Удивительная карта Каюма Насыри

Фото: предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Многогранная деятельность выдающегося татарского просветителя Каюма Насыри до сих пор впечатляет специалистов, изучающих его наследие. Недавно большой интерес вызвала необычная географическая карта его авторства, которая хранится в казанском Доме-музее ученого. «Она показывает ориентацию мусульманских мечетей на главную святыню всех мусульман — на Заповедную мечеть с находящимся в нем храмом Кааба, что был воздвигнут в незапамятные времена в священном городе Мекка», — продолжает рассказывать о карте старший научный сотрудник Института истории им. Марджани Айдар Хайрутдинов.

Ориентация мечетей далеко не самое примечательное в карте Каюма Насыри.



Важно то, как ученый, в этот раз выступивший в роли опытного географа и астронома, весьма оригинальным образом предложил прием, позволяющий правильно ориентировать мечети на киблу при их закладке. Уже при первом знакомстве с картой эта деталь, которую Насыри предусмотрительно заложил в философию карты, привлекает к себе внимание. Речь идет о чередующихся светлых и темных полосах в силуэте каждой мечети. Дальнейшее изучение и осмысление этой детали привело к пониманию, что ученый показал, каким образом должна освещаться солнцем внутренность мечети из ее окон в момент наступления времени полуденной молитвы, т.е. в полдень по местному времени для каждого географического региона, обозначенного им на карте схематическим рисунком мечети.

Иными словами, Каюм Насыри предоставил проектировщикам и строителям мечетей простейший и при этом очень надежный (надежнее даже чем показания магнитного компаса) инструмент для определения точной киблы.

Открытка. Вид на Заповедную мечеть и Каабу во времена Каюма Насыри. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

В основе этого приема лежит угол отклонения тени солнца в момент прохождения им зенита, т.е. местного меридиана по отношению к продольной оси здания, т.е. угол между местным меридианом и осью мечети. Неспроста на правом поле карты Насыри расположил изображение необходимого для выполнения такой работы инструмента — обыкновенного транспортира. На карте приводится арабское название этого прибора — минкаля.



Таким образом, при закладке мечети строителям следовало найти на этой карте свой географический регион, измерить на ней же угол падения солнечных лучей относительно продольной оси нарисованной мечети, а затем перенести эти данные на строительную площадку, выбрав момент прохождения светила через местный зенит.

Возникает вопрос: насколько были готовы сами мусульмане пользоваться таким простым средством? Увы, но представители цивилизации великих предков, бесстрашно бороздивших и океаны, и сушу благодаря своим выдающимся географическим и астрономическим знаниям, похоже, сильно сдали и стали плохо понимать, как следует определять киблу. Ведь известно, что при закладке мечетей допускались досадные ошибки.



Например, при закладке здания Апанаевской мечети в Казани направление на киблу было определено неверно.

Фотокопия карты. Экспонат дома-музея Каюма Насыри в Казани. Возможность съемки любезно предоставлена директором учреждения Р.Ф. Шафигуллиной. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Выход из казуса был, конечно, найден: ковры в мечети положили таким образом, чтобы, выстраиваясь на них рядами для совершения коллективной молитвы, молящиеся сами по себе обращались не к михрабу, но заметно отклонялись бы от него влево, т.е. в направлении истинной киблы. Однако ковры постелили в наши дни, после возвращения мечети верующим и корректировки направления киблы. А как выстаивали намаз в этой мечети в прошлом — в направлении истинной киблы или в направлении михраба, не указывающего на киблу?

И как знать, но, возможно, именно это недоразумение в стенах Апанаевской мечети и побудило Каюма Насыри нарисовать карту точной ориентации мечетей на Священную Мекку?

Между прочим, карта Каюма Насыри не потеряла своей актуальности даже в наши дни и вполне подходит для нужд современных строителей, особенно если учесть, что определение направления на киблу по компасу априори некорректно в силу того, что магнитный полюс дрейфует, ежегодно смещаясь на 50-60 километров в сторону Канады.



И наконец, все сказанное выше об этой удивительной карте представляет собой лишь первое приближение к ее дальнейшему серьезному изучению, которого она, вне всякого сомнения, достойна.

P.S. Автор выражает благодарность за содействие в подготовке материала Раушание Фаиловне Шафигуллиной — директору Дома-музея Каюма Насыри в городе Казани.