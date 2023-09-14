«Нам очень нужен капремонт!»: жители Дербышек просят обновить детсад

Дошкольное учреждение «Подснежник» не ремонтировали с 1961 года

Фото: предоставлено realnoevremya.ru родителями воспитанников детского сада №415

В редакцию «Реального времени» обратились за помощью родители воспитанников детского сада №415 с татарским языком воспитания и обучения Советского района Казани, который находится на улице Каштановой в поселке Дербышки. По их словам, состояние старого здания и прилегающей территории стало опасным для детей, ведь дошкольное учреждение более чем с полувековой историей капитально ни разу не ремонтировали. В ситуации разбирался наш корреспондент.

«Все в плачевном состоянии»



Старший сын Эльвиры Шахтахтинской начал ходить в детсад на ул. Каштановой, 6 в Дербышках три года назад. Сейчас это же дошкольное учреждение посещает ее второй ребенок. Здание 1961 года постройки, и с тех здесь ни разу не было капремонта. По словам мамы, каждый год родители воспитанников садика слышат обещания руководства о том, что садик капитально отремонтируют, но все остается на словах.

— Сейчас я отвела в ясли уже младшего ребенка, но ситуация не изменилась. В здании за три года, пока мы сюда ходим, всегда проводился только частичный ремонт. К примеру, в яслях поменяли часть труб, но в то же время на полу оставили старый линолеум. За три года заменили лишь окна. Все остальное очень старое. Те же провисшие полы с 1960 годов, обшарпанные ступеньки, все та же дверь, которая и три года назад уже не открывалась и до сих пор не открывается. Старая проводка. Очень старые лестницы на крыльце. Дети оттуда часто падают, потому что ступеньки рыхлые. Асфальт по всему периметру тоже неровный, весь в дырах, — возмущается Эльвира.

Старший сын Эльвиры Шахтахтинской начал ходить в детсад на ул. Каштановой, 6 в Дербышках три года назад. Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

В доказательство своих слов мама и еще несколько родителей поделились снимками, на которых видно, в каком состоянии находится детсад. Полностью деформированный асфальт во дворе — на ямах, кочках и трещинах малыши часто падают. В группах от стен отходят старые обои, в санузле разбита плитка, осыпается штукатурка.



В доказательство своих слов мама и еще несколько родителей поделились снимками, на которых видно, в каком состоянии находится детсад. предоставлено realnoevremya.ru родителями воспитанников

предоставлено realnoevremya.ru родителями воспитанников

«Изменится только фасад»

Женщина рассказала, что сейчас в садике идет ремонт, родителям было обещано, что он в этот раз будет капитальным, но на деле оказалось, что в здании лишь частично обновят внешний вид.

— Мы знаем, что сейчас выделена немалая сумма для ремонта здания. Мы надеялись на то, что наконец-то будет сделан хороший капитальный ремонт, но в итоге нас поставили перед фактом о том, что изменится только фасад, — посетовала Эльвира.

предоставлено realnoevremya.ru родителями воспитанников

В то же время жители Дербышек, которые водят детей в этот детсад, очень положительно отзываются о воспитателях и персонале. Нарекания вызывает только состояние дошкольного учреждения, в том числе самих групп, где дети проводят много времени.

— В группах, особенно в спальной зоне, тоже плачевная ситуация. Родители уже не раз своими силами красили стены, но этого хватает ненадолго. Вместо того, чтобы латать дыры, нужно тщательно все отремонтировать, снять старое покрытие, заново отштукатурить и зашпатлевать. Сейчас все сыпется, а дети находятся в таких помещениях весь день, — переживают родители.

В то же время жители Дербышек, которые водят детей в этот детсад, очень положительно отзываются о воспитателях и персонале. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Родители уже не раз своими силами красили стены, но этого хватает ненадолго. предоставлено realnoevremya.ru родителями воспитанников

С мая без заведующего

Корреспондент «Реального времени» позвонил в администрацию МАДОУ «Детский сад №415 с татарским языком воспитания и обучения». На звонок ответила старший воспитатель, которая подтвердила, что в здании идет ремонт фасада. Дальше комментировать ситуацию представитель дошкольного учреждения отказалась и бросила трубку.

Как сообщили родители дошколят, заведующая детского сада уволилась еще в мае 2023 года. Новый руководитель все еще не назначен. Обязанности заведующей исполняет методист дошкольного учреждения.

На звонок ответила старший воспитатель, которая подтвердила, что в здании идет ремонт фасада. предоставлено realnoevremya.ru родителями воспитанников

В программе капремонта 415-го детсада нет

Официальный ответ по сложившейся ситуации «Реальному времени» дали в МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казани».

— По 415-му садику в рамках текущего ремонта выполнен определенный фронт работ в соответствии с предписанием надзорных органов, которые мы обязаны исполнить. По ним работы будут выполнены до конца октября, — сообщила начальник отдела координации программ Люция Хабибуллина, — По поводу капитального ремонта: на данный момент у нас числится много детских садов, которые имеют значительный износ, им более 30 лет. Мы их поддерживаем только в рамках текущего ремонта. Включить все учреждения в программу капитального ремонта одновременно мы, к сожалению, не можем. Идем поэтапно, по мере необходимости, с учетом состояния детских садов и с учетом предписаний надзорных органов.

Как рассказали в департаменте, программа капитального ремонта на текущий год уже практически завершена. На следующий год программа также уже предварительно сформирована и 415-го детсада в нем нет. Вопрос будет рассмотрен при формировании программ на следующие годы, заявили в ведомстве.