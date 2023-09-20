Вспоминаем, с кем пробовала себя в парном катании Алина Загитова?

Одиночницы, успешно перешедшие в парное катание

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Легендарная Тамара Москвина и находившаяся в тени брата Татьяна Жук, Татьяна Тотьмянина и Евгения Тарасова — вот краткий список лучших из лучших советских и российских одиночниц, которые затем с успехом осваивали парное катание, как сейчас это делают звездная Алена Косторная и ее супруг Георгий Куница. Спортивная редакция «Реального времени» подобрала список сильнейших соотечественниц новоиспеченных супругов-парников.

Фигуристки Восточной Европы

Лиана Драгова из Чехословакии — одна из немногих фигуристок мира, которая ушла в одиночное катание, попробовав себя в парном. Сезон 1968 года она с партнером Петром Бартошевичем отметила выступлениями на Олимпиаде и чемпионате мира, а год спустя стала невольной причиной его травмы. Он упал, делая поддержку, и на него упала партнерша. После чего 16-летняя Лиана ушла в одиночницы, завоевав бронзу и дважды финишируя четвертой на чемпионатах Европы. Могла бы стартовать и на Олимпиаде 1972 года, но чехословацкая федерация отказалась от этой возможности. В те времена фигуристы Чехословакии то и дело покидали страну. В 1940-е в Америку уехала Вера Груба (Ралстон), ставшая одной из звезд Голливуда, после норвежки Сони Хени. После создания ЧССР переехала в Англию Иржина Неколова, бронзовый призер чемпионата мира. В конце 1960-х уехали в Австрию тренеры — супруги Балун, после чего их дочь стала выступать за сборную Австрии. Хана Машкова всего лишь в 20 лет перешла в профи и погибла в автокатастрофе, поэтому, возможно, в федерации решили перестраховаться.

Хайдемари Штайнер из ГДР начинала, как одиночница, успев дважды стартовать на чеммпионатах Европы, но прославилась, как парница, катаясь с партнером и будущим супругом Хайнц-Ульрих Вальтером. Одна бронза чемпионата мира, три с чемпионатов Европы, плюс четвертое место на Олимпиаде 1972 года, отличные результаты по итогам достаточно короткой карьеры. А вот другая немка — Кристина Ригель — представляла другую Германию, ФРГ, в составе которой умудрилась выступить одновременно в одиночном и парном катании в сезоне 1980 года. В одиночке получалось хуже, просто участие, а в паре было восьмое место на Олимпиаде в Лэйк-Плэсиде и две медали с чемпионатов Европы и мира 1981 года с партнером Андреасом Нишвицем.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Японо-американки

Японка Киоко Ина дебютировала как одиночница на мировом чемпионате среди юниорок в 1987 году, после чего в 1990-м стартовала на нем же, но уже в составе сборной США. После чего ушла в парное катание, стартовав на двух Олимпиадах с Джейсоном Дандженом, и на одной с Джоном Циммерманом, с которым завоевала бронзу чемпионата мира. Это было в те смутные времена, когда американскую пару тренировали легендарные советские тренеры Тамара и Игорь Москвины.

Еще одна японка Рена Иноуэ умудрялась достаточно успешно совмещать одиночное катание с парным. С Томоаки Коямой она стартовала на ЮЧМ-1990 года, и на зимней Олимпиаде 1992 года, а 1991 год умудрилась выступить с ним же на взрослом чемпионате мира, и сольно на юниорском. Следующие два олимпийских цикла она выступала, как одиночница, стартовав в 1994 на чемпионате мира и Олимпиаде, а в родном Нагано не попав в окончательный состав сборной (тогда стартовала только Сидзука Аракава). Переехав по личным обстоятельствам в США, Иноуэ встала в пару с другим экс-одиночником Джоном Болдуином (бронзовый призер ЮЧМ-1999), который также совмещал одиночку с парой. Иноуэ-Болдуин провели три совместных чемпионата мира, после чего японка получила американское гражданство, и они получили право стартовать еще и на Олимпиаде 2006 года. После еще трех совместных ЧМ, 33-летняя экс-японка и 36-летний американец строили планы на олимпийский Ванкувер-2010. Поженились, стали третьими призерами национального чемпионата, но тогда Америка имела только две олимпийские квоты.

Успехи Зои Джонс

Кто знает, может Иноуэ выступала бы и дальше, но в 2011 году она родила, и ушла из спорта. А вот англичанку Зои Джонс не останавливали и трое детей, и дебютировав на юниорском чемпионате мира 1996 года, англичанка докаталась до 2001 года, когда выступала на взрослых чемпионатах мира и Европы. После чего ушла в 21 год, дважды выходя замуж. В 35 — Зои вернулась в спорт, поначалу, как одиночница, а с 2017 года как постоянная участница чемпионатов мира и Европы. Десятое место на ЧМ-2022 в возрасте 42 лет. Ее партнер — француз Кристофер Бояджи — был на 10 лет моложе.

Любопытно, что пара выступала за Англию, в то время, как другая англичанка Ванесса Джеймс каталась с другим бывшим одиночником (ЮЧМ-2010) Морганом Сипре за Францию. Два совместных олимпийских цикла, бронза чемпионата мира, золото чемпионата Европы. Впрочем, Джеймс была англичанкой только в спортивном контексте, стартовав за нее на юниорском ЧМ 2007 года одиночницей. А так она родилась в Канаде, за которую и завершала карьеру в 35 лет вместе с местным фигуристом Эриком Редфордом (бронза чемпионата мира-2022).

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

До Джеймс Редфорд катался с соотечественницей Меган Дюамель, которая стартовала на юниорском чемпионате мира в 2003 году, после чего совмещала одиночное катание с парным. С Райаном Арнольдом повторно стартовала на ЮЧМ, а с Крейгом Бантиным дважды стартовала на взрослых чемпионатах мира, не попав в олимпийский состав на домашние Игры в Ванкувере-2010. После чего Бантин ушел из спорта, а Дюамель встала в пару с Редфордом и за два олимпийских цикла пара собрала весь набор медалей — золото и серебро в командных турнирах, бронза в личном. А уж на чемпионатах мира им дважды не было равных.

Деанна Стеллато становилась серебряным призером чемпионата мира среди юниоров (в 2000 году она уступила только соотечественнице Дженифер Кирк, зато опередила будущую вице-чемпионку Олимпиады Сашу Коэн. После этого она ушла из спорта на 16 (!) лет, успев выйти замуж. В 2016 году 33-летняя Деанна встала в пару с соотечественником Натаном Бартоломеем, стартовав на чемпионате мира, а с 2020 года Стеллато поменяла партнера и страну. Теперь она выступает с канадцем Максимом Дешамом, и на прошлогоднем чемпионате мира пара финишировала четвертой. Пусть она старше партнера на восемь лет, зато Дешам выступает за родную Канаду, хотя был период, когда он хотел поменять спортивное гражданство и представлять Южную Корею.

Совместители дисциплин

В 1985 году бронзовую медаль на юниорском ЧМ завоевал американец Руди Галиндо, который на следующем ЮЧМ стал вторым и пятым. Здесь нет ошибки, поскольку пятое место он завоевал с Кристи Ямагучи в парном катании. В 1987 году Галиндо победил в одиночке, в паре они были третьими, наконец, выиграли ЮЧМ-1988. После чего вышли на взрослый уровень, дважды стартовав на чемпионатах мира, поражая публику тем, что вращались в разные стороны, поскольку никак не могли достигнуть синхронности. После двух чемпионатов мира пара распалась, но у двух американцев впереди была сольная карьера. Галиндо в ней стал бронзовым призером ЧМ, а Ямагучи победила на Олимпиаде, дважды выигрывала на чемпионатах мира, вышла замуж за хоккеиста НХЛ Бретта Хедикена.

Француженка Сара Абитболь стала второй фигуристкой, которая совместила участие в двух турнирах, это юниорский чемпионат мира 1993 года, где она также каталась со Стефаном Бернади. Взрослая карьера оказалась куда успешнее, во время которой французы дважды стартовали на Олимпиадах, и завоевали одно серебро чемпионата мира и семь наград с чемпионатов Европы.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

20 лет спустя число совместителей пополнила Анна Душкова из Чехии, стартовав в одиночке и парном катании с Мартином Бидаржем. В одиночке все было крайне слабо, а в паре гораздо лучше, пока, в конце концов, пара не выиграла ЮЧМ-2016 года, после чего стартовала на двух чемпионатах мира и Олимпиаде. Кстати, старший брат Мартина — Петр Бидар тоже совмещал одиночное и парное катание (ЮЧМ-2010 года), стартовав в 2011 году на взрослом мировом чемпионате в Москве с Кларой Кадлецовой. 24-летний Мартин Бидарж еще пытается реализовать себя в спорте, поменяв, после Душковой белорусскую и российскую фигуристок, и с нынешнего года снова встав в пару с соотечественницей, а закончившую кататься Душкову остается мотивировать историями Зои Джонс и Деанны Стеллато.

