Кофе по-татарски

Как татарские купцы научились варить кофе еще в XIX веке

Про кофе по-турецки слышали все, а вот про кофе по-татарски — мало что известно. Между тем этот напиток был известен татарам уже в начале XIX века, а у некоторых даже потеснил столь любимый ими чай. Подробнее о кофе в татарской культуре рассказывает в своем блоге доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

Как-то давно я уже писала тут про кофе в истории татарской культуры, но за эти годы и кофеманов среди татар стало больше, и разных фактов из прошлого тоже... Так почему бы не написать про этот бодрящий напиток еще раз. Итак, татары и кофе.

«А как же чай?» — спросите вы. С чаем — все в порядке, был и остается самым любимым татарским напитком. Но ведь татары такие татары, не могут они без новшеств в своей жизни. Условная традиция в культуре — это, конечно, хорошо. Но как же скучно жить без перемен!

Вот и чай, завоевавший татарские застолья с XVIII века (татарские купцы очень активно тогда торговали с Китаем и привозили оттуда преимущественно чай), в начале ХХ века начал понемногу уступать место кофе.

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Хотя, стоп! У некоторых татар это произошло еще раньше. Вот, например, был такой татарский купец Мукмин Хозясеитов (1773—1852). Жил в Заказанье, построил много промышленных предприятий в своей деревне Шәһри Оры (кумачные, бумажные, бязекрасильные мануфактуры, мельницы), а еще давал деньги на строительство мечетей в разных уголках страны. Так появилась мечеть в Уфе (кстати, стоит и ныне), в Троицке (снесли) и т.д. И любил он, оказывается, кофе. В начале XIX века Мукмин-бай приобрел для личного пользования кофесамовар. Сидел у себя дома в татарской деревне Служилая Ура (совр. Арский район РТ) и попивал кофе из кофесамовара.



Постепенно кофе получил распространение и в других татарских домах. На это указывают сохранившиеся в музейных коллекциях кофемолки (например, такая есть в Литературно-мемориальном музее Габдуллы Тукая в Кырлае в Арском районе РТ), кофейные сервизы (например, есть в мемориальном музее Ризаэтдина Фахретдина в деревне Кичучат в Альметьевском районе РТ), а еще упоминания в татарских литературных произведениях и других книгах публицистического характера начала ХХ века.

Татары пили как черный кофе, так и с молоком. Последняя привычка отличала их немного от крымских татар, которые по османской традиции выбирали чаще всего черный кофе.

Например, вот как запомнился современникам редактор казанской газеты «Йолдыз», кофеман Ахмет-Хади Максуди (1868—1941). Его редакция находилась в номерах «Болгар», а газета издавалась в 1906—1917 годах. Редактор Максуди носил красную феску по османской моде еще конца XIX века и во время работы над очередным номером газеты непременно попивал кофе с молоком.

Кстати, Ахмет-Хади Максуди дружил с крымскотатарским деятелем Исмаилом Гаспринским и даже преподавал некоторое время в медресе «Зинджерлы» в Бахчисарае. Бывал он и в Стамбуле.

Подчиненные в редакции старались подражать своему начальнику. Например, журналист Гариф Латыпов приносил в редакцию яблочные пироги («алма бәлеше») и тоже во время работы пил кофе с молоком.

В общем, кофе в начале ХХ века был для татарской молодежи неким атрибутом прогрессивности взглядов и в какой-то степени противопоставлялся условно традиционному чаю.

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Это очень хорошо показано в романе Галимджана Ибрагимова «Яшь йөрәкләр» («Молодые сердца») 1912 года. Герой там пьют исключительно черный кофе, а мать (любительница чая) совершенно не понимает увлечения сына.

В этой скрытой борьбе поколений кофе с молоком, наверное, считался компромиссным вариантом. Вот и татарский просветитель Ризаэтдин Фахретдин в одной из своих публицистических книг наставлял молодежь пить кофе с молоком. Так, мол, полезнее для желудка.