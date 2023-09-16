Великие воины Татарии: Идегей, державный мятежник

Военачальник и государственный деятель Улуса Джучи (Золотой Орды), основатель Ногайской Орды. Часть 8-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Едигей — темник Золотой Орды (рассказывает историк Айболат Кушкумбаев)»/youtube.com, аккаунт «Sinus»

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о военачальнике и реальном правителе Улуса Джучи Идегее, жизнь которого стала легендой и основой для одноименного эпоса, известного у многих народов.

Урус-хан и эмир Тимур

Идегей (Едигей) был фактическим правителем Улуса Джучи и основателем Ногайской Орды. Его отцом был бек Балтычак из клана ак-мангыт, имевший высокое положение при дворе хана Уруса. Арабский историк Ибн-Арабшах так описывал Идегея: «Был он смугл лицом, среднего роста, плотного телосложения, отважен, страшен на вид, высокого ума, щедр, меткой проницательности и сообразительности, любитель ученых и достойных людей…».

Идегей начал военную службу и первый военный опыт получил в междоусобных войнах против Мамая. Но в 1376 году Идегей, поссорившись с Урус-ханом, бежал к эмиру Тимуру. Здесь показал себя успешным полководцем, благодаря его влиянию ко двору Токтамыша «стали направляться непрерывно, отряд за отрядом» знатные эмиры. Проявив военные таланты Идегей способствовал возведению на престол Улуса Джучи хана Токтамыша. При дворе нового хана он продолжал служить военачальником, в частности участвуя в успешном походе на Москву в 1382 году.

Но, не получив, как он считал, заслуженной награды, честолюбивый бек в 1389 году организовал заговор против хана Токтамыша, а после его провала вновь бежал к эмиру Тимуру. Принимал участие в организации похода Тимура против Золотой Орды и со своими войсками сражался в победной для Тимура битве при Кондурче в 1391 году.

Мятежным Джучидам и Идегею Ти­мур пожаловал ярлык на тарханство (право на удел) и отпустил их на­вести порядок в своих владениях. Но не то было у них на уме. Со­гласно восточным источникам, «они стали забывать обещанное, не соблюдая своего слова, и сделали своим лозунгом неверность».

скриншот realnoevremya.ru из видео «Эмир Едіге — кто он на самом деле»/youtube.com, аккаунт «Асланбек Қансарбай. АК-79: МЕН — ҚАЗАҚПЫН»

«Император Татарии»

Едва эмир Тимур вернулся в свои владения, как Тимур-Кутлут «сел на царство», став, видимо, ханом Кок-Орды, а Идегей — его главным военачальником и фактическим правите­лем. Спустя некоторое время Идегей объединил под своей властью восточную часть Улуса Джучи, создав в степях Заволжья улус, сделав ханом Тимур-Кутлуга, внука Урус-хана. И начал собирать войска, готовясь к новым сражениям.

Воспользовавшись новым поражением хана Токтамыша от эмира Тимура в 1395 году и разорением Поволжья, он защитил от нашествия Тимура столицу Сарай и начал войну за объединение всей страны. В 1398 году Идегей победил Токтамыша, который бежал из Крыма в Литву. Здесь он нашел поддержку у великого князя литовского Витовта, желавшего помочь беглому хану, чтобы укрепить свое могущество в Восточной Европе.

Он двинул польско-литовские войска в степь, объявив хану Темир-Кутлугу: «яз тебе отец, и давай ми всяко лето дани и оброки, еще не хощещи тако, да будешь мне раб, а яз Орду твою всю мечу предам». В ответ Идегей гордо ответил: «Разумей убо яко яз еемь стар пред тобою, а ты млад предо мною, подобает мне над тобою от­цом быти, … и дань и оброки на всяко лето мне плати со всего твоего кня­жения, и … на твоих деньгах литовских моему ордынскому знамени быти».

Битва ра­зыгралась 12 августа 1399 года. Атака легкой конницы ордынцев была встречена огнем пушек, пи­щалей и арбалетов русско-литов­ского войска. Не выдержав обстре­ла, она начала отступать. Полки Витовта во главе с рыцарями Тевтонского ордена перешли в наступление и заметно потеснили полки Идегея. Но это было умелым маневром Идегея. Его свежие полки обрушились на фланги Витовта. Кавалерия татар оп­рокинула армию Витовта. Разгром был полным. На поле полегла не только значительная часть княжеского вой­ска, но и цвет русско-литовских князей, которые помогали Витовту создать Литовское княжество, а ра­нее боролись под знаменем Дмитрия Донского, такие как герои Куликовской битвы князья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи.

Восстановив единство Улуса Джучи, Идегей становится фактическим правителем, улуг карачибеком при номинальных ханах. Проводимая Идегеем политика централизации позволила стабилизировать положение в Улусе Джучи и укрепить его мощь. В 1406 году он отвоевывает у Тимуридов Хорезм и побеждает скрывавшегося в Западной Сибири Токтамыша, который погибает в бою. В 1408 году совершает большой поход на Русь и осаждает Москву, заставив ее продолжать платить дань Улусу Джучи.

Испанский посол при дво­ре Тамерлана Руи Гонсалес де Клавихо, который описал виденное за время путешест­вия в Самарканд, писал о нем как о «господине Татарии» и «императоре Татарии». Другой западноевропейский путешественник, Шильтбергер, считал, что он «располагал ханским достоинством и был то же, что ма­жордом», называя его «делателем ханов».

Но его политика вызвала недовольство аристократии, стремящейся к утверждению своей власти.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Едигей и последний подъем Золотой Орды. Борьба с Тохтамышем и противодействие Тамерлану»/youtube.com, аккаунт «Тайная история номадов»

Борьба за единство

В 1410 году Идегей был свергнут в результате дворцового переворота. К власти пришли ханы — сыновья Токтамыша. Идегей бежал в Хорезм, откуда продолжал вести борьбу за власть, периодически возводя на трон послушных ему ханов. В 1414 году он был вытеснен их Хорезма Тимуридом Шахрухом и обосновался в междуречье Волги и Урала со своей ордой, которая стала основой будущей Ногайской Орды, окончательно оформившейся при его потомках в XV—XVI вв. Но и в это время одно его имя оставалось грозной силой. Был случай, когда войска тимуридов бежали от стен Хорезма, едва услышав весть о приходе Идегея. Но со временем Идегей стал терять поддержку татарской элиты. В 1419 году он погиб в сражении с сыном Токтамыша Кадыр-Берди близ Сарайчика.

Жизнь Идегея разделена как бы на две части. Сначала он стремился достичь вершин власти, переходя на другую сторону и устраивая мятежи. Но достигнув цели, стал укреплять ее, не осознавая, что запустил механизм распада державы, с которым оказался не в силах совладать. Яркая сложная жизнь Идегея, его борьба за единство Улуса Джучи послужила основой для народного дастана. Его национальные версии есть не только у ногайцей, татар, но и у казахов, алтайцев, туркмен, узбеков, каракалпаков, башкир. Глубина и важность событий, которые в нем описываются, были чрезвычайно важны для всех этих народов.



Искандер Измайлов