он привлечет немало гостей в Арский район.
— «Зеленая» линия концепции — максимальное сохранение природы как места силы и вдохновения поэта Габдуллы Тукая. Село Новый Кырлай — как некий «писательский городок», где смогут найти национальное, культурное вдохновение будущие писатели, поэты и музыканты. Природа — уже существующая вводная данная проекта, а способы раскрыть ее потенциал и привнести национальный окрас — задача архитекторов, — поясняют инициаторы проекта основную задумку.
Определена и примерная стоимость работ по благоустройству этих территорий. К примеру, согласно документации, планируется отремонтировать само здание музея Тукая, благоустроить территорию рядом с ним, отреставрировать известную деревянную скульптурную композицию «Танцующий Шурале», которую в 1976 году создал Баки Урманче. Эти работы оцениваются почти в 33 млн рублей. На реставрацию Дома Сагди абзый, где жил в детстве Габдулла, необходимо больше 5 млн. Еще 1,5 млн рублей планируется потратить на благоустройство дороги от самого музея к дому Сагди. Также потребуются средства на очистку декоративного пруда позади музея и русла реки Ия. Отдельным пунктом предусмотрено обновление экспозиции музея Габдуллы Тукая. Расходы на перестройку — создание экспозиции, электронное оборудование, комплектация и освещение выставки, прочие расходы оцениваются в 10 млн рублей.
Виртуальный мир Тукая
В музейном комплексе также идет обновление. Запустили проект «Урман» совместно с Государственным музеем изобразительных искусств РТ. Благодаря виртуальной реальности гости смогут «отправиться» в мир главного поэта татар, надев VR-очки.
— С лесом связано большое количество татарских мифов, поскольку мифотворчество является одним из главных инструментов постижения неизведанного мира. Эта технология вшита в коллективное сознание и неизменно влияет на жизнь человека. Каждый мифологический образ представляет особый многослойный комплекс, который раскрывается через свою миссию-функцию, — раскрыл идею проекта Дамир Абдуллин.
В план также включены мероприятия по обновлению инфраструктуры в селах Новый Кырлай и Кушлавыч. Кроме того, исполком Арского района внес предложения по благоустройству прилегающей к музеям территории, а по предложению Союза писателей Татарстана у музея в Кырлае планируют установить бюсты другим татарским поэтам.
Масштабные работы по реконструкции и благоустройству начнут после того, как будет готова вся проектно-сметная документация и выйдет распоряжение кабмина РТ. Тогда на конкурсной основе будет выбран главный исполнитель проекта. Финансироваться программа празднования и реновации музейного комплекса поэта будет за счет республиканского бюджета.
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