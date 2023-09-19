ОС «Альт» совместима с решениями ведущих российских ИТ-производителей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», примет участие в форуме Kazan Digital Week 2023, 20 — 22 сентября. На стенде компании будут представлены совместимые с ОС «Альт» программно-аппаратные комплексы (ПАК) и программные продукты ведущих отечественных производителей — «Аквариус», «Киберпротект», Fplus, Getmobit.

«В рамках форума мы демонстрируем наши решения лишь с несколькими вендорами. Общее число технологических партнеров «Базальт СПО» за минувший год увеличилось на 50 компаний, сейчас их количество достигает отметки 230, а совместимость ОС семейства «Альт» подтверждена более чем с семью сотнями решений», — сообщил Сергей Трандин, генеральный директор ООО «Базальт СПО».

Компания «Аквариус» покажет ноутбук Aquarius Cmp NS685 Исполнение 4 с установленной ОС «Альт Рабочая станция» релиз 10. Данная модель включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРЭП) Минпромторга России.

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

Ноутбук разработан в собственном R&D центре «Аквариус» с учетом потребностей отечественных заказчиков и собран в производственном комплексе компании. Устройство позволяет организовать производительное стационарное рабочее место или трансформировать его в мобильное. Ноутбук поддерживает установку различных аппаратных модулей доверенной загрузки, валидированных совместно с ОС «Альт 8 СП».



«Компания «Аквариус» на протяжении многих лет сотрудничает с «Базальт СПО». Клиентам мы предлагаем ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры и серверное оборудование с предустановленными ОС «Альт» различных версий. Однако, наша главная цель — обеспечить полную совместимость программной и аппаратной частей готового решения, что является гарантией безотказной работы и высокой производительности» — отметила Ольга Шернек, директор дирекции по продукции «Аквариус».

В совместном решении «Базальт СПО» и «Киберпротект» использованы ОС «Альт Рабочая Станция» и «Альт Сервер», а также программный продукт для резервного копирования Кибер Бэкап. Это система резервного копирования, восстановления и защиты данных для информационных систем любой сложности с централизованным управлением и оптимизацией хранения. Решение работает с любыми системами в организациях любого размера — от малого предприятия до крупной корпорации.

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

Специалисты «Киберпротект» продемонстрируют сценарии совместного использования продуктов: для создания отказоустойчивой инфраструктуры с необходимым планом резервного копирования рабочих станций и серверов, а также сценарий, который обеспечивает сохранность данных и непрерывную работу бизнеса при миграции с ОС Windows на ОС «Альт».



«За время технологического сотрудничества с «Базальт СПО» у нас появилось немало общих заказчиков, которые используют преимущества совместного использования наших продуктов», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

Запланировано включение продуктов «Киберпротект» в репозиторий «Сизиф», а также их интеграция с системой виртуализации и службой каталогов ОС «Альт».

Компания Fplus представит программно-аппаратный комплекс (ПАК) на основе корпоративного ноутбука Fplus под управлением ОС «Альт Рабочая станция» или «Альт СП» с набором пользовательских приложений, офисными редакторами, решениями для ВКС, мессенджером, клиентом электронной почты и др.

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

ПАК помогают заказчикам осуществлять бесшовную миграцию с зарубежных решений на отечественные. Также на выставке будет представлен моноблок Fplus на операционной системе «Альт».

«Технологическое партнерство с «Базальт СПО» позволяет предоставить заказчикам из корпоративного и госсектора доступ к современным российским технологиям для решения любых задач», — говорит Тимур Бигулов, руководитель направления программно-аппаратных комплексов Fplus.

Совместное решение «Базальт СПО» и Getmobit — универсальная экосистема рабочих мест на базе платформы GM Smart System, которая позволяет управлять оригинальными устройствами GM-Box и сторонними тонкими клиентами, работающими на ОС «Альт Рабочая станция». Решение позволяет создавать гибридную среду рабочих мест за счет функции конвертации традиционных устройств в тонкие клиенты и централизованного удаленного управления.

«Getmobit и «Базальт СПО» связывают давние и плодотворные отношения. Наши компании являются лидерами и визионерами в своих продуктовых сегментах: открытое решение для реализации концепции инфраструктуры рабочих мест Smart Workspace на базе платформы GM Smart System с одной стороны и отечественная линейка операционных систем с полноценным репозиторием с другой. Компании роднит подход развития продуктов от потребностей рынка. Создавая решения в технологической кооперации, мы управляем рисками и ограничениями, с которыми могут столкнуться наши заказчики в своей работе: учитываем ограничения существующих протоколов, требования к зависимостям пакетов системного и прикладного ПО, предлагаем решения, которые позволяют преодолеть существующие технические ограничения», — сказал Василий Шубин, руководитель центра компетенций, ведущий solution архитектор технологической платформы GM Smart System, Getmobit.

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Интернет-газета «Реальное время»