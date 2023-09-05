День в истории: конная полиция Казани, казаки на Кубани и пожар в Лондоне

Чем примечательна дата 5 сентября?

Сегодня, 5 сентября, в разные годы и столетия в этот день Петр I ввел налог на ношение бороды, в Казанской губернии начали работать конно-полицейские урядники, произошел «Большой пожар» в Лондоне. Родились в этот день советский космонавт Андриян Николаев, всемирно известный певец, основатель рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Скончались основательница ордена милосердия Святая Тереза Калькуттская, известная во всем мире как мать Тереза, советский эстрадный и оперный певец Георг Отс, писатели Юлиан Семенов и Кир Булычев. Также 5 сентября считается днем гибели знаменитого красного командира Василия Чапаева. Об этих и других событиях в истории — в обзоре «Реального времени».

Казанские конно-полицейские урядники

5 сентября 1551 года царица Сююмбике была отдана в жены касимовскому хану Шах-Али, который считался сторонником русского царя Ивана Грозного. Сююмбике — дочь крупного ногайского бека Юсуфа — потомка знаменитого Идегея. Первым мужем царицы был казанский хан Джан Али, который вскоре был убит. После его смерти Сююмбике отдали за хана Казани Сафа-Гирея. Она стала его пятой женой, но, несмотря на это, их брак был счастливым: «красносолнечная ханум была любимее первых жен». После смерти хана в 1549 году Сююмбике стала регентшей при трехлетнем царевиче Утямыше, фактически одной из первых мусульманок-правительниц.

С 5 сентября 1878 года в Казанской губернии к работе приступили конно-полицейские урядники. Первой и основной их задачей являлась защита прав граждан, проживающих на соответствующем административном участке, а также граждан, пострадавших от преступных посягательств на указанной территории. Согласно положению комитета министров о полиции, подписанному 9 июня 1878 г. Александром II, были увеличены суммы на финансирование становых приставов и выделены средства на учреждение корпуса конно-полицейских урядников для поддержания порядка на территориальных участках. За год они получали от 310 до 400 рублей, а также 100 рублей сверху на содержание лошади. Урядники стали первыми участковыми инспекторами Российской империи, исполняя все функции, присущие и современным участковым полицейским. Каждый из них должен был знать полицейскую службу и ее обязанности и уметь составлять протоколы. Среди первых урядников были как отставные военные нижних чинов, несколько личных и потомственных дворян и почетных граждан, так и крестьяне. Почти за год службы урядники Казанской губернии раскрыли свыше 1 200 преступлений, что способствовало расширению рядов Казанской городской полиции в дальнейшем.

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Налог на бороды, основание Краснодара

5 сентября 1698 года Петр I установил налог «О взыскании особой подати с бородачей и о ношении им особого платья». Вскоре после своего возвращения из первого путешествия по Европе Петр I подписал указ, предписывающий «брить бороды и усы людям любого чина», кроме священников. Бояре осуждали действия царя, видя в них покушение на устои русской жизни, ведь бритье бороды до этого считалось грехом, а священники даже отказывали в благословении безбородому человеку. За наличие растительности на лице с царедворцев, городовых дворян и чиновников брали по 600 рублей в год, с купцов — по 100 рублей, с посадских людей — по 60 рублей, со слуг, ямщиков и «всяких чинов московских жителей» — по 30 рублей. С крестьян каждый раз при въезде в город брали по 1 копейке «с бороды». Пошлина на бороды взималась более 20 лет и была отменена в 1722 году.

5 сентября 1792 года запорожцы начали заселять Таманский полуостров, расположенный в нынешнем Краснодарском крае. Этому предшествовало подписание в июне 1792 года Екатериной II указа для Черноморского войска «В изъявление особливых внимания и милости, за мужественные подвиги на суше и водах и неустрашимую верность в течение благополучно оконченной войны с Портой Отоманскою», в котором пожаловала «в вечное владение» казакам этот полуостров. На Кубани за два года поселилось 25 тысяч казаков, а возглавлял их атаман Захарий Чепега. Всего они основали 40 станиц, а главное поселение назвали Екатеринодаром. Сегодня это столица Кубани и административный центр Краснодарского края — город Краснодар.

5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет «О красном терроре». Он был подписан после покушения на Владимира Ленина 30 августа 1918 года. Красный террор — это комплекс карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в России (1917—1923) против социальных групп, провозглашенных классовыми врагами, а также против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. Согласно документу, создавались концлагеря для изолирования «классовых врагов». Расстрел граждан, связанных с белогвардейцами, стал законным. Чрезвычайная комиссия наделялась полномочиями брать заложников, выносить приговоры и приводить их в исполнение. Руководил движением против мятежников инициатор декрета Феликс Дзержинский. По его указам начались массовые «устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности». За четыре года, по данным некоторых источников, по приговорам ревтрибуналов и внесудебных заседаний ЧК было расстреляно около 140 тысяч человек. Политика «красного террора» проводилась до 1922 года. За это время, по различным данным, пострадали от 50 тысяч до более миллиона человек.

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С 5 сентября 1940 года в «Пионерской правде» начала печататься повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». После того как в свет вышли несколько номеров, публикация неожиданно прекратилась. Кому-то из начальства показалось, что команда Тимура — настоящая конспиративная организация и неорганизованные «тимуровские» движения подрывают авторитет организованных пионерских. К счастью для читателей, все утряслось и публикация возобновилась. Книга так запала в души людей, что в Советском Союзе мальчишки хотели носить имя Тимур, а девочки — Женя. Герои повести воплотили в себе лучшие черты советских пионеров, а тимуровцами стали называть школьников, которые безвозмездно помогали людям.

Телемост с Лос-Анджелесом и пожар в Лондоне

5 сентября 1982 года между Москвой и Лос-Анджелесом был проведен первый космический телемост. Он связывал 250 тысяч молодых американцев, участников проходившего в Лос-Анджелесе рок-фестиваля «Мы», и советских ребят, собравшихся в 3‑й студии телецентра «Останкино». Инициаторами первого телемоста стал соучредитель фирмы Apple Computer Стив Возняк, а с советской стороны — сценарист Иосиф Гольдин, режиссировал телемост советский и российский режиссер театра и кино Юлий Гусман. В телепередаче приняли участие многие знаменитости, такие как Алла Пугачева, ансамбли Стаса Намина и «Русская песня», вокально-инструментальные ансамбли «Пламя», «Динамик», «Воскресенье» и другие.

5 сентября 1666 года в Лондоне завершился «Великий пожар», продолжавшийся четыре дня. За это время сгорело 13 200 домов, более 80 церквей, а также множество других зданий, которые в то время в основном строились из дерева. Большинству горожан хватило времени, чтобы спастись, однако огонь уничтожил треть города. Считается, что именно «Великий пожар» избавил город от свирепствовавшей тогда чумы, ведь огонь уничтожил всех крыс, разносчиков этой страшной болезни. Несмотря на то, что подлинная причина пожара так и не установлена, согласно историческим свидетельствам, пекарь короля Карла II, уходя вечером с кухни, оставил заслонку печи открытой, а искры из очага спровоцировали пожар.

5 сентября 1972 года в немецком Мюнхене произошел теракт. Ответственными за него считаются палестинские боевики из радикальной группировки «Черный сентябрь». В ночь на 5 сентября восемь террористов в спортивных костюмах, с большими сумками перелезли через забор, окружающий Олимпийскую деревню. Террористы проникли в помещения израильской олимпийской сборной, застав спящих израильтян врасплох, и захватили в заложники девять спортсменов и членов делегации Израиля. За жизни заложников они потребовали освободить 234 палестинских боевика, находящихся в заключении в Израиле, двух немецких радикалов и 16 заключенных, содержавшихся в тюрьмах Западной Европы. Израиль в свою очередь отказался от переговоров с террористами. Считается, что и операция по освобождению заложников была заведомо обречена на провал. В итоге боевики убили всех заложников, во время операции удалось уничтожить пять террористов и арестовать еще троих. В тюрьме они провели всего месяц — после захвата террористами самолета компании «Люфтганза» 3 октября 1977 года их пришлось отпустить.