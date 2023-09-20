День в истории: Каннский фестиваль и тайваньский вирус

Чем примечательна дата 20 сентября?

Сегодня, 20 сентября, в Елабуге решили построить Камский тракторный завод, в Петербурге открылись Бестужевские курсы, Ли Харви Освальд начал долгий путь в СССР, открылся первый Каннский фестиваль, арестовали создателя вируса «Чернобыль». Родились композитор Загид Хабибуллин, певец Георгий Ибушев, борец Хабиб Нурмагомедов,. Умерли биолог Виктор Попов, общественный деятель Раиса Горбачева, балерина Ида Рубинштейн. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Чайка» уплыла

20 сентября 1910 года в Орске в Оренбургской области родился Загид Хабибуллин. Учился в Казани в музыкальном техникуме, работал скрипачом и заведующим музыкальной частью рабочего театра Казанского льнокомбината (бывший театр Алафузова, Кариевский театр, а ныне «Созвездие-Йолдызлык»). Учился на композиторском отделение рабфака при Московской консерватории. Один из известнейших песенников — автор таких композиций, как «Бормалы су», «Казах дустыма», также занимался обработкой народных песен: «Сарман» и «Су буйлап».

20 сентября 1980 года скончался биолог Виктор Попов, организатор систематического учета животных Волжско-Камского региона по единой унифицированной методике и организатор кафедры охраны природы в КГУ, первой в России. В семье он был десятым ребенком, в семь лет лишился матери, в 15 — отца. Учился в Казанском институте сельского хозяйства и лесоводства. Работал, в частности, в Комиссии по охране природы, спасая многие территории от прямого хозяйственного использования.

предоставлено realnoevremya.ru из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

20 сентября 1984 года было принято решение строительстве в Елабуге Камского тракторного завода, на котором планировалось выпускать универсальные пропашные тракторы мощностью 150 лошадиных сил с использованием дизельных двигателей и прочей унификации с запущенным на полную мощность соседним комплексом заводов грузовых автомобилей и дизелей КАМАЗ. Строить завод предполагалось вместе с жилыми домами, объектами социально-культурного, бытового и коммунального назначения. 26 октября экскаваторщик Лутфулла Ишмурзин вытащил первый ковш грунта под фундамент жилого дома, который был сдан 30 октября 1985-го. В 1988-м было решено, что здесь будут производиться автомобили «Ока», предприятие стало Елабужским заводом легковых автомобилей. На его основе появилась особая экономическая зона «Алабуга».

20 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, что первый татарстанский и единственный в России газоход «Чайка», построенный на АО «Зеленодольский завод им. Горького», своим ходом ушел в Санкт-Петербург. Перегнал его туда знаменитый капитан теплохода «Арабелла» Роман Лизалин, который первым пришел на помощь пассажирам затонувшей «Булгарии», а летом 2022-го осуществил свою давнюю мечту — вернуть Казанке статус судоходной реки.



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Открылись Бестужевские курсы

20 сентября 1878 года в Петербурге открыли Бестужевские курсы, одно из первых женских высших учебных заведений в России. Название они получили в честь первого директора — профессора Константина Бестужева-Рюмина. Курсы работали в здании Александровской женской гимназии на Гороховой улице, 20. На них поступило 468 постоянных слушательниц и 346 вольнослушательниц. В 1918 году курсы были преобразованы в Третий Петроградский университет, позже вошедший в состав Петроградского государственного университета.

20 сентября 1959 года Ли Харви Освальд, единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди, отправился в СССР. В этот день изучавший во время службы в морской пехоте русский язык Освальд отправился на корабле из Нового Орлеана во французский Гавр, далее в Англию, Финляндию, где получил советскую визу. В Москву он прибыл на поезде. Его ходатайство о получении гражданства было отклонено, а заявители поместили в психиатрическую больницу. После этого Освальд пытался отказать от американского гражданства. В итоге он начал работать токарем на Минском радиозаводе имени Ленина, получил меблированную однокомнатную квартиру, женился на студентке, у них родилась дочь. В 1961-м Освальд вернулся в США.



Каннский таки запустили

20 сентября 1946 года открылся I Каннский кинофестиваль. При этом сначала его предполагали запустить осенью 1939 года, как альтернативу Венецианскому, попавшему под влияние официальных нацистских властей. Кинофестиваль проходит ежегодно, впрочем, в некоторые годы по различным причинам он отменялся. C 1951-го его перенесли на весну. К концу шестидесятых кинофестиваль приобрел статус респектабельного фестиваля — с развитой инфраструктурой, отработанными механизмами и умело выстроенными интригами, что стало залогом развития и успеха следующих смотров.



20 сентября 2000 года власти Тайваня арестовали создателя знаменитого компьютерного вируса CIH, студента Чэнь Инхао. Другое его название — «Чернобыль»: он активизировался 26 апреля 1999 года, в годовщину аварии на ЧАЭС, и начал уничтожать данные на жестких дисках инфицированных компьютеров (автор начал с родного университета Датун в Тайбэе), а также зачастую портил содержимое микросхем BIOS.

