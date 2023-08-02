Казанская мэрия отсудила у «Всероссийского общества автомобилистов» землю и деньги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком судится за стоянку и миллионы рублей

Как выяснило «Реальное время», мэрия Казани в лице Комитета земельных и имущественных отношений отсудила земельный участок и 1,2 миллиона рублей у ТРО «Всероссийское общество автомобилистов». Речь идет о земле на улице Волгоградской, которой владела общественная организация, там у них располагалась автостоянка.

«Всероссийское общество автомобилистов» получило эту землю в аренду еще в 2010 году, договор был заключен на два года и завершиться должен был в 2012 году. Спустя еще пару лет, в 2014 году, КЗИО захотел этот участок вернуть и уведомил об этом общественников. Но организация отказалась передать землю городским властям. Дележка продолжалась на протяжении трех лет, и в 2017 году мэрия города подал в суд на «автомобилистов».

Фото: realnoevremya.ru/(архив)

Тогда мэрия предъявила следующие требования: взыскать с организации неосновательное обогащение за период с 1 декабря 2013-го по 31 декабря 2017-го в размере 4,5 миллиона и проценты за период с 15 декабря 2013 по 1 января 2018-го в размере 839,8 тысячи рублей. Спустя год Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требования городских чиновников, но лишь частично. С общественников должны были взыскать 3,6 миллиона рублей долга, 463 тысячи рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. В остальной части в иске отказано. В обществе автомобилистов подали апелляцию в 11-й арбитражный суд, но тот тоже занял сторону мэрии города. Такое же решение вынесли и в Поволжском суде.

Но на этом в КЗИО не остановились и потребовали от общественной организации в 2021 году возмещения стоимости неосновательного обогащения в связи с использованием земельного участка без правоустанавливающих документов. Но в этих требованиях им в суде уже было отказано.

Мэрия хотела взыскать 4,2 миллиона рублей

Новые разбирательства между сторонами продолжились уже в этом году. КЗИО предъявил «Всероссийскому обществу автомобилистов» уже новые требования. На этот раз они хотели взыскать 4,2 миллиона рублей неосновательного обогащения, 398 тысяч рублей в качестве процентов, а также обязать возвратить стоянку площадью 6650,00 кв. м.

Однако же получить всю сумму городским властям не удалось. Их требования были удовлетворены лишь частично. В свою собственность они должны получить этот самый земельный участок на ул. Волгоградской, 1,2 миллиона рублей и 23,9 тысячи рублей в качестве процентов.

Фото: realnoevremya.ru/(архив)

«Реальное время» связалось с руководителем ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрием Кулагиным. Однако в организации отказались давать какие-либо комментарии по этому судебному заседанию.

Мэрия Казани бьется за парковку уже не первый раз

Заметим, что городские власти уже не в первый раз судятся за казанские парковки. Например, в 2019 году Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Казанского молочного комбината к исполкому города в части отказа в организации автостоянки на улице Журналистов.

Предметом спора является участок, реализуемый с аукциона под автостоянку, который расположен не на дороге, а на территории зеленой зоны вдоль границ предприятия по улице Журналистов. При этом данная земля расположена в границах существующей дорожной сети улицы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В судебных актах указано, что Управление архитектуры и градостроительства не представило документы в поддержку своих доводов. В результате суд встал на сторону молочного предприятия.

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Дарья Пинегина