«Видевшую» Габдуллу Тукая усадьбу крестьянина Сагди ждет реставрация

Ремонтно-восстановительные работы проведут в рамках подготовки к празднованию 140-летия великого татарского поэта

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

Татарстан готовится к масштабным празднованиям 140-летия со дня рождения выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. И хотя до юбилея еще три года, в республике намечен и уже реализуется большой план мероприятий. Так, в этом году в рамках подготовки к памятной дате на родине автора знаменитых «Шурале» и «Туган тел» — в селах Новый Кырлай и Кошлауч Арского района — планируют приступить к реставрации основных объектов, входящих в состав музейного комплекса основоположника татарской поэзии. В их числе и дом приемного отца Тукая — крестьянина Сагди Салихова, который усыновил шестилетнего мальчика после смерти его матери в 1892 году и привез в свой дом в Новом Кырлае. Подробнее о том, какие перемены ждут усадьбу, — в материале «Реального времени».

Усадьбу восстановят так, как ее запомнил Тукай

К подготовке к празднованию 140-летия со дня рождения «солнца татарской поэзии» Габдуллы Тукая в Арском районе приступили уже в этом году. Как сообщил «Реальному времени» директор музейного комплекса Дамир Абдуллин, начался процесс расчистки декоративного пруда и русла реки Ии, что является одним из пунктов программы благоустройства территории музейного комплекса. Большой фронт работ, скорее всего, развернется только после половодья, заметил Абдуллин. По плану здесь обновят дороги, благоустроят набережную, которая связывает между собой центральное здание музея и дом Сагди-абзыя. Пока готовится проектно-сметная документация — только после определения суммы предстоящих финансовых затрат и объема работ будет объявлен конкурс по выбору подрядчиков:

— У нас есть два полноценных года для проведения всего плана мероприятий по восстановлению зданий комплекса и благоустройству территории, и к 2025 году мы должны завершить их, поскольку празднование 140-летия будет в апреле 2026 года, и времени уже не будет. Мы надеемся, что ремонтно-реставрационные работы начнутся уже в этом году, поскольку сделать предстоит немало, — делится Дамир Абдуллин.



Как уже рассказывало «Реальное время», большой блок строительных и ремонтно-восстановительных работ будет выполнен на территории музейного комплекса Тукая в селе Новый Кырлай. Будут отреставрированы все здания, которые входят в его состав: Дом Сагди, основной музей поэта, Дом-музей семьи Тукаевых. Первым на очереди — дом крестьянина Сагди Салихова, где с шести и почти девять лет жил маленький Габдулла.

Однако до наших дней настоящий дом не сохранился. Одноэтажное небольшое строение по воспоминаниям поэта и по аналогии с другими домами татарских крестьян, живших в дореволюционной России, воссоздали в 1976 году, приурочив к 90-летию со дня рождения Тукая. Бревенчатый дом был сооружен по авторскому проекту историка Юлдуза Мухаметшина, архитектора Рафика Билялова и сотрудника Государственного объединенного Национального музея РТ Маргариты Завьяловой.



Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

— Со времен, когда в Новом Кырлае и Кошлауче жил Тукай, тех самых домов, к сожалению, не сохранилось — они были утрачены в связи со сменой собственников, а затем и вовсе были снесены в силу их ветхого состояния. Поэтому на месте утраченного дома Сагди Салихова было решено поставить новый, идентичный дом. Но сами земельные участки, где стоят эти строения, являются мемориальными. До наших дней выстоял лишь один дом — соседствующий с усадьбой Сагди дом Ахмат-бая, где тоже часто бывал маленький Габдулла и который был уже дважды реставрирован — в 2011 и 2017 годах, — рассказал нашему изданию руководитель музейного комплекса.



После его постройки из-за атмосферного воздействия и влияния осадков дом Сагди несколько раз претерпевал ремонт — последний раз его проводили перед очередной юбилейной датой, в 2016 году. Тогда расширили крыльцо, обновили тесовую кровлю, установили новые ограждения, изменили декоративное оформление и цветовое решение наличников и окон. Однако, как выяснилось, авторы предыдущих проектов, в том числе и первоначального, не столь глубоко изучили творчество поэта, где он описывал дом Сагди-абзыя. Поэтому в этот раз коллектив проектного центра «Град» с учетом рекомендаций экспертов внес в документацию ряд изменений, которые приблизят облик усадьбы к описанию поэта.

В частности, по проекту 1976 года окна в доме были сделаны глухими одинарными. В то же время в своих воспоминаниях о доме Сагди «Что я помню о себе» Тукай писал:

«Я в поле не ходил. Целыми днями бегал с друзьями по деревне, валялся на лужайках. Иногда, бывало, между играми захочется поесть, и я бегу скорей домой, пролезаю в боковое окошко в избу и принимаюсь уплетать картошку в мисочке с куском хлеба, которые оставляла для меня мать. Родители, уходя после обеда на работу, запирали дверь, но боковое окошко оставляли незапертым изнутри: знали, что я прибегу перекусить».



Маленький Тукай сидит у окна. Художник Хаджимурат Казаков

На основании этого был сделан вывод, что окна в то время, когда в крестьянском доме жил мальчик, были створными. К тому же в целом состояние окон эксперты назвали неудовлетворительным: «Повсеместно наблюдаются гниение, растрескивание, часть штапиков утрачены, часть рассохлись и деформировались. На окне, которое было подвергнуто ремонту, наблюдается перекос оконных переплетов, загнивание». Украшающие их наличники решили оставить без кардинальных изменений — их лишь обработают и покрасят.



Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

На момент осмотра всего дома его техническое состояние было оценено как ограниченно работоспособное. Так что, помимо замены окон, в доме отремонтируют крышу, поменяют отмостку — ее выполнят тротуарной брусчаткой, имитирующей старое мощение, по периметру здания проведут переборку с частичной заменой элементов карнизов. С учетом того, что дом построен из бревен, образовавшиеся щели законопатят, проведут расчистку, заделку и обработку трещин защитным составом от увлажнения и биоразрушения, затем покрасят под цвет древесины, установят водостоки.



Кроме того, в главном доме усадьбы заменят внутреннюю систему электроснабжения и электроосвещения, для обогрева помещения установят электрические конвекторы, смонтируют системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, устройство автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией. В ходе благоустройства территории создадут условия для передвижения маломобильных групп населения. Все деревянные конструкции и строения пропитают огнезащитным средством.



Реставрация коснется и других строений на территории усадьбы. Так, будет восстановлен исторический облик конструкции журавля у колодца — его столб заменят на наиболее аутентичного вида окоренелый ствол дерева с развилкой, сохраняющий естественную структуру дерева, кривизну и его природный рисунок. Восстановят и крышку колодца, на которой были выявлены следы гниения и утраты элементов. Деревянный настил пешеходных дорожек заменят на покрытие из рваного камня, а по двум сторонам вдоль центральной аллеи, по периметру усадьбы, на основных тротуарных площадках и у спуска к речке установят новые светодиодные светильники.



Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

Сроки проведения работ пока неизвестны, как и название подрядной организации, которой поручат весь фронт работ. Также пока не определена и сумма финансирования, которую выделят на выполнение всех ремонтно-восстановительных работ на территории музейного комплекса в Арском районе, посвященного жизни и творчеству Габдуллы Тукая.

Приспособление объекта после реконструкции не изменится

Между тем проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба крестьянина Сагди, в которой в 1892—1895 гг. жил поэт Габдулла Тукай, с. Новый Кырлай, ул. Тукая, 30» прошла государственную историко-культурную экспертизу. Это строение является объектом культурного наследия с 1996 года и находится в собственности республики, а на праве оперативного управления дом закреплен за Государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая».

Как говорится в акте, приспособление объекта не изменится — после проведения всех работ он продолжит функционировать как музей. Правда, одномоментно максимально возможное количество посетителей в нем не должно превышать 10 человек, указывают эксперты.

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

Изучением проектной документации занималась та же группа экспертов, которая готовила госэкспертизу реконструкции музейного комплекса Тукая в Новом Кырлае — это казанские архитектор Гюзель Исхакова и историк Игорь Нестеренко, а также Олег Свиридовский, ведущий инженер Омского научного центра Сибирского отделения РАН. В ходе проведения экспертизы они выдали разработчику проекта «ПЦ «Град» замечания и рекомендации по доработке разделов документации, которые были устранены. Кроме того, группа экспертов на основе визуального осмотра и технического обследования рекомендовала дообследовать состояние конструкции тесовой кровли для выявления причин, которые привели к ухудшению ее состояния, поскольку, как говорится в документе, в рамках комплексных научных исследований вскрытия не были предусмотрены.

«Ввиду недостаточности достоверных сведений о первоначальном облике объекта на момент строительства объекта, а также в связи с тем, что объект пережил значительные изменения за свою строительную историю, принято нецелесообразным стремление к полному возвращению его первоначального облика. Наиболее целесообразным является сохранение существующего облика объекта, в частности предмета охраны объекта, в том виде, в котором он сохранился на сегодняшний день, за исключением диссонирующих ремонтных наслоений последних лет (в части столба колодца-журавля)», — отметили в акте ГИКЭ исследователи.

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

Проведя полный сравнительный анализ всего комплекса данных — документов, материалов, и различной информации о здании музея поэта, они пришли к выводу, что проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного ОКН соответствует требованиям федерального законодательства, и рекомендовали ее к согласованию республиканским Комитетом по охране объектов культурного наследия.

По оценке экспертов, включенные в проект ремонтно-восстановительные работы не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности строения, не затрагивают исторически сложившуюся конструктивную схему здания, не нарушают особенностей памятника, составляющих его предмет охраны, а также не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта. Значит, приспособление ОКН для современного использования возможно.

При проведении ремонтно-восстановительных работ эксперты рекомендовали придерживаться традиционных материалов, исторических технологий, используемых для тесовых кровель, а для защиты и сохранения всех деревянных элементов, подверженных атмосферному воздействию и осадкам, посоветовали провести их обработку антисептиком-антипиреном.

С момента новой постройки дом трижды претерпевал изменения

Судьба великого татарского поэта Габдуллы Тукая с самого его рождения была отягощена различными испытаниями и лишениями. Будущий известный поэт, которого спустя десятилетия стали называть основоположником национальной поэзии, родился в деревне Кошлауч 26 апреля 1886 года в семье потомственного муллы. Его отец умер, когда мальчик был младенцем, а спустя четыре года он остался круглым сиротой.

Фото: «Энциклопедия Тукая»

Отчим отказался воспитывать чужого ребенка, передав его на попечение деду Габдуллы, мулле Зиннатулле. Но и тот не стал брать на себя бремя ответственности, сдав родного внука в приемную семью, жившую в Казани. Там мальчик жил в тепле и заботе два года, пока приемные родители не заболели и не были вынуждены вернуть мальчика. Дед снова нашел ему приют — им оказался дом кырлайского крестьянина по имени Сагди Салихов. В нем Габдулла жил до 1895 года, пока к себе, в г. Уральск, его не забрала его тетя по отцовской линии Газиза Усманова, вышедшая замуж за купца.

Как говорят исследователи творчества поэта и как писал он в своих воспоминаниях, два года, что он прожил в Кырлае, запомнились поэту на всю жизнь: «Именно в Кырлае «открылись мои глаза». Здесь он, несмотря на юный возраст, узнал о тяжелом труде землепашца, услышал народные сказки и песни, которые потом легли в основу произведений, научился читать и стал учеником медресе.

Фото: msu.tatarstan.ru

До наших дней крестьянский дом, где всего пару лет прожил, как его тогда называли, Апуш, не сохранился. В книге «Что я помню о себе», написанной в 1909 году, Тукай вспоминал: «Вот и Кырлай. Дом Сагди, оказалось, стоял недалеко от околицы. Проехав немного, остановились возле низкой избенки с соломенной крышей…» В доме-музее представлен быт крестьян до революции, предметы быта и труда татарского народа конца XIX — начала XX века. Ценный экспонат — сковородка, принадлежавшая приемному отцу Тукая и переданная от Сагди Салихова по наследству младшему брату.

Построенный в 1976 году дом был воссоздан по воспоминаниям поэта — это сруб с холодными срубными сенями и открытым крыльцом. Усадьба расположена вдоль главной улицы деревни Новый Кырлай. Планировочная организация главного дома имеет типичную планировку татарской усадьбы. В его интерьерах стены сруба бревенчатые и обтесанные, покрыты лаком, стоит кирпичная побеленная печь, полы дощатые. Оконные и дверные проемы обрамлены простыми рамочными наличниками с карнизной доской и резным орнаментом накладного «полусолнца». На территории двора разместили хозяйственные постройки — сарай для животных, за ним — огород, где растет сосна, посаженная Тукаем еще в 1893 году. Перед южным фасадом дома прежде росли две березы — в ходе благоустройства территории их выкорчевали.

На территории двора хозяйственные постройки, за ним — огород, где растет сосна, посаженная Тукаем еще в 1893 году. Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

За 40 лет с момента новой постройки дом трижды претерпевал изменения. Точных сведений о том, когда на территории усадьбы появились клеть, навес над погребом-ледником, колодец и декор на воротах, нет. Как предположили эксперты, постройки появились в период с 1976 по 1985 год. Затем в период с нулевых по 2016 год главный дом усадьбы видоизменился — крыльцо становится шире, появляются ограждения. Изменилось декоративное оформление и цветовое решение наличников и окон — было решено не окрашивать их, а цоколь на фотографиях этого периода был зашит доской. Колодец представлял собой невысокий сруб, рубленный «в лапу», с простой прямоугольной крышкой без декоративных элементов. Журавль представлял собой конструкцию, состоящую из бабы журавля (столб с развилкой), коромысла, цепи и ведра.

Последний этап реконструкции был проведен в 2016 году. Тогда были заменены сгнившие элементы главного дома и его карнизов, клети и ворот, двери, была демонтирована обшивка цоколя и раскрыта его бутовая кладка. Перестроили также колодец, заменив столб журавля на бревно без развилки, а сруб самого колодца, прежде рубленый «в лапу», поменяли на рубленый «в охлоп». На территории огорода был создан литературно-скульптурный парк, где были выложены дорожки из брусчатки, высажены декоративные кустарники, установлены скамейки, современные скульптуры и информационные стенды.