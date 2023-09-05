Бердыев и его «Динамо»: рассказ о новой команде Курбана Бекиевича

Тренер-мусульманин работает в команде с мусульманской историей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ФК «Динамо»

Курбан Бердыев — не чужой для казанского «Рубина» наставник. Отметив свой 71-й год рождения, он работает в Махачкале с местным «Динамо», выступающим в одном дивизионе с «КАМАЗом» и «Нефтехимиком». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает об одной из старейших команд СССР, которой скоро исполнится 100 лет.



Два разных землетрясения

В 1948 году, за 4 года до рождения Курбана Бердыева, в его родном Ашхабаде произошло страшное землетрясение, которое практически разрушило город, доведя его до состояния послевоенных. Из 115 тысяч жителей города в 1948 году погибли порядка 37 тысяч, то есть каждый третий. К счастью для Бердыевых — семья парторга полиграфкомбината Бекия Бердыева оказалась в числе тех, кто избежал гибели.

В 1970 году состоялось еще одно землетрясение, теперь уже в Махачкале, эпицентр которого находился на территории Буйнакского района, в 30 км к северо-западу от Махачкалы. Этот район пострадал больше остальных, наряду с городами Буйнакском, Кизилюртом, Хасавюртом. Одно из сел, Кумтор-Кала, полностью исчезло с лица земли.

Но для Дагестана дело не ограничилось майским землетрясением, поскольку летом республику настигла еще и эпидемия холеры. Любопытно, что за 3 года до этого кинорежиссер Леонид Гайдай упоминал об эпидемии холеры в своем киношедевре «Кавказская пленница», и вот, как говорится, не буди лихо... В результате этого футболисты махачкалинского «Динамо» переехали из столицы Дагестана в Ставропольский край, а сама республика в тот год лишилась еще и команды «Виноградарь» из Дербента, прекратившей существование. А ведь она на то время была дублем махачкалинского «Динамо».

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Касим Акчурин

Курбан Бердыев возглавил команду, которая в единственном числе была в свое время напрямую связана с мусульманской религией и три года в своей истории носила название «Динамо-Имамат». Происходило это в период с 1995 по 1997 годы, когда сильнейшая в прошлом команда Дагестана отошла на второй план, после того как ранее, в 1991 году, на ее фундаменте был создан «Анжи».

Главным тренером «Динамо-Имамат» работал легендарный для Дагестана Касим Акчурин. Его отец, Александр Акчурин, служил капитаном погранзаставы в грузинско-аджарском Батуми, поскольку советские войска стояли там, опасаясь нападения со стороны Турции. В 1943 году, после победы в Сталинграде, стало понятно, что армия Турции так и останется на своих позициях, Александр Акчурин ушел добровольцем на фронт, хотя в то время у него была беременная супруга, которая родила в октябре сына Касима, выросшего без отца, поскольку тот погиб на территории Польши. В 1947 году мама Касима Акчурина уехала из Батуми, с прежнего места службы погибшего мужа, в родную для нее Махачкалу, где жил отец, бывший муллой в местной мечети.

Футбольный самоучка Касим Акчурин впервые начал играть в организованный футбол в армии, в городе Урюпинске Волгоградской области. Играя в первенстве Вооруженных сил, он «попал на карандаш» руководству ростовского СКА, а в 1968 году 25-летний Акчурин дебютировал в составе махачкалинского «Динамо», в котором затем играл периодами (с1968 по 1970 годы, затем с 1974-го по 1975-й). Первый его отъезд был связан с тем, что Иван Золотухин (в 1991 году он вернул казанский «Рубин» во вторую лигу чемпионата СССР, жаль только, что страна развалилась), прихватив с собой Акчурина, Семена Валявского, Валерия Ващенкова, поехал с ними в ярославский «Шинник», но там больше нарушали спортивный режим, чем играли. В итоге Акчурин, как и его партнеры, воспитанные в восточных традициях, вернулся в родные места, где чаще тостуют, чем выпивают.

Семейство Мантаевых

В 1975 году его «Динамо» добилось высшего результата в истории, выиграв золото чемпионата РСФСР, разыгрывавшегося среди команд второй лиги. В том составе играли его друзья Семен Валявский, Вячеслав Лёгкий, Александра Маркаров, Анатолий Подколоднев, Успат Рашидов. Плюс Александр Решетняк, чей сын Михаил недавно был в Казани, играя в товарищеском матче против команды «Друзей Александра Бурмистрова». Отдельно отметим Рафаэля Сафарова (Сафаряна), ставшего после окончания игровой карьеры детским тренером, и воспитавшего Михаила Куприянова, Мурада Магомедова, Нарвика Сирхаева.

Любопытно, что названный здесь Валерий Ващенков затем тренировал, воспитав Вадима Гаранина, затем он пригласил его работать в детскую школу «Буревестник», которой сам руководил. Именно Гаранин тренировал футбольный клуб «Сочи», откуда его уволили и взяли на освободившееся место Курбана Бердыева, чтобы, собственно, и его уволить. Теперь Бердыев приехал в Махачкалу, где провел свои лучшие годы Ващенков.

Играли в сильнейшем составе махачкалинского «Динамо» и Асадулла Аседов, который привел в футбол своего племянника Ибрагима Гасанбекова, в будущем известного бомбардира, а также Мантай Мантаев, один из представителей знаменитого для Дагестана семейства. Мантай и его брат Арзулум — сыновья Арсланали Мантаевича Мантаева, фронтовика, капитана армии. После Великой Отечественной Арсланали Мантаев последовательно занимал посты председателя Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, заместителя министра просвещения ДАССР, председателя Комитета по делам физкультуры и спорта и на пенсию уходил с поста начальника Управления по охране гостайн в печати. Его жена — известная дагестанская писательница, работала редактором кумыкского журнала. И вот в этой семье выросли сыновья-футболисты, более того, у них был в команде еще один родственник — Эдик Мантаев.

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«Динамо-Имамат»

Когда в 1997 году Касим Акчурин возглавил «Динамо-Имамат», в его распоряжении был Абугазир Мантаев, сын Арзулума Мантаева, который в два периода (1992 по 1996 годы, затем с 2002 по 2004 годы) работал начальником команды «Анжи», с 2004 года — директором футбольного интерната олимпийского резерва «Дагестан». Кстати, его брат, полковник ФСБ Мантай Мантаев, выйдя в отставку работал и тренером, и начальником «Анжи» — в 2006-м, затем с 2008 по 2009 годы, после чего стал советником председателя правительства и председателя Народного Собрания Дагестана.

В дальнейшем республику представляла команда «Динамо-Имамат», которую в 1997 году тренировал сын муллы Касим Акчурин. Причем, в команде играли такие футболисты, как Белоусов, Бурыкин, Котельников, Сидорюк, Славнов, Соболев, Стофорандов, то есть не нужно было быть мусульманином, чтобы играть и работать. С ними вместе сыграли и молодые Арсен Акаев и Нарвик Сирхаев, которые затем перешли в «Анжи».

Любопытно, что за год до создания «Динамо-Имамат», Махачкалу покинул Мурад Магомедов, перешедший в чемпионат Израиля. В 1993 году он принимал участие в чемпионате мира среди молодежных команд, через год перешел в «Маккаби» из Петах-Тыквы. Отыграв 9 лет в Израиле, кумык Магомедов получил израильский паспорт и получил предложение сыграть за местную сборную не от кого-то, а от самого Рихарда Меллера-Нильсена, который в 1992 году стал со сборной Дании чемпионом Европы. Но ФИФА на тот момент была куда принципиальнее, чем сейчас, и поставила перед Магомедовым заслон из-за того участия в сборной России на молодежном чемпионате мира.

Махачкала и Татарстан были связаны ранее через несколько известных личностей. В махачкалинском «Динамо» играл Зая Авдыш, ставший затем первым тренером челнинской «Турбины», также в Махачкале выступали Медорис (Мадэрис) Тренгулов и недавно ушедший из жизни Владимир Ряузов, успешно работавшие в любительском мини-футболе Татарстана, тренируя такие команды, как «Ирбис» и КФУ. Сейчас Курбан Бердыев начал работать в столице Дагестана.