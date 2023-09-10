Эмир Кустурица: «Думаю, это нормально, что я на мусульманском фестивале»

Режиссер пообщался с казанским зрителем о Монике Беллуччи и Голливуде

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой кинофестиваля

В рамках XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино в Казани прошла встреча с режиссером Эмиром Кустурицей, предварявшая показ его картины 2016 года «По млечному пути». Поклонники пробивались сквозь солдаут, пели герою вечеру якутские песни и сообщали, что назвали в честь него сына.

Кустурица возвращается в кино



В кинотеатр «Киномакс-IMAX» на входе просили лишнюю «проходку». Многие думали, что вход на показ, как обычно бывает на КМФМК, будет бесплатным, а кто-то собирался купить билет на входе. В результате, кажется, в зале оказались все, кто хотел, так что модератор Искандер Нуризянов, долго не затягивая, поприветствовал героя вечера, с которым пришел его продюсер Мирко Раденович. Кстати, Раденович также — президент объединенной сербской диаспоры в Санкт-Петербурге, продюсер Горана Бреговича и менеджер группы The No Smoking Orchestra.

Появление Кустурицы на КМФМК достаточно символично. Его родители — босняки, себя он называет югославом. Пик его карьеры пришелся на девяностые, с картинами «Андерграунд», «Черная кошка, белый кот». В нулевые он снял три художественных фильма. При этом достаточно много работал как актер, в частности, в 2019-м сыграв в российско-сербской картине «Балканский рубеж». В начале прошлого года его по ошибке назвали новым главным режиссером Театра Российской Армии, но потом Кустурица уточнил, что договаривался поставить там три спектакля.

Отметим, что Кустурица не в первый раз приезжает в Казань. Правда, уже в качестве музыканта — его The No Smoking Orchestra играла в «Пирамиде» в 2014-м. А этим летом ансамбль стал хедлайнером «Летних вечеров в Елабуге» (апрельский концерт в Казани был отменен). Это прощальные гастроли коллектива. Как объяснил Раденович, сейчас маэстро занят съемками нового фильма: «Но, может, мы вернемся на съемку»

Кустурица приехал в Казань по приглашению министра культуры Татарстана Ирады Аюповой. Она сопровождала его наряду с организаторами и участниками кинофестиваля, при этом не занимая место в зале, несмотря на уговоры.

Валентина Романова-Чыскыырай. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой кинофестиваля

Почему Беллуччи — не только красавица



Поводом для встречи стал показ фильма «По млечному пути». Он впервые был показан 9 сентября 2016 года на Венецианском кинофестивале. Каннский тогда Кустурице отказал, поскольку режиссер подал заявку на день позже указанного времени. Автор назвал другую причину — его симпатии к президенту России Владимиру Путину.

В главных ролях — сам режиссер (он играет деревенского чудака) и Моника Беллуччи, сюжет развивается на фоне войны. Сев в кресло, Кустурица сходу начал говорить по-русски о фильме:

— Он был одним из последних, которые я снял. Перед этим у меня было много концертов, я стал играть музыку, потому что устал из-за фильмов. Этот фильм — амбициозный проект. Я его написал, режиссировал, сыграл. Все было как у Чарли Чаплина. Но результат не был как у него.

Рассказал он и Беллуччи, чье появление он объяснил желанием продюсеров:

— Она не только красавица, она очень духовная персона. Время, которые провели на съемках, я вспоминаю с радостью. Не только потому, что она мировая красавица. А потому что она поняла, что на фильме важно сотрудничество.

— Наш фильм получился больше о любви, чем о войне. Это фильм о любви двух людей, которые… не так счастливы в жизни, — резюмировал автор.



Также Кустурица прошелся по Голливуду:

— У нас на фестивалях каждый год — очень хорошие фильмы, они в секциях в Каннах, Венеции, Москве. Самые лучшие фильмы приезжают из андеграунда. Не из Голливуда. 20 лет назад, когда я приехал в Москву, я грустил, потому что главным был Голливуд. Фильмы, которые не были хорошими, они были главными в Москве. Я думаю, сейчас это изменится.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Тюбетейки и другие Эмиры



Впрочем, самые занятное общение у Кустурицы случилось с коллегами. Узбекская делегация вручила ему тарелку и тюбетейку не по размеру — и пригласительное письмо на Ташкентский кинофестиваль. Отдельным номером стало появление Валентины Романовой-Чыскыырай из Саха. Исполнительница главной роли в драме Дмитрия Давыдова «Пугало», этно-певица (Гран-при музыкального конкурса «Якутск-2000») и «энергетический практик», она сходу предложила режиссеру послушать ее пение. Потом предложила поимпровизировать.

— Самые близкие художества — это музыка и фильм, — отметил пораженный режиссер, вновь напомнив, что не случайно сменил кинокарьеру на музыкальную.



В конце из зала прозвучал вопрос, как себя чувствует на мусульманском кинофестивале человек, чьи родители были непрактикующими мусульманами, а предки — сербами-христианами, который сам относительно недавно принял православие. Кустурица переспросил, немного подумал и ответил: «Я вам могу сказать, что я православный, у меня имя мусульманское. Но я люблю все народы, все этнические группы. Я люблю людей. Думаю, это нормально, что я на мусульманском фестивале».

Впрочем, итогом встречи стал женщина, которая сказала, что назвала сына Эмиром в честь Кустурицы.



Помимо общения со зрителями режиссер, наряду с Федором Бондарчуком, стал гостем раиса Татарстана Рустама Минниханова в Доме правительства РТ. Речь, судя по видеорепортажу, шла о сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана», первая серия которого выйдет 14 сентября. Одноименная книга Роберта Гараева о «казанском феномене» в анонсах не упоминается, а съемки проходили в Ярославле.

