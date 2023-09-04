Власти Казани попытались изъять участок в центре города, но сами оказались должны 99 млн

Их внимание привлекла земля на улице Чистопольской

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Казанская компания «Рентал Проперти Менеджмент» подала в суд на Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани из-за земельного участка на ул. Чистопольской. Фирма купила его на совершенно законных основаниях, хотела использовать под строительство жилых домов, но для начала открыть там платную парковку или же торговые ряды. Однако городские власти начали обкладывать участок ограничениями и запретами на использование. Компании и мэрии пришлось судиться несколько раз, но в последнем споре бизнесмены отстояли свои права. Теперь исполком должен компании 99,4 млн рублей. Подробности — в материале издания.

Сначала с мэрии взыскивали 82,7 миллиона рублей

Исполком Казани проиграл спор в Арбитражном суде Татарстана компании «Рентал Проперти Менеджмент» за земельный участок на ул. Чистопольской. Инициатором иска стала казанская фирма, которая занимается предоставлением услуг по купле-продаже недвижимого имущества. В своем заявлении ее представители указали, что хотят взыскать с исполкома убытки, причиненные фактическим изъятием земельного участка на Чистопольской. Его стоимость они оценили в 82,7 миллиона рублей, но после проведения экспертизы цена земли выросла до 99,4 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, участок на ул. Чистопольской площадью 3,4 тыс. кв. метров принадлежит «Рентал Проперти Менеджмент». Покупала компания это место под строительство многоквартирных жилых домов с обязательным использованием первых этажей под объекты обслуживания. В момент покупки участка там лежал просто асфальт, эти территории компания хотела использовать под платную парковку и торговые ряды для сдачи в аренду. При этом ничего не препятствовало использованию земли в данных целях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако в 2017 году казанский исполком принял постановление, согласно которому на земельный участок установлен публичный сервитут (ограничение) для обеспечения прохода или проезда на участке. Это ограничение городские власти зарегистрировали в ЕГРН на следующий год. В ответ на это «Рентал Проперти Менеджмент» решил обратиться в Вахитовский суд, чтобы оспорить постановление и исключить земельный участок из сервитута. Но судебное дело компания проиграла, причем как в Верховном суде республики, так и в Шестом кассационном суде. Одним из оснований отказа в удовлетворении исковых требований являлось установление факта наличия на спорном земельном участке автомобильной дороги.

Вместе с тем во время разбирательств была проведена экспертиза ГИБДД, которая вынесла следующее заключение: на указанном участке, где рядом проходит ул. Мусина, организовано двухстороннее движение по одной полосе в каждом направлении. А на пересечении улиц Мусина — Чистопольская установлены дорожные знаки «Пешеходный переход», «Уступите дорогу», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Время действия», перекресток оборудован светофором. Напротив дома №36 на ул. Чистопольской есть местное уширение проезжей части для парковки, она обозначена специальными дорожными знаками.

На том же заседании Вахитовский районный суд пришел к выводу, что ограничение движения машин по ул. Мусина на участке от ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима путем установки парковки с полным перекрытием ул. Мусина приведет к перераспределению транспортных потоков. Это ухудшит дорожно-транспортную обстановку на прилегающих улицах — Меридианной и Бичурина, приведет к необоснованным транспортным задержкам на перекрестках Чистопольская — Меридианная, Чистопольская — Бичурина, Сибгата Хакима — Меридианная, Сибгата Хакима — Бичурина, а также затруднит доступ экстренных служб к жилому дому №32 на ул. Чистопольской, к которому имеется лишь единственный заезд со стороны ул. Мусина.

realnoevremya.ru (архив)

Компании «Рентал Проперти Менеджмент» пришлось обращаться в администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, чтобы им разъяснили положение о купленном земельном участке. Там сообщили: рядом с этим участком уже есть платная парковка на Сибгата Хакима, которая создана постановлением исполкома города. Работает она там с января 2022 года. К тому же парковка согласована с казанской ГИБДД.

На заседании в Арбитражном суде Татарстана представители «Рентал Проперти Менеджмента» сообщили, что мэрия просто блокировала деятельность компании. Для этого, по версии истцов, исполком Казани, чтобы не оформлять изъятие земельного участка для муниципальных нужд и не нести расходы, но при этом обеспечить использование места, специально наложил сервитут. По их мнению, это свидетельствует о злонамеренном нарушении прав фирмы посредством так называемого фактического занятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд без соблюдения установленного законом порядка, особенно без справедливой компенсации собственникам и вторичным землевладельцам их имущественных потерь. Таким образом, собственник лишается фактического владения всем или частью своего участка или возможности его использования по назначению, причем без какой-либо предварительной и добровольной компенсации потерь от ущемления его прав и законных интересов.

После разбирательств суд встал на сторону «Рентал Проперти Менеджмента». Доводы мэрии города о том, что оснований для изъятия спорного земельного участка и возмещения убытков не имеется, в итоге были отклонены. Так как принадлежащий компании участок на праве собственности фактически изъят для государственных нужд в целях организации дорожного движения для территории муниципального района, однако процедура изъятия уполномоченными органами не соблюдена, решение об изъятии не принято, какого-либо возмещения за изъятое имущество истцу не предоставлено. Судом установлена невозможность использования по назначению земельного участка в связи с его фактическим изъятием для муниципальных нужд.

В судебных актах также указывается, что исполком Казани, установив сервитут на земельном участке «Рентал Проперти Менеджмент», в течение длительного периода времени осуществлял организацию дорожного движения, тем самым усугублял нарушение прав компании. Там же говорится, что владельцы земли не стали требовать освобождения спорного земельного участка ввиду невозможности фактического использования его по назначению, а предъявили замещающее требование о взыскании денежной компенсации.

Право собственности компании на участок в итоге было прекращено

Арбитражный суд Татарстана решил прекратить право собственности на земельный участок компанией «Рентал Проперти Менеджмент». Кроме этого, он постановил взыскать с городских властей 99,4 миллиона рублей за убытки, причиненные фактическим изъятием земельного участка. Тем самым требования казанской фирмы были удовлетворены полностью.

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани. Ответ по получении будет опубликован. Оперативно связаться с «Рентал Проперти Менеджментом» не удалось.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Добавим, что это не единственное разбирательство за спорные земельные участки, где фигурирует мэрия Казани. Совсем недавно городской исполком отсудил земельный участок и 1,2 миллиона рублей у ТРО «Всероссийское общество автомобилистов». Речь идет о земле на улице Волгоградской, которой владела общественная организация, там располагалась ее автостоянка.

Общественники получили эту землю в аренду еще в 2010 году, договор был заключен на два года и завершиться должен был в 2012 году. Спустя еще пару лет, в 2014 году, КЗИО захотел этот участок вернуть и уведомил об этом общественников. Но организация отказалась передать землю городским властям. Дележка продолжалась на протяжении трех лет, и в 2017 году мэрия города подала в суд на «автомобилистов».



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