День в истории: красные в Казани, стекло в Гусь-Хрустальном

Чем примечательна дата 10 сентября?

Фото: предоставлено realnoevremya.ru госархивом РТ

Сегодня, 10 сентября, войска 5-й армии взяли Казань, Альберт Разин пришел к парламенту Удмуртии, начал работу завод в Гусь-Хрустальном, открылось Московское центральное кольцо, ООН утвердила Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Родились актриса Ильсия Тухватуллина, музыкант Егор Летов, модельер Карл Лагерфельд, режиссер Крис Коламбус. Скончались нарком Галия Измайлова, режиссер Крис Коламбус, первый президент Анголы Агостиньо Нето. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Красные взяли Казань

10 сентября 1918 года войска 5-й армии взяли Казань. Это была первая победа Красной Армии на Восточном фронте. Сил народной армии, численно уступавших противнику в четыре раза, оказалось явно недостаточно для обороны города. Их отряды организованно оставили Казань. Вместе с ними покинуло город несколько десятков тысяч человек, в основном представителей интеллигенции, служащих, духовенства. К двум часам дня 10 сентября опустевший город был взят красными.

10 сентября 1967 года в селе Деушево Апастовского района родилась актриса Ильсия Тухватуллина. Выбрать сцену как певице ей посоветовала заехавшая в деревню певица Флера Сулейманова. При этом сначала Тухватуллина поступила в Буинске на медика, но не доучилась. После окончания Щепкинского училища служила в Камаловском театре. Первая ее роль — Майсара в «Голубой шали». Также исполнила главную роль в фильме «Зулейха», снятом ее мужем Рамилем Тухватуллиным.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Камаловского театра

10 сентября 1983 года умерла Галия Измайлова. В возрасте 15 лет в 1924 году она работала прядильщицей на льнокомбинате, а в 1937-м возглавила партком предприятия. После была наркомом социального обеспечения, легкой промышленности, пищевой промышленности ТАССР, а в 1943—1946 и 1951—1954 годах — председателем Верховного Совета республики. Также работала заместителем секретаря Татарского обкома ВКП(б) по пищевой промышленности, заместителем председателя исполкома Казанского городского совета депутатов трудящихся.

10 сентября 2019 года ученый, кандидат философских наук, заслуженный деятель науки Удмуртии и один из лидеров национального движения республики Альберт Разин покончил с собой у стен местного парламента. Он требовал, чтобы руководство региона больше делало для защиты удмуртского этноса и языка. Разин со 100-процентным ожогом тела попал в больницу, где позже и скончался.

10 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, как начало учебного года в ряде школ Казани омрачилось вынужденной «голодовкой» части учеников. Дети не смогли купить обед в школьных столовых — оплата электронной «Образовательной картой» не проходила по кассе, а другая форма оплаты в школьных столовых не допускается. Как сообщили в исполкоме города, технические сбои в работе карт могут быть связаны с неполадками в работе интернет-провайдера.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Электричка+метро

10 сентября 1929 года начал работу механизированный стекольный завод в Гусь-Хрустальном, была получена первая лента стекла. В конце Второй мировой войны здесь появилась вторая линия вытяжки стекла, позже стали выпускать сталинит, запустили первый конвейер шлифовки и полировки стекла, открылся цех по производству кварцевого стекла… Ныне это Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского, продукция завода известна каждому пассажиру поезда Казань — Москва.

10 сентября 2016 года открылось Московское центральное кольцо — маршрутная линия железнодорожного пассажирского транспорта, частично интегрированная с метрополитеном по системе оплаты проезда и пересадкам. Метрополитен позиционирует МЦК (городскую электричку) как свою 14-ю линию.

Договор о запрещении

10 сентября 1958 года родился режиссер Крис Коламбус. Начинал с короткометражек и сценариев, в частности, написав основу для «Гремлинов» Стивена Спилберга, а потом сам срежиссировал комедию «Приключения приходящей няни» в 1987-м. Успех пришел к нему с фильмом «Один дома», который собрал в прокате более 500 миллионов долларов. Также снимал фильмы «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и Тайная комната».

10 сентября 1996 года ООН утвердила Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ был открыт для подписания с 24 сентября 1996 года. Договор состоит из преамбулы, 17 статей, двух приложений и протокола. Его подписали 183 государства, в том числе 41 государство из 44, чья подпись была необходима для вступления договора в силу.

