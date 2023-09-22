«В мир Тукая через VR» — музейный комплекс в Новом Кырлае обновляет экспозицию

В самом селе начался первый этап масштабной реконструкции территорий

Фото: скриншот realnoevremya.ru проекта «По следам Тукая»

В Арском районе в селе Новый Кырлай на территории музейного комплекса Габдуллы Тукая приступили к первому этапу реконструкции. Все мероприятия проходят в рамках подготовки к масштабному празднованию 140-летия со дня рождения выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. В самом музее в эти дни запустили новый проект виртуальной реальности под названием «Урман» («Лес»). Подробнее об этой экспозиции и новых планах культурного учреждения — в материале «Реального времени».

По следам Тукая

В Новом Кырлае полным ходом идет подготовка к празднованию 140-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Юбилей отметят только в 2026 году, но уже сейчас в селе, которое сам литератор считал своим домом, многое сделано в рамках этой даты. В частности, на территории комплекса планируют воссоздать образ места, рассказывающего о жизни и творчестве «солнца татарской поэзии».

Запланировано несколько этапов реконструкции. Как рассказал директор музейного комплекса Тукая, в этом году удалось начать работы по очистке территории у декоративного пруда и реки Ия. Кроме того, начался капитальный ремонт.

Удалось начать работы по очистке территории у декоративного пруда и реки Ия. скриншот realnoevremya.ru проекта «По следам Тукая»

дороги по направлению к деревне Кушлавыч Арского района, где родился поэт. По словам Дамира Абдуллина на сегодняшний день отремонтировано более половины пути.

— Речь идет о дороге, которая начинается от основной трассы Арск — Атня и ведет к деревне Кушлавыч. С февраля идут работы по реконструкции территории вдоль реки Ия. Сейчас завершаются работы по установке гидротехнических сооружений. Далее начнется сама расчистка русла реки и пруда. Со следующего же года планируется начать масштабные работы, — рассказал директор музея.

«Писательский городок» в уединении с природой

Этот проект включен в туристический маршрут «По следам Тукая», и специалисты не сомневаются, что он привлечет немало гостей в Арский район.



— «Зеленая» линия концепции — максимальное сохранение природы как места силы и вдохновения поэта Габдуллы Тукая. Село Новый Кырлай — как некий «писательский городок», где смогут найти национальное, культурное вдохновение будущие писатели, поэты и музыканты. Природа — уже существующая вводная данная проекта, а способы раскрыть ее потенциал и привнести национальный окрас — задача архитекторов, — поясняют инициаторы проекта основную задумку.

«Зеленая» линия концепции — максимальное сохранение природы, как места силы и вдохновения поэта Габдуллы Тукая. скриншот realnoevremya.ru проекта «По следам Тукая»

Определена и примерная стоимость работ по благоустройству этих территорий. К примеру, согласно документации, планируется отремонтировать само здание музея Тукая, благоустроить территорию рядом с ним, отреставрировать известную деревянную скульптурную композицию «Танцующий Шурале», которую в 1976 году создал Баки Урманче. Эти работы оцениваются почти в 33 млн рублей. На реставрацию Дома Сагди абзый, где жил в детстве Габдулла, необходимо больше 5 млн. Еще 1,5 млн рублей планируется потратить на благоустройство дороги от самого музея к дому Сагди. Также потребуются средства на очистку декоративного пруда позади музея и русла реки Ия. Отдельным пунктом предусмотрено обновление экспозиции музея Габдуллы Тукая. Расходы на перестройку — создание экспозиции, электронное оборудование, комплектация и освещение выставки, прочие расходы оцениваются в 10 млн рублей.

Виртуальный мир Тукая

В музейном комплексе также идет обновление. Запустили проект «Урман» совместно с Государственным музеем изобразительных искусств РТ. Благодаря виртуальной реальности гости смогут «отправиться» в мир главного поэта татар, надев VR-очки.

Определена и примерная стоимость работ по благоустройству этих территорий. скриншот realnoevremya.ru проекта «По следам Тукая»

— С лесом связано большое количество татарских мифов, поскольку мифотворчество является одним из главных инструментов постижения неизведанного мира. Эта технология вшита в коллективное сознание и неизменно влияет на жизнь человека. Каждый мифологический образ представляет особый многослойный комплекс, который раскрывается через свою миссию-функцию, — раскрыл идею проекта Дамир Абдуллин.

В план также включены мероприятия по обновлению инфраструктуры в селах Новый Кырлай и Кушлавыч. Кроме того, исполком Арского района внес предложения по благоустройству прилегающей к музеям территории, а по предложению Союза писателей Татарстана у музея в Кырлае планируют установить бюсты другим татарским поэтам.



С лесом связано большое количество татарских мифов. скриншот realnoevremya.ru проекта «По следам Тукая»

Масштабные работы по реконструкции и благоустройству начнут после того, как будет готова вся проектно-сметная документация и выйдет распоряжение кабмина РТ. Тогда на конкурсной основе будет выбран главный исполнитель проекта. Финансироваться программа празднования и реновации музейного комплекса поэта будет за счет республиканского бюджета.



1 / 16 скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"

скриншот realnoevremya.ru проекта "По следам Тукая"