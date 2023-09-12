Эксперт: «Надо было садиться в Омске!»

Как в 2023 году российские авиакомпании решают проблемы с запчастями для иностранных лайнеров

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Проблемы с запчастями для самолетов, «человеческий фактор» и осень. Все эти причины могут лежать в основе сразу двух происшествий за сутки с воздушными лайнерами компании «Уральские авиалинии». Накануне самолет, летевший из Казани в Сочи, вернулся обратно из-за технических неполадок, а сегодня утром лайнер, не долетев до пункта назначения, сел на пшеничном поле. Детали — в материале «Реального времени».

Санкционные «издержки»

— Я, например, предполагаю, что это большая ошибка командира, что он не сел в Омске. Но это лично мое мнение. Я могу ошибаться. Он же практически на предпосадочной был. 2 500 м (длина взлетно-посадочной полосы, — прим. ред.), ну 500 метров сильно погоды не делают. При умелой посадке, без закрылков, можно было бы остановиться в пределах полосы. И естественно, он должен был учесть, что с выпущенными шасси при встречном ветре топлива у него не хватит, может не хватить. Он должен был принять грамотное решение и садиться в Омске, — сказал «Реальному времени» экс-гендиректор «Тулпар Эйр» Азат Хаким.

Рассуждая о возможных причинах технических неполадок, эксперт не исключил косвенного влияние западных авиасанкций, из-за которых возник дефицит запчастей для иностранных воздушных лайнеров, эксплуатируемых в России. Кроме того, они лишились техобслуживания со стороны компаний-производителей. Отметим, что из-за этого по итогам 2022 года Россия потеряла 85 самолетов Airbus и Boeing — основных пассажирских судов в российских авиакомпаниях.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

— Косвенное влияние эти санкции, я считаю, имеют. Проблемы с запчастями есть. Они сейчас не ритмичны. Очень долгий срок поставки. Они идут по схеме «серого» импорта. Напрямую никто в Россию их поставлять не будет. И цены, и сроки — все это сильно повлияло. Трудно судить, насколько сложившаяся ситуация напрямую повлияла на два этих случая. Самолеты готовили. Никто неисправный самолет к полету допускать не будет. Это очень жестко отслеживается и регламентируется в авиации. Могло повлиять вот что: в связи с дефицитом запчастей иногда некоторые агрегаты имеют определенные допуски. Можно поменять, а можно допустить к дальнейшей эксплуатации, — отметил Хаким.

Напомним, что официальной причиной технического сбоя у самолета Airbus-320 «Уральских авиалиний» был назван отказ гидросистемы. Что именно послужило причиной возврата в воздушную гавань столицы Татарстана самолета все той же компании, выполнявшего рейс по маршруту Казань — Сочи, не уточняется.

Погода и усталость как факторы для авиакатастроф



По данным эксперта, в целом по многолетней статистике, с конца августа и до конца ноября количество происшествий, аварийных случаев на самолетах увеличивается. Есть вполне объяснимые причины.

— Летом резко возрастает объем перевозок в связи с туристическим сезоном. Люди устают. Да, все требования по отдыху экипажей выполняются, но усталость все равно наступает. Не только у них. У диспетчеров и технических работников. Внимательность становится хуже, ошибки при принятии решений, как в случае с этим командиром (новосибирским, — прим. ред.). Кроме того, к этому времени ухудшается во многих местах погода, а люди привыкли несколько месяцев летать в простых метеоусловиях. Расслабились — а резко туманы, дожди, плохая видимость. Переходный период сильно влияет на катастрофы, аварии и так далее, — рассказал Хаким, напомнив, что все крупные катастрофы в истории Татарстана произошли именно в это время.

«Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким»

Напомним, что самолет рейса Казань — Сочи «Уральских авиалиний» вернулся в столицу Татарстана днем 11 сентября из-за технических неполадок спустя час после вылета. На их исправление понадобилось около 8 часов. Вновь воздушный лайнер вылетел по маршруту в 19.04 мск. На борту находились 165 пассажиров.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Спустя несколько часов Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи — Омск, той же авиакомпании совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находились 170 человек. В их числе были 23 ребенка и шесть членов экипажа. Эвакуация прошла благополучно. Пострадавших нет. Региональные прокуратуры уже приступили к расследованию причин произошедшего.

Летчик гражданской авиации Дамир Юсупов, 4 года назад посадивший самолет на кукурузное поле и получивший за спасение жизни 223 человек звезду Героя России, оперативно прокомментировал действия коллег на своей странице в соцсети.



— Хочу поделиться эмоциями. Не успев зарулить на стоянку после очередного рейса, от коллег узнал неожиданную новость: экипаж рейса U61383 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку на поле в Новосибирской области. Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!